«Los concejales /as tienen las imágenes de lo que es un delito de usurpación, si fuera legislador me presento en la justicia»

Joaquín Nogueira, quien días atrás anunció que buscará dar disputa en la interna de Juntos por el Cambio como figura de la UCR, fue categórico al indicar qué haría si estuviera sentado en el Concejo Deliberante y debiera actuar tras comprobarse que funcionarios /as municipales toman o usurpan una tierra que la Universidad Nacional de Moreno tenía bajo su custodia: «Primero tengo que decir que el Concejo Deliberante tiene la Ley Orgánica y el Reglamento Interno, y ahí está interpelación como una herramienta, que no es lo único porque cualquier funcionario /a tiene la obligación de denunciar cuando toma conocimiento de algo que podría ser la comisión de un delito y aclaro, ni siquiera hay que tener la certeza porque para eso está la justicia. Los concejales /as tienen las imágenes de lo que es un delito de usurpación cuanto menos, porque puede haber premeditación, asociación ilícita porque si antes de usurpar vas y cortás los cables de las cámaras es que estás preparando la escena. Si yo fuera concejal me presentó en la fiscalía y hago la denuncia como particular damnificado y así contribuir para juntar la prueba e instar al fiscal y al Juez de Garantías».

¿Lo harías aún si la Universidad presenta una denuncia en el fuero federal y ordinario?

Sí, por supuesto. La Universidad, estimo yo, realiza la denuncia porque es la damnificada y considera que le usurparon la tierra. Pero yo como concejal, si lo fuera, al tomar conocimiento de una acción del Departamento Ejecutivo a quien como legislador debo controlar, tengo la obligación de denunciar…

Si es tan claro, pregunto, ¿por qué ningún concejal o legisladora de la oposición lo hizo?

A veces hago chistes pero a veces son verdad: cuando ves que los concejales entran sin vehículo y luego salen con auto y engordan muchos kilos estando en la función pública es que algo están haciendo mal… tal vez caminan poco.