«Lo que más dolió fue que pusieron en duda y tela de juicio lo que dijeron los nenes»

«Ayer a la mañana cuando nos levantamos lo vestí a mi bebé (tres años de edad) y en forma de juego le fui preguntando que hacían en el Jardín, si jugaba, si se divertía, si la pasaba bien. Le pregunté si salían del jardín, en auto, en camioneta, en moto, porque yo también quiero ir». Me respondió en auto con la seño.

Así comienza una madre a describir lo que le contó su niño de 3 años.

Sonia Aiscar, especialista en Niñez, escribió en Desalambrar lo siguiente a partir de las denuncias de abusos que sufrieron niñas en un barrio de Moreno: «Creámosle siempre a unx NNyA que relata una situación de ASI en forma clara y concreta o a través de indicios, como puede o como sabe, con detalles o sin ellos, con nombre o sin nombre, con todas las letras o no. Si no le gusta como lx baña determinada persona, o no le gustan los “juegos de cosquillas” de algún adulto de la familia, no quiere quedarse con determinada persona, padece enuresis, se ha vuelto agresivo/a “sin motivo” y, si finalmente se “retracta” estemos más segurxs de la confirmación, creámosle mucho más, necesita protección y está pidiendo ayuda.Basta de abusadores beneficiados por el silencio, la duda, el miedo o la vergüenza«.

La mamá del niño grabó todo lo que contó su hijo, de la granja, del caballito, del payaso, del cuchillo, de desvertilo, de las fotografías. Hay seis denuncias presentadas que tienen la misma matriz, el Payaso, El Abuelo Mario, los maquillajes.

El papá responde una pregunta vital: ¿cómo es posible que niños /as sean sacados del jardín?: «El portero nos dijo que nunca vio que sacaran a los chicos del jardín. Las maestras también dijeron que nunca vieron que sucediera eso. La Directora dijo que venía todos los días y luego explicó que venía día por medio. El portón nunca tuvo candado pero ayer le pusieron uno».

Frente al Jardín 956 hay una cámara de seguridad instalada. Suponemos que la fiscalía requerirá a los vecinos las imágenes del lugar, en fecha y horario. Precisamente, ¿cuándo pudo ingresar un vehículo y sacar a niños /as en el horario escolar?

Susana responde que deja a su hijo a las 13 horas y vuelve a buscarlo a las 16:30 horas. «Todos los nenes concuerdan con lo mismo, están los audios de ellos contándolo en primera persona. Pero ayer cuando vinimos a pedir explicaciones nos leyeron un cuento de terror, de miedo, y capaz que los chicos tenían la imaginación de ahí (NdR: habría sido una autoridad de Jefatura Distrital, aunque Susana refiere que fue alguien del Consejo Escolar). Fue una falta de respeto lo que hicieron, por eso le dije si en el cuento que no estaba leyendo dice como los sacaban a los nenes, como los manoseaban, como los vestían y desvestían. Queremos que se investigue todo y que se haga justicia, y lo que más dolió ayer fue que pusieron en duda y tela de juicio lo que dijeron los nenes».

«Ayer cuando nos presentamos acá no hubo un directivo que nos diera explicaciones sobre lo que pasaba», expresó Tamara, otra madre. Pero su testimonio entrega un elemento que el fiscal Villalba tal vez lo tenga en cuenta. A finales de octubre se habría realizado una jornada fotográfica en horario escolar. NO sé quien le sacó la foto a mi hijo, pero ayer cuando estuve acá y vi las fotos de otros nenes y nenas me di cuenta que el fondo de la foto donde está mi hijo es distinto al resto. Todos los nenes se sacaron la foto adelante del árbol, la de mi nene tiene de fondo algo de color bordó. Me cansé de buscar ese lugar en el jardín y no lo encontré. Se lo pregunté a la maestra titular y no supo responderme. Hay una nene que el fondo de foto es de color negro, por eso miré la foto de mi hijo y me di cuenta. Yo hice la denuncia, que se haga todo lo necesario y ojalá que se determine que no le hicieron nada».