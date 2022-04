Locro en la calle para los /as trabajadores /as municipales

Será el 1 de mayo en la puerta del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Acontecimiento clásico que por la pandemia debió postergarse en los dos años de circulación viral, pero el próximo domingo la cita es de agenda impostergable.

Jonas Ebis, Secretario de Prensa de SITRAM, habló de la propuesta, la invitación lanzada y la relación con el gobierno de Mariel: «Como todos los años nosotros queremos volver a organizar lo que es la fiesta del 1 de mayo, la fiesta de los trabajadores. Sabemos que el año pasado y el anterior, 2020, 2021 por cuestiones de la pandemia no se pudo hacer, no estuvo la oportunidad de poder juntarse con los compañeros para celebrar, entendemos también que va a tener esa emotividad de poder juntarnos después de un tiempo».

Compartir con la familia municipal o es abierta la convocatoria

Compartir el locro con los compañeros, gratuito, convocatoria abierta para la comunidad, para los vecinos de Moreno, los comerciantes, los laburantes que ese día estén en la zona. Vamos a tener shows en vivo, las bandas que se van a hacer presentes también son de compañeros que son trabajadores municipales así que también queríamos darle esa impronta de que tengan la oportunidad de mostrar ese lado o esa faceta artística que tienen.

Lo pueden hacer acá, ¿el municipio autoriza que hagan lo que siempre se ha hecho, distintas actividades o fechas calendario?

En principio nosotros mandamos el pedido de corte de calle, formalmente como se tiene que hacer para estas actividades. Aún no obtuvimos respuesta oficial por lo que los rumores de pasillo pero tenemos que hacer oídos sordos y esperar la respuesta (hasta ayer la autorización era de palabra no escrita). Como muchos saben actualmente no es la mejor la comunicación, el diálogo que hay entre el Ejecutivo y nuestra organización. Y nosotros trabajamos para que eso no afecte a la integridad de los trabajadores. Nuestro objetivo es mejorar la vida de los compañeros, de los laburantes, los que salen a la mañana a trabajar, al Obrador, inspectores de tránsito, todos los trabajadores que forman parte de este municipio, de esta localidad, de esta hermosa ciudad. Nosotros no entramos en el juego de la politiquería, por lo que respecta a nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto se pueda hacer y que todas las medidas que sean a favor del trabajador se puedan cumplir.

¿Invitaron a Mariel para el locro?

No enviamos invitaciones formales, pero sí, la vamos a invitar por supuesto.