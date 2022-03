«Llevaremos a los barrios la comida hecha por los trabajadores y si nos tenemos que enfrentar al Municipio lo haremos»

ALMACENES POPULARES, LA GUERRA CONTRA LA INFLACIÓN Y EL CONFLICTO POLÍTICO TERRITORIAL –

Los registros tienen una función si los escuchamos cada vez que la situación por enfrentar es semejante, parecida. Desde el cruce con autoridades de gobierno local, la Mesa de la Economía Social y Popular Peronista aguardó el momento y éste toca la campana de la hora señalada.

La Mesa lleva un largo tiempo lucha por el trabajo remunerado, no clientelar, ofreciendo productos competitivos, amasando cada posibilidad de subsistencia. La Mesa es lo que hoy llaman Almacenes Populares, algo así como un programa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente de la Nación lanza la «guerra contra la inflación», contra los especuladores y ambiciosos empresarios.

Juan Carlos Sanchetta , en sintonía fina, levantó hoy la persiana en el local de las Usinas de Ideas, espacio de la Esperanza de Todos. La mercadería en el interior, la propuesta es llegar en lo inmediato a los barrios y plazas del distrito con los Almacenes Populares: «La idea es llevar al barrio comida de calidad, permitir que los vecinos, que el trabajador tenga la dignidad con su sueldo de poder comprar comida digna en el barrio y comer en su mesa, en su casa, con su familia. Así que bueno, lo empezamos a hacer hoy acá, con la misma lógica.

¿No llegó la Municipalidad?

No, la Municipalidad tiene su coto cerrado en la plaza San Martín donde nosotros quisimos vender. Como te le dije una vez, nosotros no queríamos pulsear con la municipalidad, queríamos que la comida esté en la mesa. Es fácil comparar los precios que auspicia la Municipalidad y lo que nosotros tenemos y ofrecemos. Los almacenes populares nacieron acá en Moreno y hasta lo haceos en la Plaza Congreso, ahí con Larreta…

¿Y no te persigue Larreta?

Van, te preguntan, te dicen “bueno esto le sirve a la gente”, no están buscando cosas, pero acá en el que es teóricamente el gobierno de las organizaciones sociales nos persiguen.

Decime las planificaciones que tienen ustedes de ir a los barrios, acercar esto

Vamos a ir a los barrios, el viernes en San Carlos con los compañeros. Sabés que nosotros uno de los problemas que tenemos es como generar los ingresos para generar mucha producción y ahí una de las cosas buenas que pudimos hacer es cerrar con Trenes, con Ferrocarriles Argentinos, con Damián Contreras, y vamos a poner cinco puestos en el ramal Once – Moreno, que eso nos va a permitir tener muchas ventas, con la masa crítica de dinero para generar el consumo e ir a los barrios.

¿Te vas a capitalizar? Lograron ustedes un acuerdo que van a tener a lo largo del ramal cinco puestos, para vender qué, ¿panificados?

Exactamente, panificados, vamos a vender mucho panificado que es un poco el estado de nosotros, financia todo el proceso de trabajo. Con ese esquema podemos sostener la leche a 75 pesos que va a los barrios, la retiramos acá de una fábrica instalada acá en Moreno.

Leche fluida, no descremada ni en polvo

Hay leche descremada pero nosotros llevamos la leche entera a 75 pesos en los barrios, yogur a 86 pesos y esto yo lo resalto porque es un acuerdo que tenemos con Yatasto que nos permite ir a los barrios con esos precios.

Antes se entregaba esa leche a los comedores escolares

Antes se entregaba. Yo lo que creo con el tema ese, hay una pauperización del trabajador. LO dije en una nota que la UTEP es el sindicato de los pobres, hay una pauperización cada vez más abajo, el tema es que cada vez los derechos de los trabajadores están más abajo y cada vez lo plantean claramente. Con el tema de la comida lo que está pasando acá en Moreno es tremendo. Sinceramente si le dan la porquería que le dan de comer a un chico en las escuelas, a un hijo mío y yo te puedo asegurar que le va a costar, le va a doler en serio porque se lo hago comer, yo la sentaría a Mariel a comer la porquería que les dieron a los chicos, lo sentaría a Emmanuel a comer la porquería que les dan a los chicos. Eso tendría que dar vergüenza. Evita no se baja de la bandera que tienen ellos porque está pintada, pero sino se bajaría corriendo.

¿Qué genera para ustedes desde la Mesa ir a los barrios con los almacenes populares, en el contexto de guerra contra la inflación?

Yo te digo dos cosas, este programa lo inventamos nosotros, fue un invento nuestro que el Cuervo Larroque lo tomó y es con quien estamos trabajando. La primera vez que viene a Moreno, vino con Federico Hugo (subsecretario de la Economía Popular de la provincia de Buenos Aires). Hicieron una actividad en la plaza de Rodríguez, que los compañeros nuestros querían pudrirla, esta es la realidad. Al margen de eso, nosotros le llevábamos el pan de Moreno a Tigre, las unidades productivas del Evita que no funcionaban, siguen sin funcionar porque nosotros seguimos llevando a compañeros de Tigre los panificados. El Cuervo tomó este proceso. Yo nunca quise involucrarlo al Cuervo porque yo creía en esto de la unidad, que había que generar la unidad; esa frase horrible que dice unidad hasta que duela. Yo no lo quería complicar al Cuervo porque había que construir en Moreno, yo creía que se podía construir otra fuerza más allá de mi posición con el Evita, más allá de mi posición con Mariel, pero lo que muestran es mentira, no se puede construir. Este programa lo inventamos nosotros, lo vamos a llevar a todos los barrios, si la municipalidad va, bueno, chocaremos con la municipalidad y diremos en todos lados que la Municipalidad de Moreno quiere darle de comer porquería a los chicos y no quiere que coman comida buena y comida de trabajadores de Moreno. Seguiremos con toda la fuerza.