Por Alfredo Grande (APe).- Morena fue asesinada varias veces. Y todos y todas los y las autores intelectuales de esos asesinatos no sólo serán impunes. Serán glorificados por el capitalismo financiero y cultural.

Los asesinos de Morena tienen mucho más de 14 años. Y son de varias generaciones de asesinos seriales. Son la mayor asociación ilícita porque gozan de absoluta impunidad. Incluso, y esto es trágico, de absoluta legitimidad. Legitimidad democrática, por los votos que supieron conseguir. Para conseguirlos, varios y varias probaron con el botox político. Obviamente, apelando a todas las estrategias de las estafas fríamente calculadas. Venta de buzones al por mayor.

Los que denomino asesinos seriales son una larguísima lista de funcionarios de distinto rango con más o menos asesores, y con más o menos acciones delictivas. Sin esta larga lista de autores intelectuales, sostenidos por opinólogos varios, incluso varios en los gobiernos de turno completo, sin la larguísima de co participes necesarios, Morena estaría viva.

Los autores materiales, más allá de la edad que tengan, son los últimos orejones de un tarro lleno de orejones podridos. Pero como los últimos serán los primeros, para la siniestra teoría de la seguridad nacional, lo que importa solamente es el autor material. Para que el código penal pueda barrer todo bajo la alfombra del punitivismo.

Escribiendo este texto veo como asesinan a Facundo Molares. Lo veo en el confort de la clase media residual, o sea por TV. Mientras otras y otros ponen y dejan el cuerpo, yo cambio canales. Eufemismo como “falleció por la policía” me evocan los eufemismos del 2001. La derecha elegante y la derecha fascista se unen una vez más y le dan patente de corso al progresismo cómplice. La grieta se configura alrededor de un eje: el espanto. De un lado los que lo encarnan, del otro lado los que lo invocan.

El tabú de la violencia que el progresismo impuso como mandato cultural promueve dos caminos: el sometimiento o la rebelión. Es violencia asesinar a Morena. Pero la vida de Morena no es violenta. Es apenas una muestra del paisaje de las barriadas en condición de carencia extrema. Eso que llaman “populares”.

Como la violencia no tiene captura revolucionaria, y en gran parte porque los demócratas sentenciaron que toda violencia es “mala”, entonces el fascismo hace una captura contrarrevolucionaria de la violencia.

El asesinato de Facundo Molares es una evidencia más. El gatillo fácil, demasiado facil, es otra. Niñas y niños violentados por hambre, frío, calores extenuantes, viviendas menos que precarias, son estadísticas. Pero no de violencia. La rebelión a esa forma cobarde de violencia es rebelión. Ese sí es catalogado de violencia. La linea Roca suspendida por la protesta de tercerizados. No se menciona la violencia laboral que suponen esas condiciones laborales, más cerca de la mita y el yanaconazgo. Y menos se la menciona como la reforma laboral que llegó para quedarse. La violencia es sólo la rebelión, romper una persiana, tirar piedras con una gomera. Las balas de goma son palomas mensajeras de la paz.

Dicen que el filósofo Adorno expresó que después de Auschwitz no se podía escribir poesía. Leyendo la poesía de Vicente Zito Lema me doy cuenta que Adorno, en esto al menos, la pifió mal. El exterminio se hace en campos de concentración, pero también en los campos de dispersión. Terrenos fumigados, barrios carenciados de todas las carencias posibles, salud, educación y vivienda en su máxima precarización. Pero la poesía militante de Zito Lema nunca retrocedió. Hoy estaría escribiendo sobre el asesinato de Morena. Como escribió sobre el asesinato de Kosteki y Santillán.

Desearía hacer lo mismo, pero carezco de ese talento. Apenas intento compartir pensares y dolores que estas muertes, que nada tienen de accidentales, me producen en mi vieja y gastada alma y mente.

Morena, Facundo, necesitan poetas. Así los arrebataremos a la memoria corrupta de las derechas. Y a la memoria oportunista de los progresismos. Lamento Adorno. Pero la pifiaste mal.