«Los 30 mil y nosotros seguimos siendo los mismos, las utopías también»

Los globos lanzados al cielo escriben esa continuidad de la historia. Ernesto «Coco» Lombardi, ex Intendente de Moreno, conduce la actividad preparada por el Peronismo de Moreno en la tarde – noche de ayer, la vigilia a 47 años del Golpe Cívico – Militar.

La memoria como ejercicio político de actualización para no olvidar aquello que a 40 años de democracia aún está es deuda. La distopía del tiempo que dialoga con los modos y prácticas de esa dirigencia que se embandera con el peronismo.

La Universidad de Moreno que espera un fallo de la justicia porque las autoridades gubernamentales no saben, no quieren o no pueden resolver desde la política un conflicto bochornoso.