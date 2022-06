Los /as trabajadores /as municipales de la sala Cortés dicen BASTA

SUSPENDIDA LA ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES –

Debido a las condiciones laborales y edilicias se suspende la atención en la Unidad Sanitaria Cortés. Hasta obtener respuestas de las autoridades. Equipo de salud.

En ese papel blanco que fue colocado en el ingreso a la sala puede leerse el deterioro y una normalidad que no se AGUANTA MÁS:

1- Conexiones seguras de electricidad

2- Agua

3- Calefacción adecuada

4- Consultorios

5- Gas

6- Baños en condiciones para su uso

7- Teléfono, computadoras

8- Fumigaciones periódicas

9- Insumos básicos

El punto 10 queda en manos de la Secretaria de Salud y Ambiente. Analía Cabaña debe responder y resolver una demanda lógica que le plantea el Equipo de Salud de la Unidad Sanitaria Cortés. Hasta que eso no sucede no habrá atención ya que no hay condiciones mínimas que den garantías.