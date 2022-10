Llegó Alberto Fernández a Moreno y madres de la Escuela Secundaria Politécnica le pidieron que se involucre en la lucha

Cae el sol y el viento se arremolina en uno de los sectores abiertos que tiene la Universidad Nacional de Moreno. Visita oficial del Presidente de la Nación al distrito de Moreno. Cuando la nave detiene el motor, comienza la caminata de una madre de la Escuela Secundaria Politécnica. En uno de los laterales la bandera de la ESPUNM se extiende.

El Presidente de la Nación escucha con atención las palabras de una representante de la comunidad educativa y guarda la carta que se entrega en mano:

Señor Presidente de la República Argentina, nos dirigimos hacia usted con el mayor de

los respetos para pedirle su acompañamiento e intervención para ayudarnos a garantizar

la continuidad educativa de nuestros hijos e hijas en la Escuela Secundaria Politécnica de

la Universidad Nacional de Moreno (ESPUNM). Brevemente, le contaremos lo que está

ocurriendo y el por qué de nuestro pedido. El proyecto de la ESPUNM se está intentando concretar desde hace años, y se vio afectado por el recorte educativo del gobierno de turno del año 2015. Luego del cambio de gobierno, el edificio que comenzó a construirse para la escuela fue cedido por las autoridades municipales a la Escuela Secundaria N° 37 de manera provisoria. Esto ocurrió en el año 2020, y desde entonces, no existen novedades. Mientras tanto, la ESPUNM comenzó a construir aulas modulares dentro del predio de la Universidad Nacional de Moreno. Sin embargo, nuestra escuela ahora mismo cuenta con dos cohortes, y si el año próximo comienza otra, nos quedaremos sin lugar. Por ese motivo, la Universidad se dispuso a construir nuevas aulas y el Polo Tecnológico en el terreno lindero al lugar provisorio donde está ahora la Secundaria N° 37. Pero, la Municipalidad de Moreno paralizó la obra en marzo de este año, y la clausuró en agosto; y el pasado mes de septiembre nos comunicaron que el tercer año sería el último de los/as chicos y chicas. Cabe mencionar que la ESPUNM cuenta con dos modalidades: Bachiller en Economía y Administración (seis años) y Técnico Profesional (siete años). Con esta última, los y las estudiantes podrían comenzar a trabajar al terminar la secundaria.

Desde que nos enteramos de tan angustiante noticia, hemos estado luchando, haciendo

marchas, visibilizando el problema y reuniéndonos con concejales de Moreno, pero la

intendenta Mariel Fernández nunca nos recibió. Después de que los chicos de nuestra

escuela salieron a marchar, conseguimos una mesa de diálogo en la cual no se llegó a

ninguna conclusión. Esta puja política entre el Municipio y la UNM deja a los/as alumnos/as

en el medio, cuando no debería ser así. No deberían estarse vulnerando sus derechos, ni

mucho menos considerarse la idea de que una escuela no pueda construirse, teniendo en

cuenta de que en Moreno todos los establecimientos educativos están hasta el tope y

deberían abrir más escuelas, no cerrarlas.

La educación pública es un derecho, y sabemos que también es una prioridad en su

gobierno. Le pedimos que tenga todo esto en cuenta y que se involucre en nuestra lucha

por los y las pibes y pibas de Moreno, no sólo por los de la ESPUNM, sino también por los

de la ES N°37. Le agradecemos de corazón por tomarse el tiempo de leer esta carta y

aguardamos su respuesta.



Comisión de familias auto convocadas de la ESPUNM.