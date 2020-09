0 shares







Observó y registra el movimiento. Mayoría de mujeres con sus niños /as, pequeños /as que participan del armado de carteles, banderas y consignas. Romina integra la agrupación Víctor Choque de ATE y protagoniza la Campaña Nacional contra las violencias hacia las mujeres. Como trabajadora social afirma, siente y dice: «Estamos en la Campaña Nacional contra la violencia hacia las mujeres y venimos junto a otras organizaciones a apoyar para que la gente pueda seguir viviendo en la tierra donde está proyectando su vida, sus sueños, la crianza de sus hijos. Entendemos que es algo sumamente necesario, que no tiene porque estar la gente en esta situación de tener que estar resistiendo un desalojo cuando había tierra sin habitar, tierra que no es de nadie porque nadie la habita, entonces llegar a esta instancia es una vez la demostración de la violencia estatal contra el pueblo, porque así como está la necesidad de vivienda está la necesidad del laburo. Sin laburo difícilmente se puede tener una proyección de vida que incluya la vivienda, que incluya la educación, que incluya todos los derechos que supuestamente tenemos, entonces nos parece necesario estar acá hoy apoyando a las vecinas y vecinos de La Bibiana II y como organización de mujeres también estar presente apoyando a estas vecinas que entendemos nosotras que el feminismo tiene que abrazar a las mujeres laburantes, a las mujeres de abajo que no están representadas en un Ministerio porque sino no estarían acá en esta puerta y sin ninguna atención del otro lado»

Eso es llamativo porque el tema de las tomas en Moreno y la necesidad de un lugar para vivir no es nuevo, pero creo que había una expectativa mayor en relación a quien ocupa el lugar hoy, con su historia, con su demanda, trayectoria en el ámbito social que la espera no sea ésta, ¿te llama la atención a vos como militante, con años en el distrito, que no se haya atendido en su momento a la gente que esta pidiendo?

Exactamente, es sumamente llamativo porque todo el mundo conoce el desarrollo de la Intendenta, sus organizaciones en Cuartel V, en la ocupación de tierras que es algo necesario y que todos reivindicamos que cada familia necesita un pedazo de tierra para vivir. Que estén las personas acá con los pibes, las pibas, a la intemperie y que vengan caminando desde Catonas hasta acá estando en la puerta sin que nadie salga es llamativo y es insensible, no hay ni un poco de empatía, si todo el discurso que da y de acceso a los derechos del rol fundamental que tienen las mujeres en este proyecto no lo estamos viendo acá, es lamentable, es triste porque la gente necesita que le abran la puerta, necesita ser escuchada y necesita soluciones. Nadie esta acá felizmente o porque tiene tiempo al pedo, la gente viene acá porque realmente está transitando una necesidad primaria como lo es la vivienda.

¿Cómo calificás el accionar del Estado en esta situación particular?

Y una vez más el Estado es responsable como en cada derecho vulnerado, nosotras como laburantes también lo vemos continuamente en el acceso a nuestros derechos, los derechos de la población y acá lo vemos una vez más en el acceso a la vivienda

¿Es una situación bisagra? Estábamos muy adentro de nuestras casas, acá hay organizaciones en un reclamo genuino de la población pero hace mucho no se veía tanta cantidad de gente, creo que hay un cambio a partir ahora de las demandas sociales ¿hay una necesidad de salir, de hacerse escuchar que el encierro ya no da para más?

Yo creo que en todo este tiempo ha habido salida a la calle, lo que no venía sucediendo es tratar de coordinarnos para salir todes juntes, entonces ha habido respuestas de diferentes tintes, diferentes situaciones y también situaciones que son muy puntuales. No venimos acá en una marcha anti cuarentena, a decir que no vinieron los ovnis no sé a qué, entendemos que estamos en una situación de pandemia donde hay una enfermedad sumamente grave donde el sistema de salud, que acá ya estaba hecho mierda, está totalmente colapsado con más del 90% de camas ocupadas de terapia intensiva, entonces entendemos que es un contexto sumamente complejo pero hay situaciones puntuales sumamente graves en la que estuvimos poniéndonos en juego y en la que en esta situación particular estamos coordinando, entonces la coordinación hace que se dé mayor visibilidad y la solidaridad de clase que se da en esta situación.