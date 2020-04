0 shares







ANTE LA EMERGENCIA AGRAVADA POR EL COVID -19

Las y los trabajadores /as del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires organizados en ATE, lanzan un fuerte comunicado frente a la situación que aumenta en los servicios penitenciarios de la Provincia que conduce Axel Kicillof:

Lxs Trabajadorxs del Patronato de Liberadxs Bonaerense organizados en ATE queremos expresar públicamente nuestra solidaridad con los reclamos de la población carcelaria en diversos penales del país, que han derivado en distintas medidas de fuerza.

Denunciamos fuertemente el asesinato de Federico Rey (Unidad Penitenciaria N° 23) y José Candia (UP N° 1 de Corrientes) quienes en vez de ser cuidados y atendidos para una mejor vuelta a la calle han sido asesinados por el Estado.

Exhortamos al gobernador Axel Kicillof y a todes les políticxs y responsables del Poder Judicial a actuar rápidamente en función de las necesidades que exponen lxs detenidxs en el marco de una pandemia.

Todos saben que en las cárceles argentinas no se cumplen los requisitos mínimos en materia de espacio, alimentación y salubridad. Carecen de asistencia medica adecuada, de elementos de higiene y limpieza, y el distanciamiento social y demás medidas que se les recomienda al resto de la población son de cumplimiento imposible en el marco de la superpoblación carcelaria inédita en la historia de nuestro país.

Entendemos la responsabilidad frente a ello de evaluar cada caso, pero la realidad es que la gran mayoría de la población carcelaria está allí por delitos menores, contra la propiedad mas que por otros delitos y requieren una medida urgente y excepcional porque el Estado nunca, y ahora menos en este contexto, ha garantizado su supervivencia.

Por otra parte, observamos con cierta preocupación que se estarían evaluando derechos liberatorios a personas que atentaron contra las mujeres y disidencias, solicitando que en caso de corresponder dichos beneficios se tomen todos los recaudos necesarios que dichas situaciones ameriten.

Asimismo estamos alertas a la posibilidad de que personas que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad quieran aprovechar estas circunstancias para acceder a morigeraciones, cuando son personas que gozan de condiciones de detención privilegiadas que no revisten riesgo para su salud y no están expuestos a los riesgos que sí padece el común de la población privada de su libertad.

Creemos importante también visibilizar que la población que egresa de los penales no cuenta con ninguna política publica que le garantice una vida en sociedad.

Seguimos denunciando, como desde hace años, que el Patronato de Liberados Bonaerense no cuenta con un presupuesto acorde con las necesidades de la población y su núcleo familiar.

El organismo continúa funcionando gracias a la buena voluntad de les trabajadorxs pero ello no es suficiente para generar posibilidades reales que tengan impacto en la vida de las personas que transitaron contextos de encierro.

Visibilizamos con preocupación la militarización y los abusos de la fuerzas de seguridad en los territorios, entendiendo que no se solucionan los problemas sociales con palos y multas.

Exigimos poner a la población carcelaria a resguardo inmediatamente!

Solicitamos se dote al Patronato de un presupuesto acorde a la tarea que realiza!!

Exhortamos al Poder Judicial a hacerse cargo de esta situación y a trabajar rápidamente en las solicitudes de prisiones domiciliarias y excarcelación que tiendan a garantizar derechos, así como también liberar inmediatamente a todos los detenidos procesados.