DEFINICIONES POLÍTICAS DEL SECRETARIO GENERAL –

Las «comunidades», las estructuras de base, la participación comunitaria, toda una platea donde se asienta las columnas que busca levantar el gobierno de Mariel Fernández. Puede colegirse que la «voluntad política» es lo suficientemente sólida para «reeditar los consejos de la comunidad». Ernesto «Coco» Lombardi efectúa una pintura del cuadro en edificación:

El territorio de hoy no es el mismo de hace 29 años, ¿se puede crear una descentralización con participación vinculante de lo que quiere el pueblo, entendiendo lo que es pueblo?

Espero no me rete Mariel por lo que voy a decir, una de las cosas más lindas que me ha regalado la vida es que una personita de 13 años en aquel momento que se llamaba Mariel Fernández. Nacía desde un Consejo de la Comunidad, nació al contacto con la militancia y la preocupación por el contacto con el barrio junto con las entidades del pueblo porque su familia era parte del Consejo de la Comunidad. Así como se fue acercando a todas las inquietudes que la llevaron a ser la dirigente que es y alcanzar el lugar que hoy tiene, Mariel es el producto de muchas cosas que le han pasado en la vida, mucho compromiso, mucha militancia y mucho esfuerzo. Su primer contacto con eso fue el Consejo de la Comunidad en Cuartel V. Creo que esa palabra, ese concepto de descentralización, está en la gestación misma de esta dirigente que tenemos como intendenta Municipal por lo que está en sus planes, proyectos y la necesidad de que no solo haya participación en el pueblo sino protagonismo, que sea una gestión, una gesta popular donde todos sientan que la Municipalidad le es propia. Tomándome una licencia, como dice una máxima del peronismo, donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés que es el del pueblo, eso es para mí lo que resume lo que es Mariel y su militancia. La gestión lo dirá, estamos en los primeros meses.

La unidad del peronismo o del campo popular es un deseo o bien una expresión. Moreno tiene, desde hace varios años, una crisis de liderazgo que no pudo resolverse, aún, con la interna del año 2019. Juntarse por el calendario electoral no ha demostrado que ese solo ese acto conduce a la unidad

Justamente cuando hablábamos con Lolo Gómez e Inés Iglesias le decía que cuando al principio Alberto Fernández comenzó a hablar de unidad y le daba tanta importancia a eso, me parecía como una bandera que no estaba posicionada en el grado de valor suficiente como para convocar un proyecto y una estrategia nacional. Cuando vemos en este momento a Alberto Fernández teniendo a un lado a Larreta y del otro lado a Kicillof, arreglando con todos los gobernadores, veo el consenso que tiene en la población más allá de las diferencias partidarias en una situación tan grave como ésta, me doy cuenta de que es una bandera importante pero no es una unidad. La palabra unidad es un significante que lo podés llenar como quieras, yo creo que es como lo está pidiendo Mariel lograr juntos, más allá de las diferencias, un combo estratégico, ese es el sentido de la unidad en la cual hoy llevo el portafolio para hablar con todos los actores que se quieran sumar en el planteo de Mariel.

Lo definí al Presidente como Alberto del Medio al presidente, porque su accionar no solamente en la fotografía con Kicillof y Larreta, a la derecha y a la izquierda, deja en claro que hay una gran parte de la población que estaba agotada de la polarización que para mí ha sido un gran entretenimiento. Se ha desideologizado en gran parte y se ha perdido política. Hay que ver después de la pandemia que queda de esto que está haciendo Alberto Fernández y que usted está queriendo hacer por pedido de la intendenta Mariel Fernández, ahí se verá hasta donde se cimentó esta idea de unidad

Eso que decís es de una profundidad muy grande que están analizando los filósofos del mundo, los cientistas políticos, es decir, ¿Qué mundo nos vamos a encontrar después de la pandemia? Creo que la política, la relaciones de la comunidad, los ritos a los que acostumbramos no serán los mismos. Quizás no vamos a ser tan binarios como decís, entonces eso también va a facilitar de alguna forma que podamos acordar como estamos intentando en este momento, no se tan blanco-negro, tan peronista-antiperonista, River-Boca. ¿Qué nos deja la pandemia? Una enseñanza, más allá de que estamos aislados es un momento de una enorme solidaridad.