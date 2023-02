«Lo más triste es que ni en los cuatro años de Macri los municipales perdimos tanto poder adquisitivo»

ANTES DE LA PARITARIA, ESPERANZA EN LA MESA PROVINCIAL DEL SALARIO –

El cierre del año 2022 arrojó un cálculo preciso: en los tres años del gobierno municipal de Mariel Fernández los /as trabajadores /as municipales perdieron un 50 por ciento de su poder adquisitivo. Recomposiciones salariales a la baja distan mucho de ser consideradas un error. El modelo de La Capitana asienta sus bases en un Estado presente, activo, territorial, con trabajadores /as comunales que no se potencian con el Programa que terceriza la función y precariza el empleo. Pero el resultado hacia afuera es «asfaltos, mejorados, más obras públicas estructurales, luminarias y cámaras de seguridad; embellecimiento y polo turístico».

Ariel González, hombre de SITRAM, no tiene la menor duda que «las políticas hacia la familia son de derecha» impulsadas y ejecutadas por el gobierno del Frente de Todos.

«Antes de empezar la paritaria 2023, el compañero /a debería percibir un 50 por ciento de aumento y desde allí comenzar a discutir».

La esperanza de FESIMUBO está puesta en la Mesa Provincial de Salario que impulsa el Ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa. Si bien no tiene carácter vinculante, el resultado podrá fijar un piso salarial para todos los municipios, tomando como ejemplo la educación, gobierno nacional y CTERA.

Sobre los códigos de descuento que Mariel Fernández eliminó por decreto (mes de diciembre; González emite una sentencia: «Lo que hizo la Intendenta es permitirle a los bancos que absorban todo el sueldo de los /as compañeros /as municipales»: