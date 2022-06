«Llegan jubilados, personas con trabajo a nuestros merenderos y comedores»

La Unidad Piquetera que enfrenta al gobierno nacional terminó una nueva y larga jornada de protesta en Capital Federal. Ayer a las 20 horas la permanencia llegó a su fin obteniendo un compromiso acordado: encuentro oficial la próxima semana con el Ministro Juan Zabaleta.

En Moreno, Libres de Sur caracteriza el momento como crítico pero con las organizaciones sociales como diques de contención. Así lo manifiesta Carolina Meza: «Nosotros planteábamos la reapertura del Potenciar Trabajo ante la falta de trabajo genuino que es en realidad por lo que nosotros luchamos. Al igual que la entrega de alimentos a comedores y merenderos, también había un compromiso por parte del ministro de aumentar, no tan solo la cantidad si no la calidad, pero las respuestas en concreto fueron prácticamente nulas, o sea, se ha cumplido en una pequeña parte y a cuenta gotas. Lo que nosotros vemos a diario con la gente que se suma cada vez más a nuestros comedores y merenderos porque antes o hasta hace un tiempo atrás eran personas desocupadas, hoy por hoy se nos acercan jubilados, personas con salarios que son salarios de miseria porque esa es la realidad, son salarios que no alcanzan la línea de pobreza y en muchos casos ni siquiera la línea de indigencia. Se acercan a nuestros comedores o merenderos o a retirar una vianda o a llevar a sus hijos a tomar una merienda porque efectivamente no se llega a fin de mes».

Que no se llega ni al día 15, ni al día 10, hay hambre, pero todavía no hay una reacción en cadena ¿Ustedes lo evalúan a esto? y si es así, ¿que están obteniendo como mínima respuesta?

Creo que si bien sucede esto que planteas vos, en gran parte es por el trabajo que hacemos las organizaciones sociales en los barrios.

Como dique de contención

Sí, porque terminamos aplacando una situación que como decís vos, está en permanente ebullición, que parece que va a explotar y como te decía recién, las personas acuden a los comedores, a los merenderos, a las huertas comunitarias que nosotros también tenemos y sostenemos esa situación en los barrios. Creo que es por eso que esto no termina de estallar, porque con un promedio de entre 5 y 6% de inflación mensual es imposible sostenerse. El salario básico a caído a límites que no llega ni a la mitad o escasamente a la mitad de la canasta básica.

Escuché hoy a la mañana que dentro de los planteos está un salario universal que cubra la canasta o un ingreso de 100 mil pesos

Si, la cuestión con eso es que ellos plantean que han generado puestos de trabajo, hablaban algo así como ,40 mil puestos de trabajos, una cuestión así. Lo que no ven es que las personas que están dentro del potenciar trabajo son más de un 1.200.000 personas, o sea que no hay manera de hacer comparación, no hay relación posible, no hay relación, no impacta en la cantidad de gente. Otro aspecto es que los beneficiarios del Potenciar Trabajo entre un 70 y 80 por ciento somos mujeres. No es tan fácil ni tan sencillo pasar de una cooperativa a un empleo formal porque las mujeres somos quienes cargamos con las tareas del cuidado, con las tareas del hogar, con el cuidado de los niños y no hay tampoco desde el estado, instituciones que te garantizan el cuidado ni de niños ni de niñas ni de adultos mayores para que las mujeres podamos desempeñarse laboralmente, son un montón de cuestiones que para hacer este traspaso debiera el Estado tener en cuenta que claramente no las tiene. Es imposible vivir con un Potenciar Trabajo, nadie quiere vivir así.