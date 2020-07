0 shares







El mes de julio tendrá una sola entrega de bolsones. La misma tendrá 22 artículos ya definidos. Podrían ser más de tres los proveedores del Servicio Alimentario Escolar que contrata el Municipio.

A comienzo de semana el Director General de Educación (Hernán Borghi) recibió a representantes de Familias por la Escuela Pública. Las declaraciones periodísticas del funcionario municipal integró el temario, pero lo central es el acceso a toda la información que permite controlar un sistema enorme.

María aborda la situación y explica los momentos: «El objetivo de la reunión fue para aclarar alguna cosas que nosotros dijimos en los medios nacionales porque ellos dicen que las declaraciones que nosotros hacemos son intencionales…»

Intención de dañar al gobierno…

Dañar al gobierno no es defender los derechos de estos pibes, nosotros no queremos dañar a ningún gobierno. Nosotros queremos que nuestro pibes tengan la mercadería digna, es un derecho no es que como dicen algunas familias que te la regalan, no el Estado no te regala nada, el Estado saca de los impuestos que uno paga.

En esa reunión que tuvieron con Borghi ¿se aclararon algunas cosas, entendió el Director que ustedes están defendiendo la escuela pública?

Si, nosotros le hicimos entender que nosotros estamos defendiendo la escuela pública y estamos dispuestos a sentarnos con quien sea, nos sentamos con la Intervención del Consejo Escolar, nos vamos a sentar con este gobierno que está a la cabeza si no hace lo que tiene que hacer, le vamos a hacer resistencia a este gobierno si no da la mercadería que tiene que dar para nuestros pibes. Yo escuché en una declaración que no hay culpables ni víctimas, pero si hay victimas y son nuestros pibes que van a comer el fideo podrido, van a tomar la leche podrida o cualquier otro alimento que venga, porque van a ir a parar al hospital, la víctima de todo esto de la negligencia, inoperancia, y de la tranza, porque si un producto que viene con fecha de vencimiento y pasa Bromatología y ellos no se dan cuenta como esta y la hacen pasar igual es una tranza.

En el sitio de facebook de Familias por la Escuela Pública comparten imágenes de leche en mal estado. Pregunta, ¿quiénes recibieron ese producto?

Son dos mamás de mi escuela, la Escuela N°39 y secundaria N°81. La empresa que trae a mi escuela es Pasucco que ya tuvo denuncias el año pasado por entregar empanadas en mal estado en San Miguel.

¿Esa leche cuándo se entregó?

En la última entrega, y tiene fecha de vencimiento del 17 de diciembre de 2020

Es una leche larga vida, entonces

Es una leche larga vida y se supone que tiene que durar hasta diciembre. Primero me llamó la mamá diciendo que abrió la leche y le dio a la noche a los chicos café con leche y le quedó un poco en el cartón y lo guardó en la heladera, y al otro día cuando la hija se levantó a desayunar ya estaba podrida. Después a la noche cuando fue a abrir otro cartón, me manda la foto de que esas dos leches estaban vencidas. Como ella lo subió a Facebook, me mandó mensaje otra mamá que le pasó lo mismo.

Del encuentro con Borghi, ¿qué pidieron ustedes?

Nosotros lo que fuimos a exigir es que nos abran los libros contables para ver cuanto le pagan a la empresa y cuanto la empresa invertía. Yo que no soy muy ducha en lo contable, había sacado cuenta por cada producto y la bolsa llega a costar 600 pesos y si uno va a un mayorista no llega a 500 pesos. Él reconoció que la empresa gasta por chico 500 pesos y los 200 pesos que falta es de logística, vos multiplícalo por la cantidad de bolsones y obtenés un número.

Creo que para que todo funcione o intente tener un funcionamiento, se necesita de la información que debe ser clara, abierta, transparente, porque es lo que se reclamaba en todo el tiempo de Intervención del Consejo Escolar ya que es lo que corresponde

Con la Intervención se reclamaba eso, la apertura de los libros y ellos decían que no porque es una empresa que tiene que tener confidencialidad y no es así porque la empresa es contratada por el Estado y el Estado somos todos. Eso tiene que estar abierto a los padres porque son nuestros pibes los que consumen la mercadería y nosotros tenemos que saber en que se gasta, no tiene que ser un secreto porque eso lo peleamos en la Intervención y ahora cambiaron todo. Sabés lo que pasa ahora y a muchos le molesta que lo diga, es que los que se ponían la camiseta e íbamos juntos a pelear contra la Intervención, por la dignidad de nuestros pibes, ahora están la mayoría todos calladitos, justifican lo injustificable

Bueno, algunos son funcionarios públicos

Estaremos en la vereda de enfrente de cualquier funcionario que haga mal su trabajo porque está en riesgo la vida de nuestros hijos, no importa del color político que sea.