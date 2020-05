7 shares







EL SINDICATO MUNICIPAL RECLAMA EL PAGO COMPLETO DE LOS SALARIOS –

Las y los trabajadores /as de Niñez y Juventud «repudian» el recorte salarial y definen la medida del Ejecutivo que conduce Mariel Fernández como un atropello.

Ariel González, Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM) deja respuestas anudadas al conflicto e incluso lo supera: «Días antes de que tome estado público la situación de las y los trabajadores /as de Niñez y Juventud, veníamos trabajando con la Delegada del Área y con la Secretaría (Desarrollo Comunitario) el tema de la Productividad. Las bonificaciones se deben cumplir con todos /as, incluso en notas dirigidas a la Intendencia, pedimos que se respete lo fijado por el gobierno nacional en relación al pago íntegro de los sueldos, pero sobre el tema Productividad lo está gestionando directamente nuestro Secretario General Marcelo Cosme a todas las personas que realizan las tareas y se encuentran en actividad y, por necesidad del área, hacen lo que se llama Horas Suplementarias o denominadas horas extras, que por supuesto es una modalidad de pago. El problema que se presenta es con aquellos compañeros /as que por un motivo u otro no concurren a su lugar de trabajo y no laburan esas horas (suplementarias) pero el impacto de no percibirlas tiene un impacto significativo en los sueldos».

¿Qué ocurre si el trabajo se realiza vía remota o desde la casa?

Bueno, es que desde el primer decreto presidencial se fija el trabajo desde la casa o de manera remota. Pareciera que si un compañero /a no concurre a la oficina o dependencia no está cumpliendo con su labor, pero además no hay manera de regular o fichar, por eso desde el gremio sostenemos que deben percibir la totalidad. Reitero que significa un dolor perder algo, poco o mucho, de lo salarial…

Los sueldos municipales no son los mejores, pregunto, ¿qué lectura política realiza el Sindicato antes estos recortes o no pagos en una crisis social e inflacionaria?

Realizamos una presentación ante el Poder Ejecutivo por los haberes de los compañeros /as, porque mas allá que estamos en medio de una pandemia se está perdiendo poder adquisitivo, pero además buscar el modo para que se cumpla y respete lo que está en el Convenio Colectivo de Trabajo. Está la cuestión legal y la cuestión política, pero si el Estado nacional dice que «los trabajadores deben recibir el pago completo de sus sueldos», lo mismo el gobierno local tiene que buscar la manera de Compensar lo que habitualmente el trabajador cobra como Productividad, incluso hasta haciendo un promedio como lo pensamos y lo propusimos para los destajistas. Por eso creo que debería estar más el gesto político que el legal para compensar a los que pierden muchísimo por no poder ir a su lugar de trabajo por el aislamiento social y obligatorio.

Por la situación toma espacio un punto de debate y decisiones: ¿deben pagarse horas no trabajadas en el natural lugar de empleo? Pero antes de esa pregunta vive algo denominado «aislamiento social obligatorio». Tercer condimento, aunque sea mínimo el descuento tiene un impacto grande en salarios municipales que no gozan de la mejor salud.

La economía local que tiene, como ocurre en los otros niveles, una caída en la recaudación. No pagar horas suplementarias, ¿está dentro de las imposibilidades presupuestarias o bien define un criterio político del gobierno que paga por el servicio prestado?