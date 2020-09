0 shares







LEANDRO PRETTI, PADRE DE LUDMILA –

Estaciona el camión en la puerta de su casa. Intenta preparar los recorridos de una normalidad que se quebró.

Leandro buscará respuestas y ninguna tendrá el sentido que tuvo su vida hasta el instante en que un femicida tomó la de su única hija. Respira profundo y exhala lo que puede: «Nunca pensé que me pasaría algo así, yo había escuchado mucho en el noticiero y nunca pensé que me iba a pasar a mí. Me llevaron a mi angelito, era todo mi nena y siempre estuve con la madre apoyándola por la nena, porque si hubiese sido otra persona no la hubiera apoyado más, me hubiese ido y hubiese abandonado todo pero nunca pensé que me iban a quitar a mi hija de la manera en la que me la quitaron»

¿Es tu única hija?

Es mi única hija, Ludmila Pretti. Ahora es seguir luchando porque ella era la que me daba fuerzas, siempre hablaba con ella ‘Ludmi, papá tiene el proyecto de a fin de año de tener un camión más’ yo soy responsable inscripto a la AFIP no le debo nada, sigo pagando al AFIP como debe ser, tengo cuentas bancarias

Estás en blanco

Totalmente que sí

El pedido de justicia va mucho más allá de esas cuestiones sino que como lo dijiste, y para serte honesto, tantas familias que he entrevistado a lo largo de mi vida, que sea la última, sin embargo es el octavo femicidio en Moreno

Así es, por lo que dice la Intendenta que hay muchos casos más, capaz por un vecino o lo otro no quieren sacarlo a la luz, pero si estoy al tanto de que fue el octavo femicidio. Lo único que pido es que no se dilate, al fiscal le pedí bien clarito y el apoyo hoy en día de mi familia se lo dimos, y tanto Policía Federal que aportó mucho en esta investigación. Y ahora, voy por el teléfono de mi hija también, ya se pidieron las cámaras de seguridad

¿El teléfono de tu hija dónde esta?

No se puede encontrar al día de hoy, en algún momento se tiene que encontrar ese teléfono este en el agua, en algún zanjón, el algún lado tiene que estar

Alguien hizo el descarte

Si totalmente, y la ropita de mi hija. Hay ropa secuestrada de mi hija pero hay ropa que le falta. Hay una persona también que supuestamente fue a ayudarla, fue a golpear las manos al sinvergüenza, pero estoy esperando que la justicia determine con este tema que son todos encubridores, que cumplan condena por lo menos hasta el juicio

Por eso, hablemos de esto de los encubridores, el lugar donde es asesinada Ludmila, ¿qué ocurrió en ese lugar antes, durante y después?

Exactamente

Nadie escuchó los gritos de tu niña que se defendía

Hubo una persona que escuchó que es la que declaro que fue en el momento donde estaba el cuerpo. La chica de arriba que declara que la vio salir a la nena y luego a entrar, que no salieron de la puerta. Después está el que dice que salieron en remis, que llamo al remis, llamé a la remisería para ver si estaba asentado el viaje y no lo pidió en ningún momento Ludmila.

Nunca salió Ludmila de allí

Para mí nunca salió del lugar. Aparte tiene que haber otro que lo haya ayudado algo

¿Vos viste la causa? Se hizo una marcha

Si, si se hizo una marcha

Me sorprendió la cantidad de policías porque era una marcha que hacían mujeres y familiares

Claro, pasivamente

Después la policía hizo el bloqueo ahí para que no le toquen el edificio cuando se está pidiendo justicia, no sé porqué pasó eso ¿pudiste ver la causa?

Si, la pude ver con mi abogado. Leí la causa, me tomé el atrevimiento de sacarle foto hoja por hoja hasta la fotografía de donde la encuentran, todo fue muy fuerte lógicamente, no querían que yo la mire pero yo la tengo que ver para estar más al tanto del tema, de como fue

Podés decir que no pero el derecho a acceder a la causa te corresponde

Exactamente, el fiscal vió claramente que yo tengo derecho y estoy buscando justicia. No quiero que tiren piedras, todo lo que pasó ya pasó porque yo me retire en un momento pero yo siempre pedí que no haya esa violación hacia la comisaria porque es la única que tenemos en Álvarez

Me parece que fue tan impactante el femicidio de una niña que lo que también se expresó esa tarde noche en la plaza es algo hacia la institución policial, eso no tengo la menor duda. Va en la línea que vos planteas en todos los medios que no vuelva a pasar nunca más otro femicidio y eso es lo que se manifestó ese día

Exacto y se van a seguir haciendo las manifestaciones, las voy a seguir haciendo hasta que me digan a mi cuantos imputados hay en la causa

Hasta acá el único es Jerez

Jerez solamente, el femicida. Yo lo único que le pido al fiscal es que siga investigando