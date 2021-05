Llegaron las vacunas y quedan las preguntas

El registro de vacunación es provincial. Carga de datos y notificación a voluntarios /as. Si las dosis no llegan, hay demoras o faltantes, es aquí (en cada distrito) donde ingresa la fase de evitar aglomeraciones anticipándose al probable conflicto. La manera, por protocolo institucional, es advertir por mensaje de texto o mail a aquellos /as que recibieron el turno de aplicación de la dosis, la primera o la segunda. Fin de semana sin vacunas en el Centro de Jubilados de Trujui. El lunes arranca con un cartel muy descriptivo:

A primera hora la respuesta estaba escrita. Cerca del mediodía queda resuelto el problema de logística y llegan las dosis (las dos). Presión, llamados, información, reasignación de una partida que ofreció el centro de vacunación que está en la Universidad Nacional de Moreno.

Resultó interesante escuchar el intercambio de palabras que surgió entre trabajadoras del Centro en Trujui y los vecinos /as que comenzaron a preguntar:

VECINO: Si ustedes están a cargo de esta posta podrían organizar

ADMINISTRATIVA: Sí, sí obvio, pero las chicas están ordenando adentro para arrancar con la vacunación

VECINA: ¿Qué pasó con Defensa Civil?

ADMINISTRATIVA: Todavía tiene que llegar Defensa Civil pero no es nuestra culpa….

VECINO: ¿Pero no tendría que estar ya Defensa Civil?

ADMINISTRATIVA: Nación trae las vacunas. Nosotros nos encargamos de la posta, de vacunar y tener el trato con las personas que vienen aquí…

VECINO: A vos te parece un buen trato que no avisen

ADMINISTRATIVA: No, pará. Las chicas se tomaron la molestia de llamar a todos, todos los días, a más de 400 personas

VECINO: Me estás jodiendo, esto es una tomada de pelo

ADMINISTRATIVA: Por qué es una tomada de pelo

VECINO: Porque el señor me acaba de decir que desde el sábado saben que no hay vacunas y no avisaron

ADMINISTRATIVA: El domingo avisó a todas las personas, se llamó por teléfono, se mandó mail. Ustedes tiene que entender que todos los días atendemos a más de 400 personas

VECINO: A partir de qué hora atienden

ADMINISTRATIVA: Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días. No sabemos por qué se mandaron los turnos si se sabía que no había vacunas, pero eso escapa a nosotros