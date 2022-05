Llegó la hora: La Perlita intimada a cumplir el contrato

Hay una decisión de los poderes, Ejecutivo y Legislativo que parece, ahora sí, no detener la marcha. El arranque con parada obligada en el contrato del servicio público de transporte comunal coincide con la creación y llegada a la Secretaría de Tránsito y Transporte de un hombre de la Agrupación Hugo del Carril, Martín Fraiz, quien afirma que «mientras él desempeñe la función el contrato de La Perlita será de cumplimiento obligatorio».

En ese recorrido ya salió una primera resolución que intima al monopolio a entregar el software para la geolocalización satelital de las unidades y, también, una encuesta de calidad que tiene años de demora o inexistencia. Son dos instrumentos que están en el contrato votado por unanimidad en el año 2016:

Fraiz, este momento de control al monopolio del transporte comunal, ¿coincide con tu cargo y función como Secretario de Transporte en la gestión MF?

Yo creo que todo se da por una gran coincidencia, cuando asumimos este rol de la gestión de la Secretaría de Transporte, lo primero que hacemos es hablar con la Intendenta por supuesto y ponernos de acuerdo en que tenía que haber un control para el transporte local. Esta es una decisión que ya era por parte de la Intendenta y era una decisión por parte nuestra que teníamos ganas de abordar. Somos todos buenos pero si se los controla mejor decía Perón, me parece que eso es lo que hay que hacer, hay que empezar a controlar. Entonces, desde esas charlas empezamos a evaluar todo el panorama y empezamos a ver que realmente no solamente la empresa La Perlita sino también las firmas interurbanas dejaban bastante que desear. Empezamos un control, por supuesto apoyado por la Intendenta y varios concejales, y hoy estamos en una etapa que me pone muy contento de anunciar que Moreno tiene una Comisión Fiscalizadora, y está iniciando una comisión Arbitral. Ya el Concejo Deliberante aprobó la Comisión de Seguimiento y ya hoy tuvimos la segunda reunión de la Comisión de Fiscalización y pudimos emitir dos resoluciones, que son de carácter obligatorio.

Estas resoluciones, ¿qué tienen?

Son dos resoluciones que hace la Comisión Fiscalizadora, son de carácter obligatorio para la empresa, en este caso la empresa La Perlita. En la primera vamos por el artículo 25 y el artículo 41, la empresa tendría que haber presentado la encuesta de satisfacción del usuario. La verdad que nosotros venimos revisando y hace cuatro años no se entrega ninguna encuesta, y en el artículo 41 nos damos cuenta también que la empresa tiene que presentar un informe sobre la cantidad de coches, la cantidad de pasajeros, la cantidad de horarios y tiene que presentar una cantidad de registros de accidentes. Hace 3 años que el HCD le está pidiendo a la empresa que presente este informe y no lo están logrando.

El HCD lo pide, el municipio es el que habla, el Departamento Ejecutivo históricamente es quien acuerda

Como decías vos, hasta el momento no había una Comisión de Fiscalización, que tiene dos integrantes del poder ejecutivo local y tiene también dos integrantes del HCD con los que nos estamos reuniendo. En la segunda resolución nos vamos directamente al artículo 27 donde le exigimos a la empresa que nos pueda dar de una vez por todas el GPS que le estamos pidiendo, que no es el mismo GPS que tenemos nosotros en la secretaría, que es el que tienen ellos en Piovano. Es un software completamente diferente que a nosotros no nos deja ver en tiempo y forma el tema de los recorridos y las frecuencias, no es el mismo, esto también está en el pliego de bases y condiciones. La Secretaría de Tránsito que es la autoridad competente debería tener el mismo software que tiene la empresa y no lo tiene.

¿Cómo sigue la historia?

Si no responde puede llevar una penalidad y las penalidades pueden ser graves, pueden ser que no resulten en que el contrato tenga algún prejuicio.

¿Se puede rescindir el contrato?

Sí, seguramente si se juntan faltas graves sí.

¿Vos estás buscando faltas graves para rescindir el contrato?

No, para nada. La empresa tiene un contrato hasta el 2026 que nosotros queremos que se controle, solo eso, queremos que realmente se haga valer el derecho del usuario. El usuario no está contento, no está bien, el vecino de Moreno necesita que demos respuestas y nosotros como Ejecutivo la tiene que dar. Como dijiste en un momento tiene que haber un compromiso de hombres y mujeres que realmente quieren cambiar la realidad, yo creo que en este momento hay un compromiso de hombres y mujeres que quieren cambiar la realidad, yo me siento muy acompañado por el HCD, me siento acompañado por la compañera Intendenta. Si al principio, como decías vos, hace dos años no se hizo es porque hubo otras prioridades en la agenda que también se lograron, que fue la partida de la empresa El Trébol que tanto daño le ha hecho al pueblo de Moreno.

Más que la empresa, la política hizo daño

Por supuesto, creo que los controles le hacen bien a los vecinos de Moreno, y estas resoluciones van a ser de carácter público. Esto no termina acá, ahora vamos a esperar la respuesta de la empresa para ver estos informes cuanto antes, te lo repito son de carácter obligatorio.

No se negocia eso, me lo ratificas acá en el programa

No por supuesto, mientras yo siga en este lugar las cosas van a ser de carácter obligatorio y se tienen que cumplir.