LA TIERRA DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE PRENSA –

Es la Secretaria General de la Unión de Trabajadores de Buenos Aires. Es quien en 2019 fue elegida como Presidenta Pro Tempore de una plataforma mundial de periodistas (Plataforma de Cooperación de Periodistas de la Franja y la Ruta). Lidia Fagale habló con Desalambrar sobre el camping de UTPBA, las instalaciones destruidas, la tierra tomada y el silencio de la política. Por supuesto que en el análisis, demanda y denuncia, Fagale ubicó a quienes a su juicio son los /as responsables. A cinco días de la carta que envió Adolfo Pérez Esquivel a la Intendenta Mariel Fernández, el gobierno no respondió el pedido: «Es una situación que se viene planteando hace muchos años, la toma se produce en junio del año pasado, llevamos un año y medio con nuestro predio de 14 hectáreas ocupado. Esto tiene un antecedente que ha sido la destrucción sistemática de toda la estructura de camping, que era hermosísimo, con pileta, bomba de agua, baños y vestuarios amplios, bien puestos, con consultorio médico, quincho, restaurant, juegos infantiles, cancha de fútbol, una estructura que albergó durante años a muchas familias de prensa con sus niños disfrutando cuando venía el verano, muchas veces como ahora no había recursos para irse a veranear y en el camping se celebraban casamientos a pedidos de afiliados, hubo encuentros para discutir la situación de los trabajadores de prensa durante mucho tiempo con invitados internacionales. Esta situación comenzó hace muchos años con destrucciones de todo tipo, incendios, ingreso de un grupo comando que asustó y maniató a una pareja que eran caseros del gremio que no estaban armados y vivían ahí tratando de cuidar la propiedad de los trabajadores de prensa. ¿Cómo ocurrió? Cuando uno se hace esa pregunta es lo que hizo el Estado en cualquiera de sus órbitas, nacional, provincial y el que corresponde a la Jefatura Municipal. La mayor situación llegó con continuos destrozos y agravios durante la gestión del intendente Festa, incluso funcionarias dentro de la estructura del Municipio durante la gestión de Festa estaban involucradas en la usurpación de varios camping y estafas, una de ellas está detenida, la otra esta prófuga, eran hermanas, las conocen en la zona como las hermanas Juárez. Ingresaron a nuestro predio con la idea de hacerse de nuestro patrimonio bajo el pretexto de que teníamos deudas de impuestos y demás, pero todo eso era mentira, la propiedad estaba todo al día. Esta señora se permitió ingresar con cuatro personas más en una camioneta a tomar medidas, esto como un dato anecdótico, pero te coloca el tema en la situación en la que está. Al día siguiente de la toma del predio se vendía desde las redes (en Paraguay), acá tenés que pensar en mafias inmobiliarias vinculadas a sectores políticos, presumo que hay una utilización de la gente que tiene necesidades de viviendas para inducirlas a tomar territorios. Esto se azuzó en medio de las últimas elecciones, también encuentra referencia en movimientos sociales de la zona, no tengo nombres, pero más o menos la dinámica es conocida durante años, por eso ha sido denunciada».

¿Nunca hubo encuentro presencial con autoridades municipales?

Tuvimos una reunión con funcionarios municipales, ellos estaban predispuestos a resolver pero no tienen recursos. El Municipio quedó diezmado, robaron todo, infraestructura y recursos de dinero durante la gestión de Festa, no tienen nada para respaldarnos, ni siquiera pueden pagar salarios. De acuerdo a la iniciativa de ellos dependían de préstamos o algo que le diera el gobierno de la Provincia, pero esto significa que la gente no sería desalojada sino que se buscarían recursos para que en vez de tener una casilla mal distribuida tengan una vivienda digna. No me parece mal pero estamos pidiendo que pacíficamente se los desaloje, que se haga cargo el Estado de resolver el problema de la vivienda de estas familias. Nosotros somos trabajadores, ¿Por qué la propiedad privada corre para quienes tienen grandes recursos y no para los trabajadores? ¿Por qué nos quieren enfrentar trabajadores contra trabajadores desocupados o gente de bajos recursos? Es un absurdo, no es distribución de recursos, es apropiarse de lo que tenemos algunos, un poco, para dárselos a los que no tienen nada pero los que tenemos que transferir recursos somos nosotros. Me parece que es una barbaridad, un atropello, un robo, el camping de la UTPBA que pertenece a los trabajadores de prensa fue robado descaradamente con la conjunción de una cantidad de sectores de poder mafiosos. Luego puede estar la buena voluntad política del Municipio en esta gestión, sé que atiende alrededor de 23 tomas mensuales, pero la nuestra viene hace rato, ahora azuzan por televisión la nuevas tomas pero la ocupación del territorio de la UTPBA lleva un año y medio y las denuncias las hicimos siempre, quienes no se dieron por enterados… la verdad lo desconozco.

Por qué la carta del Premio Nobel de la Paz en un tema casi doméstico

Adolfo no desconoce la realidad de nuestro gremio, ha tenido un gesto enorme e interviene porque toma la medida de que esto así no puede seguir. Que Adolfo Pérez Esquivel se haya puesto a la cabeza para pedir una reunión con la Intendenta para ver cómo se resuelve el tema te cuenta el nivel de indiferencia que hubo no solamente en este año y medio sino durante todos los años en que el camping fue destrozado sistemáticamente. Hay otros campings en la zona pero el objetivo era destruir el de la UTPBA, ¿hay razones políticas? Habrá que descubrirlas, yo las desconozco, me parece increíble, dañino, pernicioso y una práctica delincuencial lo que han hecho, no era un camping abandonado, vos lo conociste y habrás visto que era hermosísimo y bien mantenido. Se fue deteriorando a lo largo de los años producto delos destrozos y daños que han hecho personas que desconocemos o que mandaban a dañar el camping.

Desde la fecha que se presenta esta carta a hoy, ¿la llamaron del Municipio?

No, están interviniendo de buena voluntad muchos compañeros del gremio que si conocen a alguien del Municipio tratan de que se interese, se informe y actúe pero lo hemos hecho muchas veces. Creo que el impulso que va a tomar el tema con el respaldo que nos está dando Adolfo, no es menor, quizás tenga una respuesta y ojalá la tenga. Creo que esto va a llegar a una instancia mucho mayor, nosotros la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, así no va a quedar.