DECLARACIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA –

Emanuel Álvarez encabeza la conducción y es quien administra cada una de las posibilidades y opciones que tiene el único Hospital de Moreno. Articulación imprescindible con la Secretaría de Salud, la Maternidad Estela de Carlotto y la UPA 12 de Cuartel V. En concreto, la estructura observa el mes de abril como fecha de inflexión sanitaria.

En el día de ayer el Hospital recibió insumos

Hubo una compra grande que se articuló con el Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación, compra muy grande de equipamientos e insumos para el tratamiento del COVID-19, pero la mayoría de los insumos están llegando en barco a Ensenada, están organizándolos logísticamente y los envían a los Hospitales en fracciones. Lo que llegó no es la totalidad, ni mucho menos, sino una parte.

¿Qué recibieron?

Catéteres, guantes, elementos para intubar un paciente, insisto en que es un porcentaje mínimo de lo que nos tiene que ir llegando en la semana.

¿Para qué alcanza, en términos de tiempo? Por supuesto que va ajustado a la cantidad de pacientes que llegan al único hospital que tenemos

Va ajustado a la cantidad de pacientes, en realidad estos insumos no se utilizan para todos los pacientes sino para aquellos que son sospechosos de COVID-19 o que estén confirmados, que están en aislamientos. No todo el personal del Hospital debe estar vestido con el equipo protector.

A partir de la situación que se dio con el joven de 24 años que asistió a una fiesta. En términos sanitarios, ¿qué ocurrió desde el día sábado hasta hoy? ¿Qué cantidad de pacientes sospechosos de COVID-19 tiene alojados el Hospital?

Tuvimos en ese día, relacionados con esta fiesta 12 pacientes, dos que fueron dados de alta por obra social, otros cuatro que fueron dado de alta con indicación de aislamiento domiciliario y 6 pacientes que continúan internados en el hospital en observación pero estables, ahí son 12 en total.

¿Hay otros pacientes que no tengan relación con ese evento?

No, en este momento no, los tuvimos, dos casos sospechosos arribaron al hospital, fueron derivados por obra social o prepaga, uno dio positivo y otro fue descartado.

¿Consultorios externos se cierran y se prepara para lo que se denomina curva ascendente?

Preparamos el área de consultorios externos, contamos con 20 consultorios que van a ser transformados en habitaciones con sus respectivas camas o camillas para la atención de pacientes leves a moderados que necesiten internación de observación. Tenemos 10 camas de terapia intensiva, vamos a (ampliar) la terapia intensiva a cuidados mínimos, es decir, por lo menos 5 a 10 camas más de terapia intensiva; tenemos internación general de cuidados intermedios por lo que contamos con las camas en situación de emergencia para utilizarlas. El UPA cuenta con respiradores para poder llevar camas de terapia intensiva, utilizar los consultorios como lugar de internación, habrá una obra de construcción dentro del UPA con 72 camas, 12 de terapia intensiva.

Le consultaba a la representante de la Junta Interna de ATE, que ocurría con las licencias que habrán pedido tantos profesionales y personal auxiliar ante la pandemia, ¿qué afectación ha tenido eso en la plantilla del Hospital?

Lo que más afecta es el personal relacionado con las áreas críticas, quizás no afecta tanto que se tome licencia alguien que atienda en consultorios externos o de atención ambulatoria, pero si los que están relacionados con la internación o áreas críticas. Hay abordaje de recuperación de esas pérdidas a través de becas temporarias, lo de todos los años lo que es el cupo del IRA (Infecciones Respiratorias Agudas), que son profesionales que trabajan particularmente con enfermedades de invierno.

Cuando ingresan 9 pacientes, ¿colapsa en términos de infraestructura la atención de esos 9 pacientes vinculados o sospechosos de COVID-19?

No, lo aclaramos mil veces, se dijo en un medio televisivo, no colapsó en ningún momento porque los pacientes nunca pasaron por guardia.

Si no entran por guardia, ¿cómo es la recepción e ingreso de esos pacientes? ¿Hacia dónde son derivados o ubicados dentro del Hospital?

Ingresan directamente a la sala de cuidados medios.

Las prestaciones más allá del coronavirus, por ejemplo, cirugías programadas, ¿quedan suspendidas?

Las cirugías que se van a realizar son aquellas programadas que se vayan complicando y necesiten una atención urgente y las cirugías de emergencias. En el lapso de las semanas que vienen, si hay una epidemia de Coronavirus como evidentemente hay, de acuerdo a como vaya subiendo la curva en Argentina, las cirugías programadas que no son urgentes necesariamente se deben posponer.

¿Hay que esperar el mes de abril, el punto clave para ver en qué punto estamos frente a la pandemia de Coronavirus?

Si, en este momento estamos en una situación de bloqueo, el gobierno nacional y las acciones que se están llevando adelante en el país y en nuestro distrito, tienen el objetivo de bloquear lo más que podamos la circulación del virus a nivel comunitario. Todavía estamos a tiempo, el éxito de esto no depende del sistema sanitario sino de la sociedad, que pueda mantenerse aislada, disminuyendo la circulación y el contacto. Nos estamos preparando para lo peor, esperemos que no suceda el escenario europeo, que podamos retrasar la curva y que podamos atender los casos trasversalmente en el tiempo, que sean menos cantidad de casos en menos cantidad de tiempo. Si hacemos eso, en 15 o 20 días no vamos a tener una crisis grave, vamos a salir a atender a los pacientes sospechosos sin que colapse el sistema.

Los insumos que recibió el Hospital ¿quién los envió? ¿Qué se recibió?

Los envió el Ministerio de salud de la Provincia a través de fondos nacionales, lo que se recibió fueron barbijos, guantes, equipamiento para intubación (traqueal), hidratación, entre otras cosas.

¿Respiradores?

No, equipamientos de terapia intensiva aún no se recibió.