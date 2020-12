2 shares







CON LA MARCA DE SUTEBA, DIRECTIVOS, FAMILIAS Y ESTUDIANTES, DIRECTO A LA INTENDENTA –

Un año después, y pasó mucha agua bajo el puente, además de actos, homenajes, reuniones virtuales y encuentros más cercanos porque la relación política está hermanada en un suceso histórico.

El Departamento Ejecutivo es Mariel Fernández, la Intendenta elegida por el voto popular. Cuando participa de la jura de los consejeros escolares del Frente de Todos (diciembre de 2019), se define como la Intendenta del Acampe y recibe aplausos de quienes protagonizaron el Morenazo, donde claramente estuvo la líder del Movimiento Evita en el distrito. Casi un año después de aquel acontecimiento sale un comunicado (a 28 meses de los asesinatos laborales de Sandra y Rubén) que expone algo más que críticas hacia el gobierno: dice allí que los espacios colectivos surgidos de la lucha del Morenazo no se respetan, y puntualmente que en las reuniones virtuales del Comité de Seguimiento (NdR: una especie de control ciudadano sobre el uso de recursos, calidad de las obras y SAE) no participan funcionarios del gobierno municipal sin poder de decisión.

¿El gobierno local, la Intendenta, olvidó las bases del Morenazo? Tiene asidero el interrogante porque el título de documento es: Exigimos Memoria. El primer párrafo dice:

La Familia de Sandra y Rubén, los miembros de la Comunidad Educativa de la EP n°49, las Familias por la Escuela Pública, la Asamblea de Directores y las organizaciones estudiantiles del Distrito de Moreno, queremos expresar que la mejor manera de demostrar MEMORIA en los pedidos de JUSTICIA por la muerte de nuestros compañeros, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez y, por los pedidos de Escuelas dignas y seguras, es respetando los espacios colectivos surgidos durante la lucha educativa (MORENAZO), tal cual lo representa el Comité de Seguimiento de Consejo Escolar.

¿Es Comité de Seguimiento de Consejo Escolar o es Comité de Seguimiento por la Educación pública, digna, segura, habitable con todos los puntos?

El cuerpo colegiado vive en una parálisis que también cumple un año, tiempo en que dejó de administrar el Servicio Alimentario Escolar y los planes de infraestructura, dos importantes funciones que están municipalizadas.

Consejo Escolar acompaña aquello que definen y deciden las áreas de competencia real, dirigidas por Mariel Fernández. Hacia allí va dirigida la denuncia política:

Resulta de gran preocupación la ausencia reiterada de autoridades con poder de decisión de la Subsecretaría de Educación Municipal, a las reuniones del Comité de Seguimiento de Consejo Escolar. El SAE municipalizado, los Programas de Infraestructura Escolar y el Fondo Educativo a cargo del municipio, requieren de la presencia urgente de funcionarios, tales como Hernán Borghi, a cargo de la coordinación, y de la subsecretaria de Obras públicas, la Sra. Mónica Villarreal. La inobservancia de participar en este espacio colectivo, por parte de quienes tienen facultades operativas, no sólo nos pone en estado de alerta, sino que también implica que lo que se declama en los discursos, no es lo que se hace en la práctica. No se respetan los espacios colectivos de control popular surgidos en la lucha educativa, más aún, por quiénes se presentan como hijos del Morenazo.

Puede interpretarse que los hijos /as del Morenazo cuestionan abiertamente la gestión municipal porque así lo escriben:

SUMARIOS QUE SIGUEN ADELANTE CON AXEL

En relación a deudas, tampoco queremos dejar de expresar nuestro reiterado pedido de nulidad de los Sumarios y Pre-sumarios de Moreno, fruto de la participación de los compañeros docentes en la lucha educativa durante la gestión de Vidal. Solicitamos respuestas concretas de las autoridades pertinentes para resolver dichas actuaciones administrativas que afectan derechos.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR

La falta de condiciones de infraestructura escolar en el Distrito (validada en la última UEGD), agravada por 10.000 vacantes faltantes, las problemáticas que presenta el SAE, como la ausencia de calidad de la mercadería entregada, los problemas de cupo, la falta de entrega de listas de productos por recibir, diferente a lo declarado por la supervisión (generando conflicto y demandas que exceden a los trabajadores de la educación), son deudas por las que no claudicaremos desde nuestro colectivo. La problemática de la ausencia de cantidad unificada de mercadería por recibir en todo el distrito, más la diferencia de calidad según zona y proveedor, no nos iguala, nos disgrega en Comunidades educativas segmentadas en la suerte de ser parte o no de la lista de proveedores, con mejores y más productos para nuestras familias. La falta de un plan concreto de mantenimiento de nuestros edificios (corte de césped, iluminarias, limpieza de techos, seguridad, etc.)

DEFENSA DEL CONSEJO ESCOLAR Y DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Del Morenazo surgió nuestro Comité de seguimiento, con la participación y la organización colectiva de diferentes actores, que se unieron con las banderas de justicia por nuestros compañeros y por el pedido de escuelas dignas y seguras. El 10/12 se cumplirá un año de la recuperación de nuestro Consejo Escolar de Moreno, el cual es un órgano colegiado elegido por el pueblo, que no logra regularizar su actividad debido a la falta de quórum, orquestada por los mismos sectores de la política local que acompañaron la intervención de Vidal y que hoy inciden en el no tratamiento de expedientes, como también en la deficiente cantidad y calidad de los elementos de resguardo para el cumplimiento adecuado de los protocolos que garanticen las condiciones de labor de los trabajadores de la

educación. EL COMITÉ, EN SU MOMENTO, DE CRISIS, ES AHORA DE

SEGUIMIENTO: la participación comunitaria y colectiva son sus características.

Esa unión y esa organización, en espacios representativos de nuestras

comunidades educativas, son uno de los mejores homenajes que podemos

hacer para mantener viva la MEMORIA de nuestros compañeros ¡¡¡Por Sandra y Rubén, por nuestros pibes y por nuestras escuelas!!!

Solicitamos para la defensa de la continuidad de los espacios de participación comunitaria y, en respeto a la MEMORIA de Sandra y Rubén, reunión con la Sra. Intendenta y la Subsecretaría de Educación, en forma presencial y con los recaudos de bioseguridad

Firman el DOCUMENTO

Hernán Pustilnik-Delegado SUTEBA de la EP n°49; Enrique Elías-Delegado SUTEBA de la EES n°32; Clarisa Góngora-Delegada SUTEBA EES N°13- Janet Rodriguez Delegada SUTEBA EES N°76-Gabriela Peyrano Delegada SUTEBA JI 966- Romina Ayala Delegada SUTEBA JI 955- Gabriel Castillo Delegado SUTEBA-Marité Arias Delegada Suteba- Sebastián Carrera Delegado SUTEBA- Victoria Bazterra Delegada Suteba- Cecilia Parella Delegada Suteba EES N°2-Gustavo López Delegado SUTEBA- Susana Gónzalez DOCENTE Brañas Gustavo Docente- Torres Anabel Delegada SUTEBA- Cuerpo de Delegados SUTEBA de Escuela de Estética Carolina Valencia y Milagros Fabrizio-Ezequiel Garofalo Delegado SUTEBA-Comisión de Familias por la Escuela Pública de Fco Álvarez-Pariendo una Nueva Sociedad-Comisión de Familias por la Escuela Pública de Paso del Rey-Marcela Vila Referente Moreno Centro por Escuelas Públicas y Seguras-Marisa Palavecino Referente de La Reja y Reja Grande por Familias-Patricia Quiroga Referente de Moreno Sur por Familias- María Rosa Álvarez Referente de Trujui por Familias-MES (Movimiento de Estudiantes Secundarios)-Centro de Estudiantes del Inst. Rojas.-