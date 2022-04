«Lo que se necesita es más ANSES para seguir defendiendo a la población que vive en Trujui y Cuartel V»

Organismo nacional, fuente de razón y derechos. En el año 2011, intendencia Andrés Arregui, se abre la sucursal número 360 de ANSES. Las declaraciones de Diego Bossio, titular del organismo (presidencia Cristina Fernández de Kirchner), tienen actualidad: «Los vecinos de Trujui ya no tendrán que trasladarse a Moreno y San Miguel para realizar trámites relacionados con jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, CUIL y subsidios de desempleo, además de gestiones de la Asignación Universal por Hijo.

Pasaron once años de aquel corte de cintas y la versión de cierre se vincula con la no renovación del alquiler de un inmueble de 800 metros cuadrados. Como el organismo es celoso en los procedimientos y demanda titularidad perfecta para firmar un contrato, la UDAI Trujui arrancó su valioso aporte territorial con un alquiler a cargo del Municipio. Así se mantiene hasta la actualidad, con deudas acumuladas de la gestión comunal anterior, según versiones, saldadas por La Capitana Mariel, pero el dueño /a desiste de continuar con el vínculo o el Municipio ejecuta no pagar más el contrato de alquiler.

Fernanda Raverta, Jefa nacional de ANSES, trabaja en encontrar otro inmueble sin dejar Trujui. Y por fuentes más que confiables, el Municipio ofrece alternativas, entre ellas el CIC La Bibiana.

Como delegada y trabajadora de ANSES Trujui, María Garbino expresó a Desalambrar: «En estos días estuve hablando con la jefa del ANSES de Trujui y sé que el organismo está buscando otro edificio, pero es cierto que había un fuerte rumor que se cerraba. La realidad es que cerrar el ANSES de Trujui es casi imposible, es un distrito con casi 700 mil habitantes o más, con una necesidad de seguridad social tremenda, ANSES es un organismo nacional que está presente, que otorga derechos desde antes de nacer hasta el día del fallecimiento, jubilaciones, nosotros atendemos casi cinco mil personas por día siendo veinte empleados y la realidad es que las y los laburantes no vamos a permitir que se cierre un organismo. La verdad es que las y los trabajadores vamos a defender esto porque el pueblo de Moreno necesita más ANSES y menos cárcel, hay que decirle a Mariel, no puede permitir el cierre de semejante organismo en un distrito con tantas necesidades. Está impulsando la apertura de una cárcel en Cuartel V y nos cierra o intentaría cerrar el ANSES. La verdad es que me parece totalmente una locura política y además eso no va a suceder, desde Alterativa Estatal vamos a defender la fuente de trabajo de los y las compañeras».

Entiendo que el alquiler de ese inmueble lo pagaba el municipio y señalé en una nota que estaba la posibilidad de ir al CIC La Bibiana, ¿vos escuchaste algo de esto? Que la oferta del gobierno municipal era el CIC La Bibiana

La realidad es que no sé sí es eso, escuché los rumores de pasillo y demás, me parece una locura tremenda llevar el ANSES de Trujui a Moreno Norte a un par de kilómetros del ANSES de Moreno. Lo que se necesita es más ANSES para seguir defendiendo a la población que vive en Trujui, en Cuartel V que, imaginate se le complica un montón llegar a la gente de Cuartel V. Por el otro lado, a Moreno Centro, Trujui es la mitad del camino, o sea, lo que se necesita es el ANSES en esa zona, y por supuesto abrir más UDAI.