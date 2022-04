Los árboles no son la amenaza es la desidia del Municipio

El temporal del pasado 23 de marzo, los fuertes vientos del día posterior, mostraron la caída del tendido eléctrico (de alta tensión) por el impacto de las grandes ramas que se desprendieron las especies que siguen de pie frente a las viviendas de La Perla sobre la calle México.

Los /as vecinos /as presentaron una nota – reclamo por Mesa de Entradas del Municipio, advirtiendo de los riesgos materiales y humanos.

Se hicieron presentaciones, pero caen los árboles y qué sucede

Rompen las casas, rompen los cables, a veces hay chicos jugando y tenemos miedo que se le caiga encima, es horrible, no se cuándo lo van a venir a podar, la verdad ni idea.

Es lo que vos decís Viviana, se presentaron papeles, una nota en la municipalidad

La vecina de aquella cuadra hizo las presentaciones, dijeron que iban a venir, hasta ahora no vino nadie. Ese día que cayeron los árboles no vino nadie.

Puede que una rama no caiga en la casa pero puede provocar una tragedia porque acá los niños juegan

Sí, acá hay es un lugar donde hay muchos niños, es un barrio donde hay muchos niños y bueno, el temor está de día y de noche porque como puede ser un temporal o no un temporal porque ahora los árboles están secos, a mí lo que me pasó es estar en esa mañana, estábamos en la primera pieza que era más adelante y estaba con la nena, escuché un ruido del árbol que se estaba quebrando de los gajos, y de repente escuché que la fuerte caída de todo lo que es el árbol y gracias a Dios no pasó nada, no pasó a mayores. Nosotros lo que reclamamos es eso, la poda, que puedan venir a ver, es un lugar olvidado también, este lugar, esta cuadra es un lugar olvidado, lo pueden ver, tenemos aquí el boulevard donde también está muy lindo, muy arreglado, varios lugares de aquí del barrio del centro pero lo que es este lugar está para asfaltar y hace cuatro años que estamos en este lugar y nadie vino a ver, nadie, estamos así como empezamos, en la nada porque es un lugar muy carenciado y con respecto a los árboles como te decía, gracias a dios no cayó sobre mi casa, lo cual hoy hablaba con una vecina, me dijeron que por allá más adelante si cayó en una casa.

Yo me detuve a mirar la hilera de árboles, algunos que sus brazos van extendiéndose, estamos acá a 50 metros y si se corta, pega indefectiblemente en una casa. La acción de un municipio es prever cualquier tipo de contingencia y como te decía recién acá hay niños que juegan

Es tremendo, eso está seco y en cualquier momento cae, eso cae, está todo seco, y acá podés ver hay una cancha, los chicos van a jugar a la pelota, hacen deporte o juegan.

Lo que vemos acá cortado, ¿lo hicieron ustedes? Una especie de poda para evitar esto que estamos analizando. No viene el estado municipal, lo tenemos que hacer nosotros

La parte que los vecinos tomaron por hacer poda propia fue por este que está acá arriba, que está llegando allá en la casa de la vecina y mi casa. La poda que se hizo acá en el piso, fue que le molestamos tanto porque tenemos un expediente, insistiendo y molestando a través de las redes sociales, todo porque en algún momento tiene que aparecer y no quiere aparecer el Municipio ni su gestión la señora intendente Mariel Fernández. La cuestión de todo esto, es que cada día está corriendo más peligro todas las viviendas, no hay otro punto y sabemos que si no se presentan a podar las cosas, menos se van a presentar a pagarte una casa. Por favor le pedimos a la señora intendenta que su gestión se acerque y empiece a trabajar en eso, es algo muy importante, como en su momento pedimos por el agua, hoy en día somos reprimidos con su agrupación política, nosotros no pertenecemos a ninguna y bueno, su agrupación política nos reprimió en cada reclamo. Esto está acá, nosotros vivimos acá en manzana ocho, nosotros somos los de la manzana ocho.