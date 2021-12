«Lo que estamos viviendo es una situación de violencia abuso y persecución»

Luis Dornellis es de familia municipal. Madre, padre y hermano integran esa estructura humana y laboral que trasciende a las gestiones. El pasado mes de septiembre vivió un hecho en su lugar de trabajo, en SAME Moreno. «Lo que estamos viviendo es una situación muy indignante de violencia abuso y persecución. No me pasó solo a mí sino a otros con quienes me solidarizo».

¿Cómo es la persecución?

Están buscándote la falta en todo momento o te arman una causa y cuando te quieren encuadrar en algo lo hacen. Te siguen hasta encontrarte…

Por qué seguirte si lo que tiene que hacer el trabajador es prestar el servicio, en tu caso estás en SAME

Bueno, ese es el abuso de poder y el mal manejo que tienen ellos…

¿Quiénes ejercen violencia, maltrato y persecución?

José Leyes, pero el que está manejando todo es Gramajo quien se dice ser fundador del SAME (REM). El viene con la estructura de antes, pero ni siquiera tiene la función de jefe (NdR: el responsable de SAME es César Báez). Gramajo me quiso pegar (NdR: hay un video donde se escucha la voz de Gramajo diciéndole a Dornellis que lo va a cagar a trompadas pero afuera). Por supuesto que le dije que lo denunciaría porque es violencia psicológica y física y solo porque ya hablaba de las cargas horarias o querer explicarle nuestros derechos. Somos conscientes de las obligaciones que tenemos como trabajadores pero también de nuestros derechos.