«Lo que hay que marcar es el descontento con Mariel, la única herramienta que le dejaron el vecino es el corte de boleta»

Las cartas están en la mesa. La Esperanza de Todos reconfirma que la «negativa partidaria y judicial» casi que los obliga a separar lo local de lo provincial y nacional. José Luis Barreiro, el Mariscal, no tiene ninguna reserva cuando declara que las heridas abiertas tendrán efectos directos y no colaterales:

Le estás diciendo a esa corporación de intendentes, donde está Mariel Fernández, que anularle la posibilidad de participación hace que aquella pregunta hace tiempo atrás hoy se traduce en que no voten a la lista del Frente de Todos

Los números de Moreno hacen que la gente no quiera votar a Mariel Fernández, no somos nosotros, ella toma una cuestión personal con nosotros y no nos deja participar porque nos trata como los únicos opositores a su régimen político, a su expresión política. Nosotros creemos que lo que hace ella es sacarse la posibilidad del que gana conduce y el que pierde acompaña. Hoy, como nadie ganó, nadie puede conducir y caminamos al 23 en que todos sectores del peronismo van a plantear su propio proceso de organización para ir, nuevamente, por cambiar la toma de decisiones de quien toma las decisiones en Moreno. Entonces, la verdad que no dejar la participación hoy, hace que muchas discusiones queden abiertas, que los vecinos distintos, representados por otro espacio en el Frente de Todos, no tenga derecho a participar y está claro que esos vecinos van a tomar la herramienta que tienen. La herramienta que van a tener es la herramienta del corte.

Como se sostiene una democracia interna y partidaria si la decisión es ésta, no cumplo los plazos, no les informo, están preparando la boleta con el color y el número, pero después dicen no hay boleta, es mucho mayor el daño me parece

Yo creo que cuando hablamos de democratizar la justicia es en todo sentido, no en la justicia cuando te conviene a vos o cuando me conviene a mí, si no es cuando le conviene a todos. Esa la condición que nosotros tenemos que plantear porque somos muchos /as que quedamos afuera

Más de 70

Son 71 del Frente de Todos y hasta los que tenían antecedentes de que habían judicializado y después lo dejaron jugar, en esta no pasó. En el caso de Merlo, Raúl Othacehé en el 2019 le dieron la lista corta, en este caso fue parte de los que nos dijeron que no. Entonces no fue una cuestión de presentación, no es una cuestión de avales sino es una decisión política que toma injerencia en la justicia, entonces, todavía es más preocupante.

Por supuesto, de ahí las preguntas

Y después los vecinos que no creen en la política, lo único que este proceso hizo darle más herramientas a los vecinos para que los vecinos no crean, entonces ahí nosotros decimos, bueno, no dejen de votar al Frente de Todos porque decía hay que instalar un modelo nacional, pero, el que no esté convencido que no se sienta obligado a hacer lo que no tiene que hacer y el corte es la herramienta para trabajar una cuestión diferente. Y yo no me convocó a que corten por una decisión de acompañar a otro, me parece que lo que hay que marcar es el descontento con Mariel y sí acompaña Victoria Tolosa Paz y Luis Vivona. Nosotros seguimos diciendo lo mismo que decíamos, no cambiamos matriz, creemos que la problemática de nuestro vecino sigue siendo la misma y esa toma de decisiones la hay que replicar porque que está mal. Entonces como esa toma de decisión está mal, la única herramienta que le quedó al vecino es cortar la boleta.

A ustedes no los dejaron participar

Al vecino tampoco porque el vecino podía haber elegido entre los candidatos, ahora lo que pasa que todo vecino, aquel que no quiera votar a Mariel Fernández se va a tener que ir afuera de las PASO del Frente de Todos. O sea que para nuestra coalición política es mucho más complejo porque son votos que tenían la decisión de acompañar dentro del Frente de Todos que por ahí muchos de esos vecinos no van a votar, entonces, nuestra herramienta que siempre dijimos que venimos a cuidar el voto de Alberto, venimos a cuidar el voto de Cristina, venimos a cuidar el voto de Axel, de Verónica, y venimos a cuidar el voto de los vecinos de Moreno, ojalá que de un paso para que puedan elegir adentro. Ellos mismos se pusieron la trampa de que esto no pase.

AUDIO 1 BARREIRO