«Lo que nos está gobernando en Moreno es muy parecido al gobierno que yo sufrí, el de Macri y Vidal»

FESTA QUIERE VOLVER A PELEAR POR LA INTENDENCIA

Mantiene su cargo en el ANSES pero la cuestión está en el mejor semblante para transmitir y contagiar las ideas de su política. El segundo eslabón del «regreso» es concebir que no aparece ningún actor o sector del peronismo que se diferencie de Mariel Fernández de forma clara, contundente, sin espacio de acuerdos posibles.

Walter Alejandro Festa quiere reconquistar al pueblo peronista, desea ser lo que fue durante cuatro años, Intendente de Moreno:

La última entrevista con este medio señalaste que ya no tenías intenciones de pelear por el poder municipal, ¿qué cambió para volver al ruedo mirando el 2023?

Quizás yo cuando me plantee esto de no seguir en el mundo de la política era quizás ese estado de ánimo, que fue el primer tiempo que yo dejo el municipio en el cual sentía realmente dedicarle tiempo a mi familia, cosa que antes no lo podía hacer. Pero si es cierto de que cuando pasó quizás ese tiempo, empiezo a retomar energías y la verdad que cuando uno tiene energía por dentro, puede contagiar, cuando uno no tiene energía no puede contagiar al otro. Y la verdad que empecé nuevamente con la ayuda de los compañeros a reorganizarme y con muchas ganas, con muchas ganas de caminar Moreno, con muchas ganas de escuchar a los vecinos. Me dio mucha fuerza esta posibilidad de charlar con muchos empleados municipales, de charlar con muchos compañeros. Y también veo un vacío muy grande dentro de la política de Moreno.

¿Qué te dicen los municipales, los trabajadores? Parece que la palabra ajuste desaparece del vocabulario. La palabra ajuste tiene un sentido práctico y hay que aplicarlo. Vos aplicaste un ajuste, no sé cómo podría definir el de Mariel Fernández hacia los municipales, en todos los sentidos y en todos los niveles.

Sí, es tremendo. En mi gestión, ante una crisis nacional, económica, le reconocimos no solo el 3 por ciento de antigüedad sino el Convenio Colectivo de Trabajo que fue el primero en toda la provincia de Buenos Aires, no lo había podido lograr ningún municipio. Además vengo de ahí, vengo de ser empleado municipal desde el año 1991. Y reconocer al trabajador municipal como base fundamental para la construcción de Moreno. Te digo algo, yo pensaba que había como una especie de cariño hacia la Intendenta pero me di cuenta que no.

¿No hay cariño hacia la Intendenta en los barrios o los municipales?

Cuando camino en el centro, tanto en la cuestión personal, como en las redes sociales yo veo un enojo muy grande del trabajador municipal hacia la Intendenta y un reconocimiento que me sorprende hacia mi persona, por los derechos conquistados. Que me paren en la calle y me digan eso, me pone muy contento. Y, por otro lado, veo un enojo muy grande en muchos vecinos. Pensé que era distinto, quizás con las obras que se estaban viendo, debe ser la falta de empatía, debe ser la falta de sintonía fina. Pero creo que hay una oportunidad.

Son más invencibles me dijiste vos. ¿A partir de qué se vuelve vencible?

A partir de la política. Desde el día que Cristina les dijo en la cara lo que muchos sentíamos, a partir de las situaciones que se fueron dando sin ninguna duda. Ni hablar de la causa (judicial) que es evidente que ha tenido. A partir de ese momento creo que ya no hay más invencible, lo que yo tampoco veo en el panorama político de Moreno quién se la esté jugando, veo armados silenciosos que no manifiestan nada y veo armados que para mí no tienen sentido en la medida que sigan sacando foto con ella. Creo que hay que ser opositor, y ser claros. Estar de un lado o del otro, y si están de este lado y quieren ser intendente, tienen que hablar. Nosotros estamos dispuestos, decir las cosas que nos molestan, estamos dispuestos a organizarnos nuevamente.

¿Cuál es tu apoyo o paraguas nacional?

Eso se contesta y construye de abajo hacia arriba. A mí me apoyaron cuando yo medía en las encuestas, ahí me apoyaron cuando yo pude tener un grado de aceptación en el distrito. Y yo creo que, si hoy hacemos una encuesta, tan mal no estoy de lo que se suponía que podía llegar a estar. Si hacemos una encuesta, yo no sé quién mide más después de la Intendenta en Moreno. El grado de conocimiento mío es muy alto. Fui intendente de Moreno. Hay aceptación en distintos sectores, ya sea los trabajadores municipales, ya sea muchos compañeros, vecinos de barrio. He dejado un buen recuerdo en muchas personas, tengo una base muy importante. La elección de 2021 no es parámetro, además porque Romina fue con boleta corta, acá estamos pidiendo ser parte de la interna y estamos pidiendo ser parte del Frente de Todos, lo demás después se conquista.

La decisión que tomaste vos en ese momento que fue enfrentar a West, eras presidente del bloque en el Concejo Deliberante, así que también hubo algo por abajo y silencioso. No es que abiertamente saliste a golpear y a discutir con West. Pero tu campaña fueron 20 años y todo lo que faltaba, ¿cómo sería tu campaña para enfrentar a Mariel Fernández? ¿Qué es lo que dirías vos ahora?

En principio creo que lo que falta acá es empatía con el vecino. Pensar bien cuál sería el próximo lema, pero en principio lo que digo es que falta peronismo, hay que volver al peronismo, hay que volver a las bases. Me parece que hoy lo que nos está gobernando en Moreno es muy parecido al gobierno que yo sufrí de Macri y Vidal. Me parece que esto no es peronismo.

¿Lo de Mariel lo vinculás al macrismo en el ejercicio del poder, además del discurso y el posicionamiento ideológico?

Totalmente, es muy parecido, ya sea en el trato o el día a día con los trabajadores municipales, con los propios compañeros del plan. Tiene una forma de trabajar muy parecida a la derecha.

Tu gobierno fue el que ejecutó la mayor cantidad de obras de gas, después de la explosión en la Escuela 49 y los asesinatos laborales de Sandra y Rubén. Estamos en 2022 y hay escuelas sin gas. ¿Cómo lo ves hoy, qué recordas de aquel momento? ¿Qué es lo que te pedían las cooperativas?

Tocaste un tema muy delicado, que fue en ese momento fue para mí, como Jesús clavado en la cruz. Como que era el responsable de lo que pasaba en las escuelas, y las escuelas siempre fueron, hasta el día de hoy, responsabilidad directa de la Provincia de Buenos Aires. Y cuando fue semejante desgracia, me pusieron al mismo nivel de Macri y Vidal los mismos que hoy gobiernan Moreno. Hicieron campaña con eso. Cuando en mi caso, como persona y como intendente, había comprometido todos los recursos del Fondo Educativo para las escuelas, algo que nunca se había hecho, ningún intendente anterior. Con nosotros se hicieron un montón de obras. Ahora, me parece a mí que los mismos que han hecho campaña en este caso, hoy son los que gobiernan. Yo me acuerdo de Mariel Fernández representando a un sector hablando de esto, y ahora resulta que como intendenta no lo hace. Y eso me sorprende.

Pero se peleaba por las obras y casi el 70% de las obras de gas fueron financiadas por tu gestión

Llego un punto que todo ese malestar que se estaba generando, utilizando la desgracia que había pasado, que todo terminaba que el municipio le de la obra a la cooperativa Ayelén. Así se apagó el fuego. Después fue Intendenta y no sé que está pasando ahora con el Fondo Educativo.

¿Cómo pensás caminar para contagiar la política?

La verdad que camino con la frente en alto, y le voy a dar explicaciones a quien me lo pide y también sé que hay un vacío enorme de contención, ya sea en la militancia como al vecino. Pero también lo estoy disfrutando sinceramente, lo estoy disfrutando, me encanta caminar Moreno y me encanta que me saluden o que me digan algunas cosas. Pero tuve ese último tiempo una energía que he recibido de parte del vecino común y corriente. Me sorprenden, porque pensé que iba a ser distinto.

Pensaste que te iban a putear…

Claramente. Pero lo que pasa que el mundo de la política es una cosa y la realidad del vecino es otra. Y capaz que me dicen algo, pero por suerte tuve mucha energía y ahora me animo a ir a recorrer los barrios nuevamente. Lo voy a hacer. Creo que es un camino que es de hormiga, que es de a poco, estamos organizándonos como equipo, estoy armando nuevamente un nuevo equipo con compañeros que han estado anteriormente, otros que están en otros espacios, que no tengo ninguna duda que en algún momento van a volver a casa. Esto es una construcción que arranca desde cero con un piso muy importante que ya tenemos, que es un grado de conocimiento muy importante que no es menor. Y por sobre todas las cosas con las ganas de volver a intentar nuevamente.

¿Querés gobernar Moreno de nuevo?

Sí, claramente. Si el pueblo me elige y si puedo volver a reconquistarlo, con gusto.

Si Mariel representa en el ejercicio lo más parecido a Macri, tenemos el Peronismo de Moreno que también se va moviendo. El Ateneo Néstor Kirchner que también se mueve, son dos centros de atracción peronistas. Vos lo que ves de estas estructuras es que juegan a las cartas, pero nadie saca ninguna para mostrar qué tienen.

Claro, juegan a las cartas, pero ninguna grita truco. Ojalá, todos esos espacios que vos estás nombrando empiecen a cantar truco. Yo creo que si uno quiere ser intendente de Moreno, por amor al pueblo, tiene que plantear las cosas que están pasando y que hay que corregir. No jugar al truco en algo tan importante como ser intendente. Creo que nadie dice nada porque tienen miedo de perder algo. Acá podemos ser parte del Frente de Todos y podemos tener diferencias en lo local, sí, también. Ahora, si yo me quiero postular a intendente tengo que decir las cosas que están mal y no apañar. Mucho menos sacarme una foto al lado de ella, como diciendo está todo bien. No sé cuál es el mensaje que están transmitiendo, pero es problema de ellos. Yo no quiero foto con Mariel Fernández y las cosas que veo que están mal las voy a decir.

Ningún acuerdo posible con Mariel Fernández. Arranqué la nota recordándote ‘no vuelvo a la intendencia’ y ahora diciendo ‘quiero ser intendente de Moreno’. Lo comprendo, lo que queda es la frase. ¿Un acuerdo tuyo con Mariel Fernández?

No, imposible. No me interesa trabajar en el municipio, no me interesa acordar con el Movimiento Evita, para nada.

¿Qué es el Movimiento Evita?

Es un movimiento social, en los momentos muy difíciles se asoció a Macri y a Vidal. No sé cómo describirlo, es un movimiento social que sus dirigentes han sido millonarios o son millonarios, y que se aprovechan de los más humildes para hacer política. Han tenido la posibilidad de gobernar Moreno, bueno, que demuestren que son mejores que nosotros. Que lo demuestren.

¿Te lo han demostrado hasta acá?

Yo creo que no.

¿Tu limite es Mariel Fernández?

Mi límite es Macri, Vidal. Mi límite es todo lo que es Cambiemos y yo veo que ella ha sido parte de ese lugar. A mí me hablaban de la desgracia que pasó con Sandra y Rubén, me ponían al mismo nivel de Macri, Vidal, pero eran ellos los que se sentaban Macri y Vidal, y hay un montón de fotos que lo demuestran.