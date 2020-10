31 shares







EN LA OBRA SOCIAL MÁS GRANDE OBSERVA LA PATRIA CHICA –

Coordinador Administrativo Contable es el cargo que desempeña Martín Arrizabalaga en PAMI. La entrevista recorre las causas y consecuencias que se le adjudica a la gestión macrista, los problemas estructurales, la prestación a los /as afiliados /as en dos clínicas privadas y el trabajo de profundizar las prestaciones en el sector público. Como hombre IRROMPIBLE en el Ateneo Néstor Kirchner, el ex concejal y ex funcionario ejecutivo del Municipio, habló de «las cooperativas» y del «trabajo».

PAMI, gestión Fernández, ¿tiene un plan?

Tengo que decir que PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica y que cuando uno la conoce de adentro genera admiración de que podamos tener semejante organización a disposición de nuestros adultos mayores. Es una organización donde está todo muy normado, organizado y funciona con todos los déficits que tiene y con los escollos que encontramos cuando llegamos. Es una organización que hay que cuidar, hay que ponerle mucho trabajo y garantizar una cobertura médica en nuestro país.

¿Podés enumerar los problemas?

El mayor problema que tiene PAMI es lo que uno durante muchos años percibió de afuera, la militancia te lleva a acompañar a muchos vecinos en sus trámites, ayudarlos a hacer valer sus derechos, el problema está ahí, la relación entre afiliado y prestador. Hay que trabajar mucho con los prestadores, de alguna manera ampliar el marco prestacional sobre todo en Moreno. Hacen falta y estamos trabajando en la línea de multiplicar la cantidad de médicos de cabecera, generar más opciones en el distrito para que nuestros adultos mayores puedan atenderse. Sobre el sistema per cápita donde el negocio del prestador está en no prestar el servicio, cuanto más baja es la tasa de uso mayor ganancia tienen, ellos cobran por el total de la cápita, hay que trabajar y controlar mucho. No estoy diciendo que haya que cambiar ese sistema, las dos experiencias que tenemos por acto médico o per cápita las dos generan problemas, la que es por acto médico te multiplica los actos médicos que es la discusión que está teniendo IOMA hoy, generan prestaciones innecesarias o inexistentes.

O cuando necesitas una prestación no te la cubre

PAMI tiene una cobertura mucho más amplia que las prepagas más caras, el problema está en hacer efectiva esa prestación, el horizonte de turnos con los que trabajan los prestadores, lo que hay que facilitar es el acceso a la prestación.

AUDIO 1

Dijiste algo clave, si hablamos de ganancia no podemos referirnos a un servicio de salud, no porque ustedes no lo quieran sino porque los prestadores van definiendo el esquema.

Exactamente, de hecho estamos trabajando mucho con el sector público, siempre PAMI tuvo como prestadores a efectores del sector público pero hoy se está trabajando mucho en eso sobre todo teniendo en cuenta que en la pandemia el servicio público se robusteció y eso va a quedar. El Hospital Posadas por ejemplo en lo que a nuestra zona se refiere es un efector de PAMI, hay muchos adultos mayores de Moreno que se atienden allí.

El Estado le paga al Hospital Público ¿sería así?

Exactamente, lo cual es una alternativa interesante pero hay que seguir trabajando en el sector público para que pueda prestar un servicio de calidad.

Cuando hablamos de PAMI y prestación para nuestros adultos mayores aparece la Clínica Mariano Moreno como único efector

Bueno, nosotros venimos trabajando muy fuerte en el control, es claro que la Clínica Mariano Moreno tiene que mejorar la calidad de sus prestaciones y nosotros trabajar para generar más opciones. La realidad es que nuestro distrito tiene un déficit sobre salud que no solo está en el sector público sino también en el privado, tenemos solo dos clínicas privadas y un hospital. Tenemos a partir de las inversiones en el marco de la pandemia la UPA que ha crecido mucho, pero Moreno tiene un déficit en salud y hay que trabajar fuertemente para mejorar esa situación. La opción que tenemos es controlar mucho a los prestadores de PAMI para que presten un servicio adecuado, somos absolutamente conscientes de las dificultades en que se encuentra PAMI a la hora de ir en busca de la atención.

¿Cómo se le exige a un prestador como la Mariano Moreno o la Alcorta cuando ellos mismos pueden decir “estamos superado”?

La Clínica Mariano Moreno no puede decir que está superada porque PAMI le paga en función de un contrato donde se compromete a una atención. Puede estar superada en el marco de la pandemia por COVID pero tiene una cápita que se supone que puede atender.

¿El pago que se efectúa es mensual? ¿Hay demoras? Siempre en el marco social y de pandemia que estamos viviendo

PAMI no tiene demora con sus proveedores.

¿No tiene demoras?

No, si nos encontramos con una demora importante en el pago de los talleristas, PAMI, cosa que ninguna otra obra social o las prepagas no hacen, salvo algunas organizaciones sociales y sindicales que sí, atienden fuertemente lo social, tiene un trabajo sobre los centros de jubilados y demás. Cuando asumimos nos encontramos con una demora en ese sentido pero ya está regularizada.

AUDIO 2

¿Cómo ves esta definición que es casi clásica de la política, desechar todo aquello que podría tener una utilidad o sirve? Pregunto porque fuiste funcionario del gobierno de Festa y sos un hombre de la política local

Creo que las construcciones políticas son una película, nadie llega y tira todo por la ventana y empieza de cero. Por supuesto que hay muchísimo por hacer, también es cierto que hay cosas que se han hecho bien y es importante no retroceder en ese sentido. Se me viene a la mente que somos uno de los pocos distritos que tiene convenio colectivo entre el Municipio y los Sindicatos de Trabajadores Municipales, eso se hizo durante la gestión de Festa y debe ser mantenido, ahora están avanzando en las paritarias. Son conquistas que el pueblo de Moreno consigue y no deben echarse por tierra. Esto es una película, después hay situaciones que hay que mejorar y lo vemos a nivel nacional, la derecha que gobernó durante los últimos 4 años destruyó mucho de lo que se había hecho, ahora deja umbrales que no se pudieron destruir del todo y sobre los cuales uno se para y avanza. La contención social que viene desarrollando el gobierno nacional tiene que ver con la base que había dejado el kirchnerismo y que el macrismo no pudo destruir. En este sentido, hay instituciones que tienen que ver con lo Municipal que están vigentes y funcionando, sobre las cuales esta gestión se para, para poder seguir adelante, pero respondiendo la pregunta es muy difícil que permanentemente que planteemos las cosas como refundacional.

AUDIO 3

Si la construcción es una película, la misma tiene actores protagónicos y de reparto, están definidos los roles, ¿en Moreno ves eso de parte del gobierno de Mariel Fernández?

Yo lo que veo es que el Movimiento nacional cuya columna lo que vos decís es el kichnerismo, es muy amplio. Moreno tiene distintas expresiones, una de ellas que está a cargo de la gestión municipal y el resto de las expresiones acompañamos en mayor y menor medida si se nos convoca. De parte nuestra, el Ateneo, vos sabés que soy de la agrupación Los Irrompibles y del Ateneo Néstor Kirchner acompañamos la gestión y cuando nos convocan a discutir temas estratégicos estamos dispuestos, lo celebramos nos parece muy importante y a la vez no gustaría poder discutir mucho más y más claramente las cuestiones de fondo que necesita el distrito.

El distrito va por definición central de la Intendenta hacia un protagonismo del trabajo cooperativo, esto es claro, en el plano de la recolección de residuos, en la economía popular, todo va sobre el mismo camino y es una definición

Si y no está mal pero es un aspecto, nosotros acompañamos y la hemos expresado en un documento, yo incluso escribí un artículo en función de eso, nosotros acompañamos la decisión que tomó la Intendenta de dar por terminado el contrato con el Trébol y avanzar en un sistema mixto, lo acompañamos, creemos que está bien, desde nuestra convicción es la municipalización del servicio y esta es una instancia intermedia, que nos parece que es sana para salir. No es fácil salir de años de vaciamiento y de pésima calidad de servicio que ha ofrecido el Trébol y ésta nos pareció que era una salida adecuada y por eso la acompañamos. Las cooperativas son una herramienta muy interesante que no solo el municipio de Moreno está observando sino que me parece que la reactivación económica tiene que ver mucho con organizar a los trabajadores en torno a emprendimientos productivos en mano de los trabajadores organizados en forma de cooperativa.

Sin que ello signifique precarización ¿correcto?

Absolutamente

Me parece que ahí esta el nudo, el debate profundo es ese

Absolutamente, que sean trabajadores cooperativistas no quiere decir de segunda, todo lo contrario, la idea es que los medios de producción en mano de los trabajadores generen una democratización de la producción y una mejor condición de vida de esos trabajadores

Ni de segunda ni tampoco clientelar

No, absolutamente comparto plenamente esto, ahora es cierto que vamos a necesitar esa herramienta para avanzar en términos económicos en Moreno, a nivel nacional y en el mundo, pero uno de los aspectos lo hay que retomar en la agenda es la industrialización del distrito, que es muy difícil pensarlo hoy donde el sector está contraído pero debemos estar preparados para recibir las empresas que tienen que relocalizarse cuando empiece a recuperarse la economía. Eso va a empezar a suceder y Moreno tiene que estar ávido en generar puestos de empleo, la transformación del distrito va a estar en torno a modificar la matriz.