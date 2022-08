Los gremios repudian y condenan la persecución política que ejerce el gobierno de Mariel a trabajadores /as municipales

Ayer publicamos el testimonio de aquellos /as que son trabajadores /as municipales y que militan en la agrupación 25 de Mayo Revolución, quienes fueron removidos de sus puestos de trabajo por la razón de estar en una organización del campo popular que «pidió soluciones, respuestas y emitió críticas al equipo de gobierno de Mariel Fernández».

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM) publicó ayer un fuerte comunicado en su cuenta oficial de facebook: «Es un avasallamiento a las conquistas de los /as trabajadores /as y a nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. Este año nuestra Patria cumple 39 años de gobiernos democráticos de manera ininterrumpida, sin embargo estas acciones nos remiten a los peores recuerdos de la persecución al pueblo trabajador por las posturas ideológicas, y no vamos a permitir que se siga atropellando nuestra dignidad y utilizando la planta municipal y los recursos de nuestro pueblo como un sistema de premios y castigos a la politiquería».

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no colgó nada en sus redes pero sí lo efectuó Raúl «El Mosca» Soria, delegado gremial de esa estructura que hace dos semanas atrás convocó a un paro municipal de 48 horas por el ajuste salarial que aplica el gobierno: «En principio manifestar toda mi solidaridad para con las/os trabajadoras/es que militan en la organizacion «25 de Mayo Revolución» quienes luego de pasado un tiempo de haber hecho un reclamo por acuerdos no cumplidos y otras exigencias que llevó adelante dicha organización, a modo de represalia varios trabajadores fueron corridos de su sector y enviados a RRHH, una compañera despedida. Más allá de si la exigencia de la orga sea genuina, entiendo que hay dos aspecto que hay que dividir. El primer aspecto es la política partidaria, donde el gobierno de turno puede o no atender los reclamos de dicha organización, mantenerlo o no dentro del frente o coalición, en definitiva será algo que debe resolver la política y dar solución. El segundo aspecto es que bajo ningún punto de vista puede la gestión de Mariel Fernández tener de rehenes a los trabajadores por SER o PERTENECER a un espacio político partidario u organización con la cual disputa en política, porque mas allá de ser o pertenecer a un espacio, primero son trabajadores, sujetos con derechos, derechos que están en vigencia, tales como la 14656 y nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. Para que quede claro, a aquellos trabajadores que son de carrera con agrupamiento B,C no pueden bajo ningún punto de vista cambiarle el agrupamiento de forma arbitraria, ni hacer una tarea diferente a la que conlleva su agrupamiento, es decir, un administrativo pasarlo de forma arbitraria a hacer tareas de limpieza o un Maestro mayor de obra barrer, no por que la tarea sea indigna, sino porque hay un CCT que se debe respetar. Este tipo de práctica la creíamos desterrada, que eran parte de la vieja política del apriete. No podemos permitir se use de rehenes a los trabajadores. Basta de aprietes, Basta de persecución y disciplinamiento.

En las próximas horas habrá acciones, mayor visibilidad… en la calle, una medida que tomaría la agrupación social y política, a la espera de solidaridad.. en la calle.