¿HABRÁ DESPIDOS O PASES A DISPONIBILIDAD EN DICIEMBRE? –

Los indicadores del relevamiento local que fueron transmitidos por la Intendenta dicen que los números son insostenibles. Dejar afuera a quienen no trabajan no integra la mesa de negociación; sacar a los que sí lo hacen es asumir un conflicto histórico. Es diciembre y lo que queda del mismo, el momento para resolver cuestiones medulares. En palabras de figuras del oficialismo, no tomar las riendas sería agravar el escenario. Las entidades gremiales están al tanto de la incertidumbre laboral.

Marcelo Cosme, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales y concejal de Unidad Ciudadana – Frente de Todos, habló con Desalambrar de los rumores de despidos o pases a disponibilidad de un número importante de personas: “Mirá, el Secretario Gremial (Ariel González) viene trabajando en la Mesa Técnica, pero creo que sería una grave error de la Intendenta ir contra el derecho del trabajador /a. Toda nueva gestión hace su ordenamiento, incluso hablamos con ella respecto a que si hay un error en las movidas que hacen está la posibilidad de hablar y revertir la situación. Lo que decimos es que los compañeros que trabajan y hacen su tarea a diario no tienen porque tener problemas ni preocupación; si aquellos que por ahí…

Los ñoquis o virtuales

Eso existió, lamentablemente, en todas las gestiones. Bregamos para que eso no exista más y que ese dinero se distribuya en los compañeros /as que realmente trabajan. El sindicato está en el día a día, vemos modificaciones que a nosotros no nos parecen correctas pero el diálogo está y por eso estoy convencido que si hay algo que está mal se puede revertir.

En diciembre de 2015 le hice una nota relacionada al tiempo y construcción de los trabajadores. A cuatro años de aquella convicción, ¿ahora qué?

Es lo que hablamos en aquel momento. Más allá de quienes están, quien accede a la intendencia es una compañera que viene de los movimientos sociales, hablo de compañeros trabajadores desocupados que realmente la pasaron muy mal con el nefasto gobierno que se fue. Ahora, creo que las organizaciones gremiales libres del pueblo vienen a cumplir un rol fundamental. Tenemos a nuestro compañero Walter Correa, que fue candidato a intendente en la elección interna, pero que cumple un enorme rol en la Cámara de Diputados de la Nación. Quien te habla, miembro de la Corriente Federal de Trabajadores estamos haciendo un trabajo porque son momentos de construcción de poder, de fuerza, porque estoy convencido que es el momento y los resultados se verán a partir del próximo año.