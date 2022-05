Sergio Massa instruyó al Ministro de Transportes de la Provincia de Buenos Aires para que active recursos, subsidios, de manera tal que los usuarios /as morenenses tengan garantizado un mejor servicio público. El Presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador deslizó cuestionamientos a la empresa La Perlita que carga en su tanque quejas y, hoy, fuertes controles del Departamento Ejecutivo.

En diálogo con la prensa local, Jorge D’onofrio (Ministro de Transporte bonaerense) explicó con claridad de qué manera se puede mejorar el servicio en el distrito: «Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires decide que Transporte sea Ministerio, tiene que ver con empezar a reordenar todo el tema del transporte público de pasajeros, entre otros temas. Desde el 2012 que están congelados los pisos ¿qué significa esto? En un momento se hizo un corte, las unidades que estaban se subsidiaban y no se amplió nunca más eso. En estos 10 años obviamente el crecimiento demográfico que tuvo no solo Moreno sino toda la provincia de Buenos Aires hay que atenderlo. Por eso esto que plantea hoy Mariel, obviamente defendiendo los derechos de los vecinos y el planteamiento de Sergio Massa nos permite seguir avanzando porque en estos meses hemos hecho el relevamiento no solo de Moreno sino de todo lo que es transporte del Conurbano nuestro, cuáles son las falencias y qué es lo que nos está faltando. No solo el compromiso de trabajar sino fundamentalmente de generar los recursos para que esto funcione y que esté en función esta rediscusión del transporte público de pasajeros en beneficio de los vecinos.

¿Otra empresa o ampliación de recorridos de Transportes la Perlita?

Lo primero que tenemos que resolver son los recursos, no es un problema de La Perlita que no quiere llegar. El problema es que el sistema funciona con lo que tenemos, no lo podemos estirar, hacer un kilómetro más significa poner más plata en subsidios. Ideas hay muchísimas, lo que nos están faltando son recursos. Evidentemente esa discusión ha comenzado.

Explíquele al vecino ¿cuál es el proceso para que se incorporen nuevas unidades, para que haya más kilómetros?

El Estado, tanto el nacional como el provincial, subsidiamos no solo el valor del sueldo del chofer, sino el combustible que se consume, más un proporcional a lo que es la renovación de esas unidades. Hoy por hoy para que los vecinos sepan, el 90 por ciento del funcionamiento del sistema es lo que se aporta por subsidios y el 10 por ciento lo que aporta cada usuario al momento que pasan la SUBE. Para poder poner una unidad más, para poder hacer un recorrido más, hay que aumentar esa masa de subsidios que hoy es lo que tenemos que empezar a discutir y me parece bienvenido que el mismo Presidente de la Cámara de Diputados lo plantee. Estamos pensando en una nueva visión en cuanto a lo que es el subsidio. Hoy estamos subsidiando las empresas en su capacidad de transportar y creo que tenemos que ir mirando en el mediano plazo a que el subsidio esté dirigido a la demanda, o sea al usuario. Que el Estado puede hacerlo de manera fragmentada, segmentada, escalonada, a quien más lo necesite tener mayor presencia y así ir haciéndolo más justo.

Ministro, este subsidio ¿es de Provincia o la Provincia también necesita de Nación?

No, hay tres niveles: las empresas que circulan solamente en la Capital Federal, las empresas que solamente circulan dentro de la provincia de Buenos Aires, ya sea municipales, como puede ser La Perlita, o provinciales cuando unen más de un distrito. Y después las nacionales que son las que salen del Conurbano y entran a la Capital. Esas, las nacionales el subsidio lo paga Nación, el resto, el universo gigante, lo pagamos todos los bonaerenses, el 91 por ciento de los subsidios los paga la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué el otro 9? El otro 9 es atributo social, boleto escolar, jubilados. O sea que todo el esfuerzo lo hacemos desde la Provincia de Buenos Aires, obviamente, el gobernador Kicillof para poder dar este debate tendrá que ver de qué manera vamos generando nuevos recursos para poder hacerle frente a eso. Pero no somos ajenos al problema, el crecimiento demográfico y la desidia de los años anteriores hace que hoy estemos pasando por este problema.

Sabiendo que el aporte es de los bonaerenses ¿cómo se prevé el subsidio para que quede en la persona y no en la empresa?

Eso sería más allá de que es una obra de ingeniería pasar de un sistema al otro, de que se trata es de segmentarlo, de nominalizarlo. O sea que el subsidio vaya a cada persona que, a través de su caja de ahorros, de cuenta DNI del Banco Provincia que es gratuita o del monedero que sea, el Estado le pueda transferir el valor del subsidio que le corresponda y el mismo cargar su tarjeta SUBE. Nunca más el subsidio a la empresa. Porque además se va a generar un efecto positivo, las empresas van a volver a su objetivo inicial que es el de cortar boleto, entonces, habrá más unidades en los horarios pico, se repartirá mejor, si tiene que llegar a un lugar más lejos llegará seguramente. Pero no es una utopía, sino que lo estamos trabajando y lo estamos pensando para el mediano plazo.

Se tiene que dar un ajuste tarifario para eso

En este caso no. En este caso la tarifa obviamente saldría lo que tenga que salir, pero el subsidio iría directamente al usuario. Estoy absolutamente convencido de que, en la cuenta final o ponemos lo mismo o pondremos un poquito menos desde el Estado.