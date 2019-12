0 shares







MARIANO WEST, EL ESTRATEGA DE LA UNIDAD PARA LA VICTORIA DEL NUEVO GOBIERNO –

Noche de jueves en el programa televisivo Quórum. Todo lo esbozado en 2019 sobre la participación y protagonismo de un dirigente (tal vez el más importante de los últimos 24 años de Moreno), flotó antes, durante y después de la campaña que consagra el triunfo de Mariel Fernández y la derrota de Walter Festa. Existieron, siempre, muestras explícitas de aquellos /as que lejos de ocultar a una figura de alto tamaño destacaron la concepción y visión del que juega adelantado, que no busca el cargo público sino la gloria política.

Mariano West, su palabra y testimonio público vale para el presente y desafía la construcción del futuro que ya tiene un plan en marcha: “Me llamé a silencio después de perder en el año 2015 y me propuse algunas cosas, una era no volver a la función pública, no presentarme como candidato y llamarme a silencio. Las elecciones se ganan y se pierden, nuestro espacio político las ganó durante 22 años y fuimos derrotados en una interna muy particular en el 2015. Di un paso al costado y esperé para ver como se desarrollaba essa propuesta que había entusiasmado a la juventud, que se planteaba la necesidad del cambio que siempre se valora, que la política sea una permanente incorporación de jóvenes…

Al hacer este reconocimiento a la fuerza y a la juventud, ¿tenía alguna expectativa que la administración Festa pudiese cambiar Moreno?

No, eso en ningún momento, sí en la juventud tengo expectativa y hoy me alegra inmensamente que el Concejo Deliberante, nuestros ocho candidatos a concejales, sean mayoritariamente jóvenes, que todos sean nuevos y que haya, como nunca antes en estos años de democracia, una renovación de esta magnitud…

Después habrá que verlo en la práctica

Sí, sí, tienen que aprender, formarse y trabajar, pero es muy importante que haya una renovación total…

En esa espera paciente que mencionó, por supuesto que tuvo acciones políticas…

Mirá, tuve la suerte de encontrarme con Alberto Fernández un año antes que fuera designado candidato a Presidente en un homenaje a Antonio Cafiero, yo pertenecí y participé en su gobierno. Cuando hablaban de los 20 años yo me reía porque tengo 45 años de militancia y los que Dios me quiera dar. En ese encuentro, él (Alberto Fernández) me dijo que estaba trabajando en la unidad, que se había reencontrado con Cristina y dialogaba con ella, mencionó que lo que me habían hecho acá fue una serie de errores y equivocaciones que no se podían volver a cometer en política, me refiero a la inversión cuantiosa en una campaña para denostarme, no eran propuestas en torno a la construcción que hizo Festa sino que hizo campaña dos años…

Días antes de la elección tomé un comunicado que usted envió a funcionarios del gobierno nacional donde se preguntaba por qué se permitía la utilización de los recursos del Estado para esa dirección…

Señalé algo mucho más grave, dije que lo peor es la corrupción de lo mejor…

¿No hizo denuncia penal por eso?

No, era una denuncia política

Le pregunto por el contenido de esa denuncia porque señaló el uso de los recursos del Estado para hacer campaña

Los recursos del Estado, bueno lo vimos todos, muchas veces los fiscales en Moreno duermen la siesta, pero todos vimos como fue la entrega de DNI e infinitas cosas que se hicieron en ese momento. Volviendo al encuentro con Alberto Fernández, me dijo que la política de nuestro espacio política del que nunca me fui, empezó a entender que con Cristina sola no se ganaba, y la otra parte entendió que sin Cristina tampoco. Ella tuvo la sabiduría y la capacidad de hacer esa síntesis en la propuesta de Alberto Fernández, tema que lo charlé con él en mi casa un año antes de que ocurra…

A nivel nacional se puede visualizar eso, ¿en el nivel local se puede hacer una síntesis o por qué no se logró?

En el orden local hubo dos etapas del peronismo donde hubo una fragmentación como la que tuvo esta elección. Cuando finalizaba el gobierno de Coco Lombardi se plantea la reelección en el año 1991 y hay doce listas en la interna porque había una pérdida en el rumbo político, empezaba a crecer el menemismo y hubo sectores que no acompañaron a Antonio Cafiero, el mismo Lombardi le hizo una huelga de hambre al hombre que era nuestra conducción de la Renovación del peronismo y la puesta en marcha de una esperanza enorme para el futuro. El otro momento fue el actual donde en la calle se percibía un rechazo absoluto de la gente a la gestión de Festa. Puedo decir algunas cosas fundamentales, la Municipalidad en relación a los servicios públicos que tiene a su cargo, el 15 por ciento de la recolección de residuos domiciliarios, el cien por ciento de la recolección de ramas y el barrido; Festa abandonó la recolección de ramas, cuando uno llamaba para pedir que se levanten las ramas se informaba que ese servicio no se prestaba más; de más de 20 camiones que se usaban en su momento para levantar las ramas se llegó a no tener casi ninguno, eso lo contará Mariel (Fernández) cuando exponga con lujos de detalles con lo que se está encontrando. También estaba abandonada la recolección de residuos en la zona de Cuartel V y Álvarez que le corresponde a la Municipalidad. Fueron dos cuestiones fundamentales y la gente se fue cansando de ver cómo se utilizaba la gestión municipal en provecho de unos pocos vivos…

Con dos miradas antagónicas, como lo planteás, utilizar recursos del Estado en beneficio de la gente y otra por beneficio propio, ¿cómo pertenecen al mismo espacio? ¿Se puede sintetizar?

Creo que corrupcíón hay en todos los espacios políticos y es una tarea de todos trabajar para sanear la política y entusiasmar a la gente joven y sana a hacer política. Esa es una materia pendiente grande pero además la política tiene una campaña de desprestigio enorme que sale de los grandes medios nacionales cuando la política es la herramienta de transformación que tiene el pueblo…

Retomo aquello de la síntesis y de la forma en que Cristina, Alberto y otros entendieron lo que estaba en juego. Tres días antes del cierre de listas en el orden local, la Dra. Patricia Rosemberg dice públicamente que es candidata a la intendencia y luego aparece la foto con Mariel Fernández. Le preguntó, ¿usted habló con todos para que no haya siete listas?

No con todos porque había tres listas que eran serviles a Festa…

¿Cuáles?

Había cuatro listas que realmente estaban en contra, la de Mariel Fernández, Patricia Rosemberg, Walter Correa y la de Lucas Franco que, no llegó a hacer una lista pero claramente y desde hace muchos años SOMOS viene trabajando como una opción política. Con esos cuatro nosotros fuimos hablando antes con la voluntad de que se unieran porque no se podía enfrentar a una gestión con el poder que tiene con cuatro listas, era un disparate. Tres lo entendieron, Mariel, Patricia Rosemberg que es de mi espacio, mi candidata claramente y lo seguirá siendo por mucho tiempo, y Lucas Franco.

El Trébol deja de tener frecuencia 3 y 6, y empieza a tener frecuencia 6 en las áreas de competencia quedando Cuartel V para que lo publico pueda demostrar que es mas que lo privado. Eso no se logró

En la útima parte de mi gobierno comenzó a funcionar. Festa compró 7 camiones para esa zona y que nunca fueron para esa zona. Era muy importante que la Municipalidad se afianzara en el ejercicio de la recolección eso le permitia ir avanzando año a año.

¿Si una empresa es tan poderosa, por que lo publico no puede diseñar un plan, no para restarle poder sino para que el servicio sea lo que la sociedad pretende? Los descuentos, las multas son temas tabú. ¿Es difícil controlar, manejar, multar?

Cuando se habla del problema de la basura no se está teniendo en cuenta la recolección de las ramas que pertenece al Municipio. Cuando se ve un montículo de ramas que no se levanta, en poco tiempo se le tiran bolsas encima, y eso provoca basurales que son lo que comenzó a denunciar Mariel, son 400 en Moreno, y eso es impresionante y también lo es la cantidad de viajes que se necesitan para resolverlo. No es responsabilidad de la empresa, porque ella tiene un sistema de responder a las 48 horas por eso se distribuyen a las localidades.

Si le doy 48 horas y el alerta no funciona, el contrato es por dia y por cuadra, entonces le paga por un servicio que no prestó

En muy poco tiempo la Municipalidad va a estar convocada a revisar esos contratos y ver si llama a licitación, si lo hace municipalmente, si contrata otro tipo de empresa…

¿Por qué no se pudo hacer si usted reasumió y tenia conceptos muy claroncon La Perlita y El Trébol?

No me digas La Perlita porque yo no la adjudiqué, declaré desiertas las licitaciones porque quería que paguen un canon de mantenimiento, una de las cosas que más perjudicó a Moreno fue el abandono de recorrido, con mucha liviandad se han levantado y la gente ha quedado a 30 cuadras de la ruta. Nosotros planteábamos un canon a valor combustible y actualizable como fondo del Estado para destinarlo a la compra de unidades. Empresas muy grandes que me habían dicho que iban a participar me llamaron un dia antes para decirme que se bajaban. La presión de la empresa fue siempre muy fuerte, lo adjudicó Festa y lo que tiene a corto plazo la gestión de Mariel es el replanteo de la recolección de residuos.

¿Cómo se debería gestionar para que lo privado y lo público brinden un servicio que la gente rechaza, no falla solo lo público sino lo privado también?

No quiere decir eso, el residuo domiciliario no hace un basural.

Si tiro la bolsa de residuos en las ramas es porque no pasan por mi casa

No, hay mucha desaprensión y falta de educación y hay un tema con la recolección de las personas que quieren participar del reciclado de residuos, los cartoneros. Dejéuna planta de reciclaje en Moreno Sur, donde también tiene muchos lotes cerca que debían estar destinados a las familias que están a la orilla del Rio Reconquista para que se ubiquen definitivamente ahí y formen una cooperativa de reciclaje y fue abandonado.

¿El control debería ser mas sobre lo público que lo privado?

Debe ser sobre todo.

¿Es difícil controlar a las empresas?

Si se plantea el control se puede.

¿Cómo?

El mismo contrato planteaba dos camionetas que tenía que poner la empresa para controlar. ¿Dónde estaban estos 4 años? Destinadas a cualquier otra cosa y no hacía el control de la empresa.

Terminó en una denuncia penal de Carlos Lopez el contrato de la empresa Trébol.

La afectación presupuestaria es de un 70-75%, queda poco margen para hacer política, la palabra inviable, ¿es diciembre el momento para poner en la mesa, de forma madura, la mercantilización que usted mencionó?

Lo comenzó a hacer ayer Mariel, se va a tomar unos dias para estudiar cada caso, para denunciar la situación, es evidente que lo que encuentre en el Municipio lo tiene que comunicar porque lo que no diga en los primeros dias le va a volver como un boomerang, como reclamo a ella. Es ahora con el tiempo que necesite para ir profundizando en cada área y decir que encuentra. Lo de inviable tiene un condimento muy fuerte en el tema de nombramientos de personal, 4500 personas era la planta de personal en diciembre y dejé 200 renuncias firmadas y aceptadas, pero Festa anuló decretos míos en renuncias firmadas para contener políticamente algunos que se quedaron en su gestión. Nombró 800 personas en los primeros dias, les puso al personal el 3%, que es una larga lucha del personal por su antigüedad, lo dio con retroactividad y pasó de 30 a 40 horas. Cada 3 personas que pasás de 30 a 40 horas equivale a un nombramiento más, hay que preguntar cuántos son y comparando con la gente que había. No era magia pagar los sueldos puntualmente el último dia del mes, era administración.

¿Recibia ayuda extraordinaria?

Nunca.

¿Ni de Provincia ni Nación?

Nunca, desde el 2011 al 2015 revisen las cuentas y no entró nunca un peso extra, más bien la última gestión de Scioli estaba atrasada en el pago de las coparticipaciones, recibimos 8 meses en vez de 12 y Festa tuvo 16 meses en vez de 12. Hay un déficit mensual que no puede existir, es un tema de inmensa gravedad, Mariel lo está denunciando y le tiene que dar una solución porque no se puede plantear un Municipio con una administración inviable, debe ser austero en la administración y debe conseguir fondos de Nación y Provncia para hacer obras, que siempre lo necesitó y debe ir en camino de independencia.

Lo que se haga no debe ser parte de una persecución política, lo que se haga debe ser explicado, de donde viene y cómo se desarrolló. Esa sería una señal clara de que hay otro tiempo político

Ciertos pases en comisión se tienen que terminar, como el caso del Concejo Deliberante porque no hay necesidades que los concejales tengan gente en comisión. No hay necesidad…

Eso lo propusó usted en el año 2011 y no lo logró

No, pero ahora hay una mayoría distinta, hay un cuerpo de concejales muy interesante, nuevos, jóvenes, con ganas de trabajar.

¿Qué importancia tuvo, tiene y tendrá la Universidad de Moreno en el diseño estratégico que, en los cuatro años de Festa, no tengo dudas que ustedes fueron construyendo un plan?

La Universidad tiene una importancia inmensa para Moreno, no solo la Municipalidad. Moreno tiene otra historia a partir de la creación de la Universidad, tiene otro destino. Así como hablamos de a falta de profesionalidad de la política en general ahora vienen generaciones de arquitectos, contadores, administradores de empresas, educadores, licenciados en Educación, que se reciben en Moreno. Creo que viene un tiempo muy valioso para que haya una inserción juvenil profesional en la política y eso es responsabilidad…

Bueno, esto que menciona es lo que está gestándose hace tiempo porque es el plan que hay que conocerlo y hacer del mismo una discusión positiva, poniéndolo en tensión

Es algo que nos llevó mucho tiempo pero que formó parte del proyecto político de mi primer intendencia, integró el Plan Quinquenal e hice una ordenanza a los diez días de asumir declarando de interés municipal la creación de la Universidad de Moreno….

Habló de paciencia y de gestar durante muchos los proyectos de vital importancia…

No es paciencia porque las cosas no se logran de un día para otro, pero lo importante es hacia donde se va…

¿Cómo se incluye a la juventud que plantea cambios urgentes y radicales?

La juventud se tiene que plantear un plan factible y cuando lo tenga se dará cuenta que hoy tiene que hacer el pre escolar, la Primaria, luego la Secuundaria y después la Universidad, luego trabajar y así poder llegar.

Y en eso, ¿qué rol juegan ustedes que vienen hace tiempo?

En ustedes, yo no me incorporo en ningún conjunto. Lo mío es una pasión por pensar el futuro, ¿quién pensó en los últimos cuatro años lo que se estaba haciendo con el camino del Buen Ayre? ¿Cuándo fue la Municipalidad a pedir accesos al Camino del Buen Ayre? ¿Cuándo fue la Municipalidad a plantear que la zona industrial de la calle 2 de Abril tiene que tener un puente sobre la Autopista del Oeste? ¿Quién pensó estratégicamente que separando el norte del sur por la vía se necesitaban puentes? Eso es lo que está ocurriendo con la Autopista del Oeste. Eso es lo que hay que hacer, pensar un plan estratégico, lo tiene que pensar la Universidad y como se desarrolla. ¿Quién planteó industrializar Moreno y se puso al frente para instalar parques industriales? ¿Quién logró en los últimos años algo con los parques industriales que estaban? Hoy en Moreno hay catorce y vamos a lograr muchos más porque Moreno es el lugar estratégico de la Provincia de Buenos Aires que tiene el mayor número de parques industriales. Ahí está el futuro, que se instalen empresas, que generen empleo porque son las empresas las que van a aportar riqueza al conjunto.

La expectativa que tiene para los próximos cuatro años que, para mí en términos políticos, debe resolver una crisis de liderazgo, ¿se puede resolver? Segundo, ¿participa del brindis del PJ?

Qué PJ…

El PJ local

No existe. Después de una derrota como esta tendrían que haber renunciado todos, si no tienen vergüenza de lo que hicieron…

En el año 2015 usted no renunció y continuó hasta el año 2017

No, no, nunca convoqué a una reunión y se la deje si es que querían hacerla…

¿Y nadie lo tomó?

Así es, y lo entregué en el año 2017 en perfecto estado, hablo de la Casa del Partido que es un lujo para los PJ regionales. Te di antes el ejemplo del año 1991 con doce listas, en el año 1993 con cinco listas, en el año 1995 solo dos listas con un amigo como Bernardo Caveri enfrente, que al día siguiente de la elección estábamos juntos. El camino de la unidad hay que construirlo y tiene que aparecer una conducción, por eso yo no volví a mi agrupación porque no me quiero poner al frente de lo que hay que construir ahora para los próximos 20 años. Eso lo tienen que hacer otros, yo voy a opinar de política, hablar de política, opinar sobre la gestión y hablar de lo que siento que en Moreno hay que hacer, de lo estratégico, pero no me pondré al frente de la construcción porque eso lo tienen que hacer los jóvenes, otros que hoy encaren como se hizo en el año 1994 un plan de veinte años. Aquel tenía tres bases y se cumplieron: la creación de la Universidad, el Departamento Judicial y la industrialización.