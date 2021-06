«Lo que queremos es llegar a una mediación, que no siga la violencia»

COLEGIO PERPETUO SOCORRO / PASO DEL REY

El Dr. Juan Manuel Calvo patrocina legalmente a Natasha Martinelli, la mujer que «asegura ser la dueña del terreno que reclama la institución educativa privada de la localidad de Paso del Rey». El letrado plantea la «obligación de encontrar una mesa de diálogo entre las partes en conflicto y no criminalizar el tema» que adquiere ribetes terrenales: «“El terreno que compró Natasha es un terreno individual que nada tiene que ver con el colegio. Natasha compra y entra y toma posesión de la totalidad del terreno. A partir del 2019, no quiero decir el colegio porque no tiene que ver nada la comunidad educativa, Daniel Lineras (sacerdote) avanza sobre la mitad del terreno y la despeja de la totalidad del mismo. Ahí arrancan los conflictos, de amenaza, daños a la propiedad y todo lo que pasa. En el 2021, hace un mes atrás, se pide un lanzamiento al Juzgado de Garantías de la doctora Julián que cree conveniente de que por el momento no están dadas la condición de desalojo, porque Lineras no puede acreditar la posesión ni siquiera del terreno. Lo que pasa el fin de semana no es dentro de la escuela y también es falso que Natasha haya tomado tres aulas de la escuela, Natasha lo que hizo fue cerrar la comunicación por el lado de fondo con la escuela y ahí arrancan los conflictos, ahí arrancan los problemas. Ese día al hermano de Natasha le rompieron la cabeza con una piedra y lo apedrearon adentro del colegio. Nosotros no tenemos nada con la comunidad educativa, ni con el colegio, solo queremos que se ajusten todo derecho y que se respeten los límites del terreno, que ellos queden en su propiedad y Natasha quede en la suya, nada más”.

Lo que me decís es que el padre Lineras avanzó sobre la mitad de la propiedad o el terreno que compró Natasha

Si, si

Si avanzó sobre ese 50%, ¿en ese 50% construyó algo?

Ya estaba construido eso, eso era parte de lo que ya había comprado Natasha, él lo que hizo fue entrar por esa propiedad, avanzó e hizo base en una construcción vieja, y desde ahí le tomó la mitad del terreno. Están los vídeos en el juzgado y en el expediente”.

Ese pedazo de tierra y la construcción ¿podía ser usurpado?

El Padre dice que los terrenos estaban usurpados hace 30 años. Si vos tirás esa frase, hace 30 años que están usurpados, la usurpación prescribe al año, entonces son 29 años de posesión. Vos no podés avanzar contra la posesión de cualquier particular, cualquier persona, por el hecho de que no está usurpado. Porque la posesión da derecho por sí misma.

¿Cómo creés que termina esto?

Nosotros en un primer término lo que queremos es llegar a una mediación del conflicto, que no siga la violencia. Me parece que el derecho penal es de mera intervención y me parece que criminalizar los conflictos vecinales y usar la justicia penal para resolver un conflicto vecinal es excederse. Creo que el ámbito donde se tiene que discutir todo esto es en la justicia civil y nosotros estamos de acuerdo en llegar a cualquier tipo de mediación o acuerdo y que cese la violencia porque hoy Paso del Rey está dividido. Ella es nacida y criada en Paso del Rey, no es que vino de otro partido y tomó un terreno, Natasha se crió a dos cuadras de donde está viviendo ahora, entonces somos vecinos, estamos todos dentro de una misma comunidad, me parece que lo mas armónico sería que nos juntemos y que hablemos y lleguemos a una solución pacifica sin criminalizar y sin penalizar una cuestión vecinal.

Que Paso del Rey esté dividido por esto, la verdad es doloroso

Nosotros ayer fuimos a la fiscalía y hablamos con la gente de la fiscalía y hablamos con la abogada del señor Linera y nosotros lo que le dijimos es no generemos una grieta en una comunidad que siempre estuvo unida que es Paso del Rey, porque los vecinos de Natasha, la apoyan a Natasha y Natasha es criada en Paso del Rey. Yo soy de Paso del Rey y soy abogado de Natasha. Entonces, existe la instancia de mediación y llegar a un acuerdo sin penalizar, sin que haya marchas, sin que se presenten de algún lado, nosotros no salimos mediáticamente a hablar por ningún lado porque nosotros somos muy respetuosos del Padre Lineras, de la institución, de la Iglesia.

¿Por qué el fiscal insiste con el lanzamiento desalojo?

No insiste en el marco de la misma IPP, es una nueva porque el fiscal considera que hubo una tentativa de usurpación el fin de semana, entonces primero deberán imputarle el delito a Natasha y tomarle declaración en el término del artículo 308 del Código Procesal Penal. Creo que el Juzgado de Garantías, la Dra. Julián, fue muy clara cuando en el fallo ordenó que vayan a mediación, tomen las medidas pertinentes. Tomar una decisión de desalojar una persona sin que ella ejerza el derecho a defensa me parece que no es lo conveniente porque luego surgen todos estos conflictos. Hoy tenemos a la 13 horas una mediación y mañana Natasha está citada para declarar. Creo que el fiscal luego de hacer la audiencia tomará los recaudos necesarios y nosotros presentaremos la documentación necesaria y la Jueza decidirá en su caso que es lo más atinado a derecho”.

Mañana Natasha se tiene que presentar en calidad de qué

De imputada, mañana le toman declaración, la imputan y la procesan por un delito penal. Me parece que, entendiendo que el derecho penal es algo de última ratio, me parece que a lo último que tendríamos que llegar es a la criminalización del problema vecinal. Lo que pasa es que el tema tomó tanta notoriedad pública y acá tenemos que tener en cuenta algo, Natasha es una ciudadana común y corriente, que hoy está enfrentada contra un Padre, contra un cura, contra la justicia, contra la policía porque Natasha desde el 2017 hasta la actualidad ya radicó más de 6 denuncias penales y ninguna tuvo una investigación, ninguna fue subida, y ayer se le revocó el permiso para que pueda seguir trabajando, está peleando contra un gigante y está totalmente desprotegida, todo el Estado contra ella”.

