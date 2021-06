Lo único que florece en Moreno es el hambre

EL MST PINTA PAREDES, ARRANCÓ LA CAMPAÑA –

Es una parte de la izquierda contenida en el FIT Unidad. María Garbino, trabajadora en ANSES, expone los aspectos que el MST lleva a los barrios donde tiene presencia y representación, todo un mensaje para recorrer el distrito en este año electoral (el cierre de listas es el 14 de julio): «Nosotros creemos que venimos pegando un salto, porque crecimos mucho en el distrito y en general. Y nosotros creemos que básicamente es por la crisis del sistema capitalista, lo vemos en Latinoamérica. Nosotros pensamos que hay un cierto giro a la izquierda electoral, lo estamos viendo en Perú y que eso también se traslada a la Argentina y en Moreno donde venimos pateando los barrios desde hace muchísimo tiempo y en el último período frente a esto, Aníbal Asseff, una derecha, a Macri, a los cuatro años de Cambiemos que, claramente vino aplicar un brutal ajuste y ahora mismo frente a este gobierno progresista, falso. Recién decíamos el posibilismo, el hacer lo único que se puede. La gente se hartó, está cansada y necesita cambios profundos y esos cambios profundos somos los únicos los de la izquierda, los del MST que los planteamos claramente. Nosotros decimos es ir a fondo, es ir al hueso»

¿En dónde ves el ajuste actual?

El ajuste en Moreno claramente se visualiza en los barrios más pobres lo ven todos lados. Nosotros por ejemplo en Villanueva tenemos un equipo de compañeras y compañeros que no comen todos los días. Sabemos que de cuatro niños uno es el único que come, hace las cuatro comidas, el resto no. Entonces básicamente en los barrios es donde se ve el ajuste que está aplicando el gobierno del Frente de Todos.

¿No hay asistencia a los comedores desde el gobierno municipal?

Asistencia totalmente insuficiente, nosotros venimos de reuniones y nos dicen ‘ya va a llegar, Nación no nos da’. Lo que nos dan no nos alcanza, nosotros tenemos cinco o seis comedores, tenemos merenderos. O sea nosotros organizamos entre 400 y 600 compañeras, las cuales viven únicamente del alimento que manda Nación o el municipio y es insuficiente, y cada vez son más. Fíjate que estamos en una inflación que se prevé para este año de casi un 50 %, entonces la verdad es que nada alcanza hoy y menos en esta crisis en pandemia donde cuesta mucho salir a buscar el mango, donde generalmente el 80% somos las mujeres que tenemos que salir a trabajar, a limpiar casas, a vender, a la feria y demás. En una pandemia todo eso se ha visto claramente desmejorado».

¿El MST tiene Potenciar Trabajo? ¿Consigue Potencial Trabajo?

Consigue, algunos gracias a las movilizaciones que hacemos en Capital. La semana pasada, el viernes pasado hicimos una gran movilización porque claramente lo que nos dan es insuficiente. Nosotros hemos conseguido gracias a esas movilizaciones pero los dueños no somos nosotros sino las compañeras y los compañeros, que después tienen que ir trabajar. El Movimiento Evita es quien mas planes tiene, también mercadería. Nosotros vemos en Moreno, por ejemplo en Cuartel V nosotros tenemos un merendero y a pocas manzanas hay un merendero del Movimiento Evita donde ellos sí reciben postres, verduras, nosotros polenta, arroz, esa es la diferencia.

¿Es así tal cual como me estás diciendo?

Si, tal cual yo te lo digo.

Ahí hay toda una discusión si está gobernando Mariel Fernández para el pueblo de Moreno o desde el Movimiento Evita para ampliar el mismo. ¿Cuál es tu lectura?

Nosotros creemos que un poco y un poco. Nosotros creemos que gobiernan para ampliar su estructura, pero lamentablemente el gobierno hoy de Mariel se apoya solamente en la iglesia, la policía y no avanza más allá. Todas las medidas que han tomado desde que asumió hasta ahora son justamente medidas tibias, no fue a fondo con el Trébol, no va contra la empresa la Perlita, claramente toma medidas progresistas, medidas tibias para quedarse ahí en el medio, no termina ir a fondo. Y eso es algo que ella lo conoce muy bien porque viene de una organización social, viene de activar en las calles, de impulsar las movilizaciones. Una vez que llegó al gobierno como nosotros creemos, básicamente los gobiernos peronistas no terminan de romper con las grandes empresas, no quiere tocar, no tiene la decisión política de tocar los intereses de los prietos y demás.

Vos sabes que Moreno es un distrito peronista, no es una interpretación, es un hecho, por la elecciones, por los resultados, por las continuidades que hay. ¿De qué manera se actualiza la propuesta de la izquierda para que sea seductora precisamente en ese lugar donde más duele el ajuste, donde más clara es la exclusión y más claro es el sometimiento?

Lo que nosotros le decimos a la gente es muy claro abran la heladera, esté el, gobierno de Alberto Fernández, es el gobierno del Frente de Todos y la verdad que no podemos vivir comiendo arroz, polenta, todos los días en nuestra vida. Entonces ya la gente sacó la conclusión que no es la derecha, que no es solo Cambiemos, pero también se quedó patinando el gobierno de Alberto Fernández. Entonces se necesita dar vuelta a todo y para dar vuelta a todos los únicos que tienen propuestas bien claras somos nosotros, somos el MST en el Frente de Izquierda Unidad y ahora vamos a llamar a ampliar más la izquierda, que se sigan sumando el resto de la fuerza de izquierda que hoy no se encuentran dentro del frente de izquierda y que vayamos a una gran PASO. Nosotros creemos en la unidad de la izquierda.

Me dijiste algo muy interesante, que la izquierda vaya una PASO, es decir, todas las estructuras de izquierda que participen de un frente mayor de izquierda unidad y que ahí se resuelva.

Nosotros estamos convencidos que para enfrentar a la derecha, que para enfrentar al gobierno progresista de Alberto Fernández, de Axel Kiciloff en la provincia y de Mariel, necesitamos ser hoy una opción y para hacer una opción necesitamos ampliar más el frente izquierda unidad que vengan los otros sectores, que vayamos a las PASO.