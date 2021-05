«Lo que más duele es que nos impugnen la lista porque somos mayoría de mujeres»

Cristina Livitsanos y Silvia Ebis, docentes en la Universidad Nacional de Moreno, denuncian que la actual conducción de la casa de altos estudios «cierra los canales de participación democrática». La Junta Electoral impugnó la Lista 2 UNM en Movimiento, tras haber corrido vista, observar y pedir las adecuaciones que no fueron realizadas. Aún así, Livitsanos (su nombre sonó para el puesto de Rectora, aún cuando eso lo define el Consejo Superior tras las elecciones), inicia la entrevista con una frase que luego será concepto: «Soy docente del Departamento de Economía y Administración y estaba como candidata en la Lista 2 que ha sido impugnada por la Junta electoral, no podemos participar en el proceso electoral».

Las impugnaciones ¿tienen algún correlato con los reglamentos y las normas vigentes o es algo que ustedes ubican en otro plano, antidemocrático a partir de lo que va circulando en las redes sociales?

SILVIA EBIS: Soy docente de la Universidad Nacional de Moreno, soy miembro de la agrupación que creó la lista. La verdad es que estamos cuestionando un poco los argumentos por los cuales dieron de baja la lista o no la admitieron. Dentro de uno de los argumentos que más nos duele, porque estamos militando en el movimiento feminista, es el que somos mayoría mujeres y entonces no se respeta la igualdad de género. Eso nos parece realmente un argumento que desconoce la lucha feminista, que desconoce todo el trabajo que estamos haciendo para realmente llegar a garantizar o a disminuir las desigualdades en una estructura desigual. El 9% de los rectorados están a cargo de mujeres en la Argentina. Entonces plantear eso es por ahí desconocer la lucha que llevamos adelante desde el movimiento feminista para disminuir las desigualdades, por ejemplo.

Es decir que la impugnación de la Junta en este punto es que no hay 50 y 50.

Exactamente. En un escenario de desigualdades donde los varones tienen absolutamente la mayoría de los rectorados pero también tienen la totalidad del presupuesto en investigación. Con el 33% del presupuesto en investigaciones.

¿Cuál es la propuesta que ustedes tenían? ¿Qué idea tenían ustedes como lista para la Universidad Nacional de Moreno, qué es lo que vienen a proponer o vienen a instalar como un debate?

Fundamentalmente es ampliar la posibilidad de que la comunidad universitaria pueda elegir. Si vos tenés solamente una posibilidad la verdad que se restringe la posibilidad de elección. Cuando hay que aumentar la cantidad de posibilidades, aumenta el espíritu democrático y eso es altamente formativo para nuestros estudiantes. Los estudiantes tienen ese ejercicio, de hecho tienen varias agrupaciones, varios grupos, los docentes no los estamos teniendo y eso me parece que es fundamental.

Cristina Livitsanos va hacia las listas únicas que se nutren de los reglamentos y marcos de participación: «Hay lista única para estudiantes, lista única para docentes y lista única para no docentes. La particularidad del sector docente es digamos, quienes podemos votar, quienes podemos ser electores y ser elegidos somos únicamente los docentes regulares, o sea los docentes concursados que no llegamos ni siquiera al 30% del total de docentes de la comunidad universitaria. O sea que al resto de los docentes que son interinos y tienen una situación precaria “la ven por TV”. Dentro del padrón de los docentes regulares que podemos ser elegidos y elegir, es un total de 304 docentes de los distintos departamentos, y las impugnaciones de la lista 2 tienen que ver como lo planteaba Silvia, que no respetamos la paridad de género, y debo aclarar que nosotros no nos presentamos en todos los departamentos sino únicamente en el Departamento de Humanidades, en la Carrera de Trabajo Social y en el Consejo Superior. En el Departamento de Humanidades la representación del porcentaje de docentes mujeres es 57 contra 29 varones. Y ahí nos piden que pongamos 50% de varones cuando en el entendimiento, cuando existía la Ley de Cupo y ahora la Ley de Paridad de Género nosotros lo entendemos como un piso a alcanzar y no como un techo para las mujeres. Porque el colectivo discriminado por su condición de género somos las mujeres. Ayer a la noche la Corriente Fundadora que es la Lista Oficialista sacó una declaración que no deja lugar a dudas porque ellos mismos dicen que para poder presentarnos en alguna de las instancias de participación del gobierno universitario teníamos que tener sobre un padrón total de 304 docentes, 96 docentes como candidatos y más 35 avales. Que implica prácticamente el 50%.

Incumplimiento avales mínimo que es lo que dice la junta, incumplimiento de lista de candidatos a todas las instancias de representación y carreras que las componen, incumplimiento de la paridad de género que lo explicaban muy bien Silvia y vos también. Incumplimiento de cantidad mínima de candidatos suplentes que todo esto se notificó a ustedes, para que ustedes puedan corregirlo y lo que ustedes han planteado es que o no lo van a hacer y casi como que han construido una lista para que sea impugnada y hacer política.

Por ejemplo, el padrón docente de la Carrera de Educación del Departamento de Humanidades y el padrón docente de Gestión Ambiental que es de Aplicadas, tienen 14 o 15 docentes ahí para presentarse a una elección ten[es que tener 3 docentes titulares, 3 suplentes más 3 avales. Imposible que se presenten dos listas. El reglamento no va en consonancia con normas de jerarquías superiores aparte la impugnamos.

¿Habría que cambiar el reglamento?

Habría que discutir el reglamento o es lo que vamos a hacer. Presentar los recursos administrativos, impugnando determinados artículos del reglamento.

¿En UBA cómo es?

En UBA por ejemplo, que es bastante elitista la cantidad de avales que se necesitan en el padrón docente es 5%, acá se requería 20% de avales.

Vos decías de una comunicación que sacó la lista fundadora que es la 21…

Necesitábamos que para presentarse en alguna de las instancias de representación tenemos que tener candidatos en todos los departamentos y en todas las carreras.

¿Esa lista lo tiene?

Si, tiene.

¿Significa que ustedes también lo podrían tener?

Sí, pero necesitamos la mitad del padrón y aparte pensá que los concursos docentes están armados desde el oficialismo, es un poco arbitrario, los docentes que van a ser concursados. Hay docentes que tienen más de cinco años de antigüedad como interinos y no se los ha concursado y por ahí se han concursado docentes que tienen un año o dos de antigüedad.

¿Vos consideras que es un proceso antidemocrático?

Desde el 2010 sí. Me parece que es una democracia restringida que no permite una pluralidad de voces y sobre todo la conformación de una minoría que pueda dar un debate y reflexionar en algunos órganos institucionales de la universidad. No charlas de pasillo, sino institucionalmente.

Si de cierre, democracia restringida y representaciones, emerge la palabra de Silvia Ebis para instalar quienes no están representados ni convocados, según la lectura de la Lista 2, por el actual gobierno universitario que conduce Hugo Andrade: «Creo fundamentalmente que una universidad pública tiene que abrir la participación a todos los sectores que conforman la comunidad académica. Y entonces me parece que sí, que hay una restricción en la participación, habilitar más concursos para que la mayoría de nuestros docentes sean ordinarios y puedan participar. Es algo esperable y es algo que nosotros venimos peleando no sólo desde las voces individuales y desde los departamentos sino también desde el gremio docente. Yo formo parte de ADUNM, ahí también se discute hacerle lugar a la paritaria, que todavía no la tenemos. Hay un montón de cosas que nos hacen ruido y nos incomodan y nos afectan en nuestra ciudadanía universitaria. Y también hay otros que no están en la ciudadanía universitaria hoy que son los graduados, no tienen claustro, y los graduados vienen peleando también por tener su espacio de participación y todavía no se les ha hecho lugar, y la verdad es que tenemos graduados que han crecido con la universidad, están trabajando en Moreno y son parte de nuestra construcción ciudadana de todos los días, entonces es fundamental eso. Aparte tampoco están las organizaciones sociales y la comunidad de Moreno discutiendo en la universidad como debería ser. Una universidad tiene que estar al servicio de la necesidad del pueblo.

¿Cómo es eso? Contame

Nosotros generalmente a través de extensión o a través de otros proyectos de investigación se pueden hacer un montón de cosas, no digo que no se estén haciendo cosas. Pero la verdad es que las organizaciones sociales no tienen mucho espacio para poder presentar propuestas, discutir, utilizar el espacio. El espacio es público, el espacio tiene historia además, una historia que tiene que ver con habérselo recuperado, una historia muy dura de la dictadura. La señalización. Este espacio se tiene que declarar como un espacio de memoria, que todavía también eso es una pelea. El Riglos es un sitio de memoria. Un montón de cosas, la propuesta nuestra tiene que ver con ampliar los márgenes de participación, esa es la propuesta en todo lo que hacemos. Sí tiene que ver con una disputa política, porque son miradas por supuesto, porque nuestra participación es profundamente política, pero es legítimo. Y no está mal plantear una discusión política ni una alternativa. Al contrario, lo que a veces está mal es no tener alternativas.

¿Qué es lo que van a hacer? Porque las impugnaciones están y corren los tiempos. Y se tiene que elegir.

CRISTINA LIVITSANOS: En principio sobre todo la discusión donde no nos quisimos bajar, la impugnación donde no nos quisimos bajar en el tema de género, considerando que, Alberto Fernández lo ha puesto como política de Estado al tema de género. Ha creado un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Me parece que es como una discusión que amerita que sea llevada a la justicia y pelear por eso. Porque la estructura patriarcal está en todos lados.

¿Van a llevar esto a la justicia?

En principio hay que agotar la instancia administrativa, los recursos que se presentan tienen que ser dentro de la universidad. Una vez agotada la instancia administrativa, depende de cómo nos vaya con lo que recurrimos y lo que presentemos, se verá si se escala más.