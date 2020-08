0 shares







DECISIÓN DE LA JUSTICIA DE FAMILIA –

Las diferencias entre parientes salen de las cuatro paredes y los vecinos /as se convocan. Un patrullero en la puerta de la vivienda ubicada en Quito al 4079, Francisco Álvarez, cumple en un día feriado (17 de agosto en horas de la noche) la orden firmada por la Jueza de Familias N° 2, Dra. Ana Rita Di Laura. Debe tomar posesión del inmueble una mujer, y salir del mismo Adrián Marcelo Sosa que vive allí desde hace veinticinco años.

La exclusión debió ser firmada por Sosa, mientras vecinos /as reclamaban a la policía que «el hecho reviste de toda injusticia». Debe contemplarse que el Juzgado habrá merituado una denuncia de la tía de Sosa, obtuvo algún elemento de prueba para disponer la exclusión.

En diálogo con Desalambrar, Adrián Marcelo Sosa manifestó un desconcierto total por quedar en la calle: «En el lugar donde yo estoy residiendo de toda la vida, se presentó la policía hoy a la mañana y yo no estaba. Hablaron con un vecino al que le explicaron que venían a traerme una notificación. Ya anteriormente habían venido el 29 de julio, que yo también había llamado a mi abogada en ese día y me dijo lo mismo que me dijo en esta ocasión ‘no vayas a la Comisaria’ , ‘esperá que te llegue la notificación porque no es forma de proceder’. Luego pasó el patrullero con mi tía, se bajaron y me avisaron que me tenían que hacer la exclusión de hogar por violencia. Acá en este momento están los vecinos de toda la cuadra ayudándome a cuidar mis cosas. Mi mamá falleció hace un mes, yo estuve cuatro meses en Capital Federal cuidándola a ella, la casa había quedado sola, pero mi primo, el hijo de mi tía, entró con las llaves y se llevó un montón de cosas. Me robó y mi vecinos lo vieron, no hice la denuncia porque estaba con mi madre en terapia intensiva con un respirador con ocho operaciones cerebrales, lo que menos me importaba era lo material, dije que cuando vuelva lo solucionaría. Mi mamá falleció, yo volví y tengo este tremendo problema por no decirlo de otra manera; no sé que hacer porque yo ahora me tengo que ir de mi casa y no tengo donde dormir, las cosas van a quedar en lo que era mi habitación pero nadie me da la seguridad de que cuando yo vuelva estén mis cosas, nadie me da la seguridad de nada. La declaración que dio mi tía es totalmente falsa, es un falso testimonio y yo no sé que hacer, lamentablemente no sé como funciona la justicia como para decirte ‘hola, vengo a echarte de tu casa, te tenes que ir’ no entiendo

¿Nadie te citó?

Nadie me cito de ningún lado

¿Y tu tía vivía con vos?

En el hogar vivimos mi mamá, mi tía y yo. Mi tía en el mes de noviembre del año pasado se fue a la casa de su hijo a vivir porque no podía sustentar los gastos de la casa con nosotros. Mi tía lo único que hace era darle la plata a su hijo porque él se lo pedía, tiene problemas de adicción, lo único que hacía era eso. Cuando había que hacer un arreglo en la casa ella nunca tenía dinero, hablamos con ella y le dijimos ‘mirá tía en la casa vivimos los tres y estoy bancando todo yo solo, fíjate que podés hacer porque hay que arreglar el techo, el baño, la cocina y vos nunca tenes un mango para nada siempre se la estás dando a Nicolás’. Se fue a vivir con él en noviembre del año pasado

¿La policía te mostró algo hoy?

Me mostró un papel hoy pero todavía no me lo quiere dar

Pero es tu derecho saber que contiene ese papel y porque hay una exclusión de hogar, que pruebas se han acreditado para sacarte a la calle y que se quede tu tía, es una cuestión de derecho

Sí, pero no acá me están diciendo que si yo me quedo es peor

AUDIO 1

Sosa concurrió a la comisaría acompañado por vecinos /as. Hoy se presentó en el Juzgado de Familia N° 2 pero no hay atención al público, debe hacer una presentación vía mail.

Sin explicaciones, un conflicto familiar puede avanzar en el campo donde ya no hay medicaciones