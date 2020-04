0 shares







MATERIA IMPORTANTE DEL ENCUENTRO DE EMERGENCIA –

Gisele Agostinelli, concejal de Juntos por el Cambio, participó ayer de la reunión celebrada en el Salón Latinoamericano que encabezó la Intendenta Mariel Fernández. Del largo encuentro quedó previsto un segundo cónclave que no se produjo en esta jornada. En un repaso sobre el plan de entrega de alimentos, Agostinelli explicó que aún no están definidas las zonas y quienes son los elegidos por el Municipio para conducir el evento social: «Todavía no recibimos la notificación de quienes van a ser los responsables que pone el Municipio en cada uno de las zonas que se consideraron más vulnerables. No estuvimos convocados hoy porque no estaban los responsables todavía».

Ayer ¿alguien le preguntó a la Jefa Comunal quienes son los responsables y por qué se decide eso?

En realidad lo que se le pidió es que los asignara ella a los responsables, en lo que es la parte alimenticia no estaba armado el cronograma de trabajo. Lo que se nos proponía a los asistentes, también a los que estaban conectados de manera virtual es nosotros propongamos formas de trabajo, entre ellas, como trabajar cada zona y quien quería ser responsable de cada una. Yo particularmente propuse que lo designe el Municipio porque la realidad es que los que deberían coordinar, aunque nosotros nos pongamos a disposición, es el Municipio y bajar una línea según lo que tengan a disposición y demás.

¿Se discutió en la reunión de ayer por qué no hay casa por casa, puerta a puerta con asistencia del Ejército en vez de siete zonas, diez zonas o las que sean?

Hasta el momento lo que se dijo es que se bajaron 1500 bolsones de mercadería que todavía no había llegado la totalidad, que no había llegado el dinero para poder comprarla, que se estaba trabajando con lo que se tenía y se entregaba a los comedores o al que se comunicaba con Desarrollo Social, pero no estaba muy aceitado ese tema. Lo que sucedió en esta reunión es que el Ejército participó y se puso a disposición, como está sucediendo en La Matanza, Quilmes y otros Municipios

Ahí el Ejército hace la distribución, no es solo lo logístico.

Exactamente, acá en Moreno se puso a disposición en eso, dijo “estamos para lo que ustedes dispongan, nos dicen cuál es la línea de trabajo y nosotros la cumplimos, ponemos a disposición todos los elementos y personal”. Lo que se iba a definir en los grupos que se generaban eran las formas de trabajo en cada zona.

¿Podría ocurrir que haya un referente por zona pero quien hace la distribución sea el Ejército?

Si, podría ocurrir eso, personal del Ejército solamente o personal del Ejército y voluntarios, militantes y demás.

AUDIO 1

Desde su comprensión y perspectiva política, ¿la reunión contuvo a todos los actores a la política local?

Creo que faltaron actores, se abrió bastante pero faltaron. Te podés dar cuenta que hay actores que se ponen a disposición o piden que se abra un poco. A mí particularmente también me genera un poco de ruido en ciertas personas, lo veo más como acciones políticas en tiempos de crisis que actos de buena fe.

¿A qué se refiere con esto?

Actores políticos que están aprovechando para hacer política en un momento en el que los políticos deberíamos entender las circunstancias y actuar en consecuencia.

Ayer estuvo un representante de la Iglesia Católica y del Culto Evangélico, organizaciones sociales ¿qué referentes hubo?

Estaba Barrios de Pie con la concejal Díaz Ciarlo, Gustavo Muñóz por el MTL, Juan Ruedy por 29 de Mayo, y había alguien más que no llegué a registrar su nombre.

Obviemos la no reunión de hoy, ¿la sensación es que hay plan o se está elaborando?

Creo que se está elaborando y me parece que todavía falta la lógica y organización. Creo que se nos pidió eso pero todavía falta un gran paso.

¿Si la reunión de ayer era por esta pandemia y las consecuencias que aún no sabemos, aunque hay un trabajo de bloqueo importante, no es para definir roles?

Si, por eso te puedo decir que en Seguridad lo vi bien organizado, con idea clara y un trabajo coordinado. Por ejemplo, lo que vendría a ser seguridad alimentaria todavía no había una idea concreta sobre lo que se quería hacer, en un momento lo planteé y fue un planteo de varios, por ejemplo Cintia González, Mirko García, ¿en que nosotros podíamos ayudar, cuál iba a ser nuestro rol, que necesitaban que hiciéramos? La respuesta fue “los convoque para que ustedes propongan ideas”.

AUDIO 2

Mariel Fernández visitó la base operativa de la Fuerzas Armadas que se montó en el predio del Instituto Seminario Franciscano (La Reja). La Intendenta definirá el plan de entrega la alimentos, los efectivos del Ejército solo esperan su directiva.

Mañana la Jefa Comunal recibe a todos los ediles del Honorable Concejo Deliberante.