«Lo que hace el gobierno con las cooperativas es totalmente clientelar»

DESDE LIBRES DEL SUR, CON RANDAZZO A LA CABEZA –

Florencio Randazzo ya confirmó su participación electoral 2021. Sale a la cancha con la consigna instalada: kirchnerismo – albertismo – macrismo sinónimo de fracaso.

En Moreno ya está una de las fuerzas que integrará la Tercera Posición y es Libres del Sur, conducida por Humberto Tumini y Jorge Ceballos. Como representante de ese brazo político y social, Juan Soto no tiene dudas del rol que ostenta Randazzo en la oferta para salir de la grieta: » Hoy es quien representa a ese tercer espacio, que no es ni el macrismo que no es ni el kirchnerismo. Y nosotros en eso nos sentimos identificados, creemos que el macrismo no tiene que gobernar nunca más, de eso estamos completamente convencidos y que venimos viendo que el kirchnerismo en sus tres niveles, en el nacional, en el provincial y en el municipal, dan señales de debilidad»

Esta Tercera Posición ni siquiera tercera vía porque van a ir al medio, eso nos llevaría al massismo. ¿Es capturar precisamente aquello que había construido Massa en la provincia de Buenos Aires? Recuerdo una carta de presentación de Jorge Ceballos diciendo porquE era necesario salir de la grieta, parece que Randazzo vendría a ser la nueva síntesis de la anti-grieta, ¿a quién busca, a los desencantados de la grieta, los que no quieren más esto?

Sí, al desencantado de la grieta y también aquel que en este tiempo no se ve atraído por estas dos posturas. Al desencantado de la grieta si se quiere. Un poco que quedó descontento con todo esto que se fue generando, con lo del albertismo.

Un albertismo sin Alberto porque tiene esa particularidad…

Sí, nosotros planteamos, lo plantea Randazzo y nosotros lo acompañamos que esto no es un peronismo B, es un espacio nuevo. Que inclusive lo plantea Randazzo de poder generar un espacio que busque a disputar en el 2023, no es algo que se plantea solamente en este momento.

No está pensado para joderle la vida a Kicillof.

No, efectivamente no. En eso hay toda una intención de Randazzo, por lo menos eso es lo que plantean los compañeros, nuestros compañeros Humberto Tumini y Jorge Ceballos quienes se juntaron con él, en eso hay una intención netamente de ir a disputar en 2023.

AUDIO 1 SOTO

¿Cuáles son las debilidades del oficialismo local?

Cuando planteo debilidad tiene que ver en base a la poca capacidad que ha generado el Municipio en cuanto a intentar representar a la comunidad. Lo que vemos nosotros es que representa a un sector más ligado a ellos y que en eso no ha sido un gobierno de todos, como ellos en algún momento lo han planteado, que esto iba a ser un gobierno de todos, sino que ha sido un gobierno de quienes están de acuerdo. Inclusive nos hemos sentado a dialogar con el municipio planteándole efectivamente que en eso queríamos aportar, sobre todo en este momento de pandemia que es sumamente necesaria la unidad de todos los vecinos y las vecinas. En eso se han cerrado un montón de puertas, en eso no hubo diálogo, creemos que ese ese el error fundamental del por qué hoy estamos como estamos. La cuestión del trabajo, nosotros creemos que en Moreno no hay trabajo, nosotros creemos que el trabajo que hay está precarizado y en eso somos conscientes de lo que decimos y lo vemos. Mucho tiempo quienes han pregonado esta cuestión de que Moreno es una ciudad dormitorio y quienes han luchado porque Moreno deje de ser una ciudad dormitorio, hoy están en el Concejo Deliberante y poco han hecho para que eso cambie.

AUDIO 2 SOTO

¿Entonces en el registro político de Libres del Sur el gobierno de Mariel Fernández no construyó, hasta el momento, un plan de reactivación de trabajo formal?

Tenemos bien en claro que lo que hay no son cooperativas. Porque muchas veces nos pasa a nosotros mismos como organización. Porque efectivamente no se ha generado lo que fue en su momento Argentina Trabaja, que era la idea un poco de generar trabajo genuino de trabajo en cooperativa y lo que se ha hecho es totalmente clientelar por parte de quienes gobiernan, de quienes gobernaron desde que salió el programa Argentina Trabaja desde 2009 hasta ahora. Han manejado esos programas de la manera más clientelar posible. Nosotros creemos que efectivamente los trabajadores que están integrados dentro de la economía popular tienen que ser parte de eso, que estamos completamente de acuerdo, en eso coincidimos si se quiere con el municipio, ahora en lo que no estamos de acuerdo es que precaricen el trabajo de los compañeros cooperativistas. En eso es algo que nosotros no concebimos como parte de la política.

¿Es transparente el gobierno? Se le exigía a gestiones anteriores que expliquen todo lo que hacían. El gobierno de Mariel Fernández ¿lo explica? ¿Llega la información? ¿No hay información, hay mucho de relato, hay mucho de sobre actuación?

Vos intentás buscar una ordenanza que es pública, que tiene que ser pública y no la encontrás. Con eso te resumo todo. Efectivamente en algún momento nosotros lo hemos conversado, donde se consiguen las ordenanzas, vos buscás las ordenanzas en alguna página, en alguna página oficial y no la encontrás. Entonces, eso efectivamente es no transparentar las discusiones. Escuchaba la entrevista al presidente del bloque del Frente de Todos (Lucas Franco) y efectivamente no tenía ninguna respuesta con respecto a la multa que se le hacía al Trébol. Entonces vos ahí no tenés ninguna transparencia en cuanto a determinadas cuestiones.

AUDIO 3 SOTO