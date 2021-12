«Lo que hace la Presidenta del Concejo Deliberante es de una irresponsabilidad absoluta»

SE POSTERGA LA JURA DE LOS /AS CONCEJALES HASTA EL SÁBADO 11 DE DICIEMBRE –

A menos de una hora del momento indicado oficialmente no está el decreto que modifique el día y horario de asunción y jura de los 12 concejales /as electos /as democráticamente el pasado 14 de noviembre. La circunstancia tiene ribetes especiales. Por WhatsApp la Presidenta del cuerpo, Araceli Bellota, comunicó al conjunto del Departamento Deliberativo, que un problema eléctrico en la sala de sesiones «impide» realizar el acto. Preguntas con antecedentes históricos, ¿no puede realizarse en el Club Los Indios, como ocurrió en una oportunidad? ¿Es improcedente utilizar una oficina y luego en el frente del Palacio municipal realizar la jura como gesto simbólico de una jornada democrática, como sucede en la asunción del Jefe o Jefa comunal?

El concejal electo Demián Naya, bloque Juntos, intercambió mensajes fuertes con la Presidenta Bellota. Junto a su equipo de colaboradores prepara una presentación administrativa y no descarta el campo judicial en caso de no obtener respuesta de la máxima autoridad legislativa. La razón que expone el legislador electo es que «habrá una acefalía flagrante porque hay doce concejales /as que terminan su mandato el día 10 y los doce que asumen no tendrán asunción ni juramento», porque la fecha se trasladó para el sábado 11 a las 14 horas en la sala de sesiones.

«La razón que entregó por WhatsApp la presidenta es que existe un desperfecto eléctrico en las instalaciones del recinto y que no puede subsanarse ni hoy ni mañana (NdR: el día 10 hay un acto central en Capital Federal del Frente de Todos). Es un absurdo porque la jura se puede hacer aquí en la Plaza como ocurrió en asunciones anteriores».

¿Tuviste un intercambio de mensajes con la Presidenta del Concejo?

Sí, y me dijo que ella se hacia responsable de la decisión, yo le manifesté que es bueno que lo tenga claro porque será responsable, civil y penalmente de esta decisión porque acorta el mandato de los concejales /as electos /as…

Dirán que es mucho si son dos días de acortamiento del mandato, sucede que existirá una acefalía cuando existe una ley electoral

Es que este trámite y procedimiento administrativo se puede hacer afuera o en el despacho de la concejala, pero lo que está ocurriendo es una irresponsabilidad absoluta porque vulnera la Constitución, Nacional y Provincial, y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Alguien más del oficialismo habló con ustedes

No, solo comentarios de pasillo. Estamos presentando una nota manifestando nuestra preocupación por el vencimiento de los mandatos (esta noche a las 00:00 horas), y es responsabilidad de ella como Presidenta que se produzca la acefalía.