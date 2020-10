0 shares







MIRKO GARCÍA Y LA CANCHA ABIERTA –

El pasado 21 de mayo el concejal de FAP (Fuerza de Acción Peronista) en Juntos por el Cambio, dijo sin rodeos ni vueltas:

«El Secretario General de la Municipalidad de Moreno es un dirigente importante que intentará darle la impronta a este gobierno Municipal, que nadie se confunda porque no han contratado a un cadete o firma papeles sino a un importante dirigente, involucrado en la gestión».

El 7 de octubre el mismo sujeto tampoco se reserva nada al confirmarse la salida de Coco como Secretario General. En un conjunto de metáforas hace una premonición del año 2021 porque, según su buen entender, el militante peronista ninguneado es como el agua por algún lado va a pasar:

«La realidad es que cuando un coronel se pone en la línea de batalla puede caer abatido, ‘Coco’ Lombardi con su característica asumió el rol de Coronel, se puso en la primer línea de fuego y el peronismo de Moreno de la vieja dirigencia, que tiene mucho para aportar, sufre una baja importante y que no es la primera. Los dos últimos grandes dirigentes que marcaron a Moreno a fuego han caído en combate«

West y Lombardi

Exactamente, de octubre a octubre este proceso se ha llevado a dos importantes referentes del peronismo de Moreno, la centralidad es lo que está pesando en está gestión

¿Es un peronismo el Movimiento Evita con esta decisión?

Y, hoy el peronismo tiene muchas vertientes, muchas facetas, nadie puede negar el peronismo de Coco Lombardi y nadie puede negar el peronismo de Mariano West, pero evidentemente no ensambla con las características que tiene el Movimiento Evita, es evidente, de octubre a octubre.

Ahora el Movimiento Evita trabaja o la Intendenta para ser más preciso, con funcionarios provinciales y nacionales, se promete mucho dinero para Moreno, las cooperativas están funcionado, se inauguró un parque agroecológico con cooperativistas que vienen de La Plata vía la UTEP de Esteban Castro, es decir, la plataforma del gobierno actual es clarísima ¿no puede estar el peronismo ahí o usted cree que el gobierno dice ya no necesito ese peronismo que durante 25 años gobernó Moreno?

O puede ser al revés, que el peronismo no se ve identificado en esta forma de gobierno, empezando desde el gobierno de Alberto Fernández donde muchas mesas de compañeros lo definen como un social demócrata y no como un peronista, puede suceder las dos cosas, que los gobiernos a nivel nacional, provincial y local crean que el peronismo es imprescindible o puede ser también que muchos peronistas no se ven identificados con esta forma de conducción

¿Le sorprende que haya terminado así lo de Lombardi, aunque puede seguir como asesor?

No, a mí no me sorprende, por eso cuando usted me hace en aquella oportunidad una nota con respeto a la asunción de Coco Lombardi como Secretario General del municipio, yo recalcaba cuales eran las características de ese dirigente, a mí no me sorprende y vuelvo a repetir en la licuadora de la pandemia, de la situación que esta viviendo el país, la Provincia y el Distrito en esa licuadora han metido a dos dirigentes que tiene que ver mucho que ver con la militancia peronista territorial, que ha juzgar por los comentarios de muchos compañeros ellos se ven subestimados.

Lo dijo Emmanuel Fernández en una nota que le puede hacer, que el peronismo perdió territorialidad y allí ingresaron los movimientos sociales y que hoy, mayoritariamente, la militancia es de movimientos sociales y no del peronismo. Usted que anda por los barrios, recorre las ollas ¿qué me dice?

En Moreno usted patea una piedra y debajo de esa piedra salen tres o cuatro militantes peronista cantándole la marcha, ese mismo voto peronista que hoy se define entre Alberto, Kicillof y Mariel Fernández, tiene la esencia del peronismo y está mirando de reojo, se siente subestimado, se siente ninguneado y esa militancia peronista tiene una historia que no es la de los movimientos sociales que aparecen en 2001, tiene una historia que viene de abuelos a padres, de padres a nietos y a bisnietos, y me parece que subestimar a la militancia del peronismo es jugar a la ruleta rusa con cinco balas en el tambor

Van a decir, habla de peronismo Mirko Garcia que estuvo con Macri en Juntos por el Cambio

Y esa es una muestra, cuando el militante se siente ninguneado, el militante ninguneado es como el agua, por algún lado va a pasar

AUDIO 2

¿No le ve alguna posibilidad al plan estratégico de Mariel Fernández, sacar a Moreno de 24 años de abandono, siendo que el Movimiento Evita desde el 2007 participa en la vida institucional, pero como escuché también, la Intendenta dice es mi oportunidad y voy hacer lo que nunca antes se hizo?

Mire, tengo un deseo profundo de que ojalá lo logre, pero yo se lo puedo resumir en dos palabras, a Moreno lo sacamos adelante entre todos sino no sale. Creer en los iluminados, en que hay una verdad absoluta, no hay un solo dirigente que lo pueda lograr sin el acompañamiento de todas las fuerzas políticas y seducir al pueblo morenense y mostrarle claramente que este es el camino, estas son las señales que tiene que recibir la sociedad morenense, la militancia, porque esto se va dirimir electoralmente y dentro de poco tiempo, menos de un año, vamos a ir a una contienda electoral donde las arquitecturas políticas van a tener un rol totalmente distinta a la que tuvo en las elecciones del 2019. Si en el 2019 dentro del Frente de Todos hubo una interna con siete listas, el año que viene en vez de una interna de 7 serán 14, y si no hay una interna en ese espacio yo creo que muchos dirigentes y mucha militancia van hacer su impronta y no se van a ir a la casa, acá nadie se va a la casa, todo el mundo quiere jugar

¿Habló con Coco Lombardi en el día de ayer? Si no lo hizo ¿qué sugerencia, sigue como asesor o es mejor que se reserve?

Usted fue el primero que me hizo la nota y le dije que Coco Lombardi ponía en riesgo o No el hecho de haber sido ex intendente, un cariño a la militancia peronista. Creo que él tiene que dar muestra y aclarar que fue sujeto de buena voluntad, que lo intentó, que aportó, que fue al frente y que cayó en combate. Ahora debería convertirse en un órgano de consulta de muchos compañeros militantes, entre los que me incluyo, pero evidentemente yo como militante reconozco el esfuerzo, las ganas, el ímpetu que le puso pero no alcanzó, pero no soy yo quien debe explicar porqué no alcanzó o porqué se va.