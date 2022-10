«Los escraches al Rector fundador de la Universidad marcan un antes y un después en la política, porque lo que hizo el oficialismo es grave»

Su palabra no se escuchó en el recinto, a casi dos años de asumir el mandato. Pero su voz tiene una carga de fuerza y profundidad. Lee para desnaturalizar lo que en política puede ser presentado como suceso ordinario. Cruza el portal de lo volátil y detiene su análisis en los paredones. ¿Cómo es posible que se haya lanzado una política de escrache contra el Rector fundador de una Universidad Nacional?

Julián Cigna habla y siembra efectos, que no los busca ni pretende, pero su ejercicio discursivo atraviesa el corazón del marielismo: «La universidad es patrimonio del pueblo, del distrito de Moreno. Más allá de quien lo haya hecho, que tiene su mérito, hoy es una institución que se ha apropiado del pueblo que me parece que es de las más prestigiosas y sin dudas de las más estratégicas en el desarrollo que puede ayudar a liberar el potencial que tiene el distrito».

Estás en un Concejo Deliberante donde se habla de la universidad que es cerrada. No voy a personalizar, alguien del PRO dice “Mariel cierra escuelas”; fíjate el nivel alcanzado

Con respecto a la Universidad que no es popular es una expresión que la he criticado muchas veces, que la han dicho. Me parece que es desacertada, una Universidad que tiene 25 mil inscriptos, yo tengo casos testigos, de amigos, de gente que quiero, que ha cambiado su historia de vida, su historia familiar, a partir del paso por esa institución, y me parece que es muy despectivo que le falten el respeto a esa gente. Después me parece que es muy descabellada la postura del oficialismo y del ejecutivo con respecto a la discusión sobre la tierra de la escuela y de la universidad, la disputa esa.

¿Por qué es descabellado?

Porque en principio dominialmente si bien tiene su argumento el Ejecutivo, hay un convenio que estipula el fin de esa tierra cuando el estado municipal está conducido por otra persona. Hay continuidad jurídica de los estados, y hay continuidad de esa decisión. Y en otra dimensión, y esto tiene que ver más con una consideración política, si eso tenía un fin de equipamiento comunitario que tenga el fin de la construcción de una Politécnica por parte de la universidad que es la institución educativa más prestigiosa del distrito, sin dudas.

Es una linda vuelta que le diste porque el equipamiento comunitario para Mariel Fernández es el Consejo Escolar

Más allá de si la prioridad es que haya un centro educativo nuevo, uno más de los tantos que necesita el distrito, más allá de que haga falta un lugar para construir un órgano administrativo, pero me parece descabellado por eso. Le va a traer un daño político muy grande.

Vos estuviste en las dos sesiones, donde fueron las madres de la ESPUNM. Es la primera vez que vi incómodo al oficialismo

Vi la impotencia y la bronca de la gente que no la dejaron hablar. No la dejaron expresarse y le negaron el derecho a hablar, a contar que les estaba pasando y creían que era importante que las autoridades escuchen. Pero, con respecto a este tema, también quiero hacer una consideración política, que me parece un hecho muy grave, que no se le dio la importancia que tiene, me parece que marca un antes y un después con respecto a la política de Moreno, la historia actual. Me refiero a los escraches a un Rector fundador de una universidad, me refiero a los escraches en paredones, haciendo alusión a que el rector fundador de una universidad estaba llamando al odio. A Hugo Andrade no lo conozco, conozco su desempeño, pero que al Rector fundador de una universidad lo escrachen por medio de una patota, el lugar donde trabaja, donde pasan miles de chicos que ingresan a ese centro educativo y que entiende que esa institución la conduce ese señor, me parece muy grave. Me parece que es una práctica digna de los Othacehé o de algún otro Barón del Conurbano. Y me parece que hay que llamar la atención porque no se puede permitir, no tenemos que permitir que haya un modelo político que habilite este tipo de prácticas.

¿Quién está haciendo esto?

El oficialismo claramente.

¿Mariel Fernández actúa como Othacehé?

Creo que en esa práctica actuaron con las peores de las bajezas, como cualquier Barón del conurbano. Uno de ellos era como exponente, Othacehé.