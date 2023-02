«Lo de las licencias truchas no son hechos aislados sino algo generalizado»

La denuncia por estafa contra el ex trabajador municipal Enrique Mario Barrionuevo que publicamos en el día de ayer no es la única que tiene asiento en la fiscalía que investiga el caso. Martín Fraiz, Secretario de Tránsito y Transporte del Municipio de Moreno, asegura que no «son hechos aislados lo que descubren, sino una estructura que trabaja en falsificar las licencias de conducir».

La estructura ilegal que opera y vende registros truchos en el distrito, por la declaración del funcionario, también lo hace en otros municipios pero con mayor alcance en La Matanza.

Los /as estafados /as encuentran las «ofertas en Internet», en plataformas de gran alcance como Facebook e Instragram. El modus operandi que «otorga una falsa legitimidad» se pone en marcha al «decir que son empleados /as que trabajan en la Dirección General de Licencia». Las víctimas de la estafa son hombres y mujeres de nacionalidad extranjera, además de aquellas que pueden tener poco conocimiento del trámite oficial que debe realizar para conseguir el registro, nuevo o renovación, y no menor el obligatorio examen teórico.

En la entrevista que brinda a Desalambrar Tv, Martín Fraiz muestra los registros apócrifos y detalla los mecanismos que los responsables y trabajadores /as de Tránsito aplican para descubrir ese instrumento falsificado. Añade que «aparecen licencias actuales con firmas de ex funcionarios», a punto tal que se encontró un registro de conducir con la firma de Martín Fraiz falsificada: