0 shares







LEVANTAR LA BASURA, ENTENDER LOS NÚMEROS Y CALIFICAR EL PROYECTO DE LA INTENDENTA –

Jorge López es ingeniero, es funcionario público, un hombre de consulta de varios espacios cuando se busca entender, analizar y proyectar diferentes proyectos de intención pública. Primer consulta en la entrevista televisiva del programa Quórum, ¿el gobierno no debe calcular la amortización o reservar en el lapso de cuatro años un ahorro que permita finalizado el contrato que arranca en noviembre poseer los recursos para sostener una flota propia de camiones?

Este servicio público afecta mucho al camión en su durabilidad, por el estado de las calles, los pozos, el tonelaje que carga, si el camión va o no al CEAMSE, y creo que ese punto es muy importante pero se lo trata banalmente. Recuerdo que nosotros, porque participé en el año 1998, en el proyecto de tener una planta de tratamiento o trasbordo ya que resuelve un montón de inconvenientes ya que hace que el camión compactador, el cola de pato, lo tenés cubriendo todo el recorrido que le toca, levantando la basura. Es un ahorro de tiempo fenomenal, no tenés que ir al CEAMSE. El Departamento Ejecutivo tomó una decisión política de hacer algo mixto, antes decían que sería todo municipal, no sé la razón del cambio pero no es mi tema, pero creo que por el esquema estamos en un problema. Un camión tiene una durabilidad de cuatro años. Una vez por año tenés que cambiar los neumáticos, entonces engomar un camión de seis ruedas está entre 250 y 300 mil pesos. Decir que una empresa no quiere ganar plata es una mentira».