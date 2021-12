«Los constructores serán los jóvenes, nosotros vamos a aportar nuestra historia, pero de esta militancia saldrá el Intendente del 2023»

Recorre la historia y traza el tiempo: 1983 – 2023. Destaca puntos e hitos alcanzados, no olvida en absoluto los quiebres y distancias que llevaron a sabores amargos pero cada frase esgrimida porta la actualización que tiene en su núcleo construir la más amplia unidad del peronismo. El hombre que lideró durante dos décadas la conducción de la fuerza política más importante del distrito menciona el acto de renunciamiento de Patricia Rosemberg en 2019 (cuando baja la candidatura a Intendenta y se rubrica el acuerdo con Mariel Fernández), lo que posibilitó vencer a Walter Festa.

Mariano West es parte de un nuevo armado que él mismo lo define así: «No vamos a ser los constructores, serán los jóvenes, pero nosotros vamos a aportar nuestra experiencia».

El ex intendente de Moreno tomó la palabra e hizo un llamado, a todos y todas: «Estamos trabajando en unir al peronismo de Moreno, desde la militancia de los ’70 hasta el renunciamiento de Rosemberg, cuarenta años de historia del peronismo están acá presente. Desde el gobierno de Coco, desde la militancia de Lolo e Inés, desde el tiempo de la derrota con Asseff, la unidad del peronismo, de los años de Pueblo Libre, la historia del peronismo de Moreno está acá presente. Todos han militado honestamente, estuvimos enfrentados, tuvimos peleas pero somos capaces de volver a conversar, de sacar de adentro los sueños, de compartir los sueños y ponerlos otra vez en utopía y de volver a hacer un plan para 20 años más. No vamos a ser nosotros los constructores, van a ser los jóvenes, pero nosotros queremos aportar nuestra historia, nuestra experiencia, nuestros sueños, para que se siga construyendo y no te quepa duda, que desde la militancia que está hoy acá va a surgir el intendente del 2023″.

