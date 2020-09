0 shares







SOBRE LA ORDENANZA QUE HABILITA AL GOBIERNO A TOMAR PREDIOS E INMUEBLES ABANDONADOS CON FINES PRODUCTIVOS-

De profesión abogado, dirigente político de una fuerza que tiene en la concejal Fábregas representación legislativa. Es Joaquín Nogueira quien desliza, según su visión y saber, hacia donde avanza el gobierno local y lo compara con la construcción hecha por Milagro Sala en Jujuy.

La aprobación de una ordenanza que instaura la figura de «abandono simple» en clave de hacerse el Estado Municipal de tierras ociosas e improductivas, choca los códigos vigentes que por supuesto tienen rangos superiores a la de una ordenanza: «En el accionar de los concejales del oficialismo y de un concejal que era de Cambiemos y vota con el oficialismo, que es Mirko García, hay un error sustancial: creen que pueden modificar la ley con una Ordenanza. Ninguna de estas Ordenanzas puede ir contra la ley, que es lo que sucede con esto, ellos crean una figura que vendría a ser para el Código Civil “abandono Simple”, que no existe como figura jurídica es una creación que no tiene valor pero ellos se lo dan. Si hay un terreno que no tiene alambre o crecen los pastizales lo consideran “Abandono Simple” y la Municipalidad puede tomar el uso de este inmueble, y eso es ilegal. Primero porque está basada en una Ordenanza General del año ’69, ordenanzas que fueron las formas que tuvieron de legislar los gobiernos de facto, para no andar en cada Concejo haciendo algo hacían una Ordenanza General y se aplicaba en todos lados, de por si el origen de esta Ordenanza es cuestionable. Es tan vieja, hablamos del año ’69 del siglo pasado, que en ese lapso de tiempo hasta hoy sucedieron cosas, como la modificación del Código Civil. El nuevo Código cuando define los Derechos Reales define como derecho real el uso de un inmueble, también dice que los derechos reales tienen que ser estructurados en forma y modo, el modo es lo que comúnmente se llama Escritura, tienen que estar registrados los distintos derechos reales, esto lo dice la Ley Nacional. Pretender que una ordenanza pueda modificar lo que dice el Código es una locura, si los declararan locos no los sancionarían. Esto lo explicamos bien en la sesión, pero no comprenden o se pusieron el casette para repetir siempre lo mismo y hablar de consenso y discusión. En definitiva uno puede hablar dos días y ellos repiten siempre lo mismo, no tienen capacidad de resolución.

Esta búsqueda, que desde el gobierno se encuadra también evitar usurpaciones y darle valor productivo siendo el Estado un ordenador, ¿qué peligro encierra?

El peligro sustancial es que el Municipio empiece a tomar todas las tierras que se le ocurra, pero eso no va a ocurrir porque en cuanto tomen dos o tres van a empezar las denuncias y se va a parar, pero creo que el objetivo final es crear un gobierno municipal que genere las quintas populares que dicen ser el objetivo final.

¿El parque agroecológico sería?

Es un gran nombre, pero en definitiva es darles terrenos a amigos de ellos para que en el mejor de los casos hagan las quintas, creo que harán una casita y punto. Esto es peligroso aparte de ilegal. Esa Ordenanza también fue modificada por el Código Penal, entonces lo que dicen que hay que hacer se llama delito de usurpación, o sea, la Ordenanza es absolutamente ilegal y creo que tiene un fin político que es ir generando estas circunstancias como la de Jujuy con Milagro Sala, generar espacios de tierras para circunstancias que pueden parecer altruistas pero finalmente generan un trastrocamiento del orden institucional y perjudican a la gente.

El Municipio debe intervenir, más aún lo hace a través de la figura de vacancia desde hace años

Lo que si puede hacer el Municipio que fue el espíritu de aquella Ordenanza que agarran sin saber que está derogada y aparte la tergiversan, decía que en la zona urbana “lotes que tengan servicios”, si hay un terreno que está lleno de yuyos, basura y la Municipalidad no tiene vereda, puede hacer esas cosas: intimar al dueño, si no viene, hacer la vereda a costa de él, cortar el pasto, sacar la basura, pero no lo usa. Eso puede hacer la Municipalidad que tiene como objetivo final mantener el orden urbano.

¿Apremios y todo lo que es el circuito administrativo?

¿Cuál es el método que tiene la Municipalidad para hacerse de tierras o cobrar lo que le deben? Usamos el mismo ejemplo, en el caso de la limpieza del terreno que tiene un costo se le carga al titular registrado, y como no vino nunca ni quiere pagar se hace un juicio de apremio para cobrar, si no viene y queda en rebeldía gana el juicio la Municipalidad pero no se puede ir a meter al terreno, tiene que subastarlo públicamente, teniendo la ventaja ante Juan Pérez que también quiere comprarlo que no tiene que desembolsar tanta plata porque ya tiene el crédito por el que ejecutó.

¿Vacancia?

No existe.

Se aplicó durante muchos años acá, una tenencia precaria y justamente por las características que usted me está diciendo de aquel propietario que no protegió lo suyo. El Municipio ha avanzado muchísimo incluso con esa Ordenanza que usted dice del año 2001

Eso es ilegal también porque en el año 2001 no estaba el Código nuevo pero si se había modificado el Penal. Aparte es elemental, la concepción del Orden Legal de la Argentina el tema de la propiedad, mi bisabuelo que estaba en el Estado Mayor de Roca y andaba por el Sur degollando indios, llevaba un alambre y alambraba, la propiedad en el siglo anterior se ganaba por el alambre. He visto hasta en notas de televisión a un concejal que andaba con una cinta de peligro demarcando lotes que le daba la gente, cuando le hicieron la nota dijo que no estaba alambrado por eso estaba abandonado. No hay propiedades abandonadas, puede haber espacios cedidos al Municipio y en ese caso, por ejemplo, hay una persona que tiene un campo y decide hacer un loteo entonces presenta un plano donde hay calles, plazas, ochavas, esas tierras se las tiene que ceder al Municipio porque quiere ordenar urbanamente.

En un análisis de estas características, de afrontar como sustentable que una ordenanza está por arriba de un Código me lleva a preguntar, ¿habrá recomendado algo el ex Intendente Lombardi, un hombre que también entiende el derecho?

Coco es amigo mío, no de frecuentarnos pero es un amigo político de siempre, aunque estuvimos en veredas opuestas. Fue un buen concejal, un buen intendente, con el tiempo va siendo mejor porque los que vinieron son peores. Cuando llego al gobierno de Mariel le mandé un Whatsapp y le dije “Bienvenida la política a la Municipalidad de Moreno”, pero me parece que llegó con muy buenas intenciones pero no logra que le den bolilla. Respecto de la tierra lo llamé por teléfono para hablar sobre esta Ordenanza pero creo que en ese momento había un conflicto de la guardia policial, me dijo que estaba ocupado y después pasó. Cuando fui a hablar y plantearle el tema de la licitación que contrata mano de obra para levantar la basura no lo pudo solucionar. Creo que él es Secretario General y Asesor pero no tiene el poder, dirá blanco y sale gris, dirá negro y sale blanco, no tiene posibilidad. No sé esta situación tan grave si le dará mucho tiempo, coincido con vos que es un tipo de valía, no creo que le den bola.