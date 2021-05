Los médicos que no llegan

La Unidad Sanitaria de Casasco (Moreno Sur) fue refaccionada y reinaugurada el 25 de septiembre de 2019 como parte del proyecto provincial AMBA (gestión Vidal) tendiente a fortalecer el Primer Nivel de atención.

En mayo de 2021 el problema es la persistencia de una pandemia fuera de todo cálculo y la falta de profesionales para asistir no sólo lo relacionado con el COVID sino todo el resto, lo que incluye la asistencia pediátrica de bebés, niños /as.

Son los médicos/as, enfermeros/as y el sistema sanitario, los que se encuentran hace poco más de un año instalados en la agenda mediática, y es en Moreno que los profesionales trabajan día tras día batallando el Covid-19. Pero, paralelamente a una pandemia que trajo una nueva realidad, existe una “vida cotidiana” donde los niños crecen y necesitan controles médicos, las personas se enferman y/o necesitan cuidados básicos del sistema sanitario.

Moreno, donde se vacunaron más de 10.000 personas, la unidad sanitaria de Casasco no cuenta con médicos generalistas y pediatras ¿Es una faltante al que el gobierno municipal debe y deberá una pronta solución? Mientras tanto los vecinos y vecinas de Moreno Sur siguen sin poder atenderse en los centros sanitarios de la zona.

Luci, vecina de Moreno Sur, pone en palabras la angustia y la demanda:

¿Cuál es la problemática qué tienen en la Unidad Sanitaria de Casasco?

La falta de médico y pediatra, no sabés cuándo están o hay.

¿Hicieron algún reclamo, tuvieron alguna comunicación con algún director/a de la salita?

No, yo nunca tuve ninguna conversación pero vas y te dicen que no hay pediatría, que viene mañana, que viene otro día y tenés que ir adivinando que día hay, cuando vas para sacar turno a las cinco de la mañana y no conseguís y a veces hay para dar dos turnos nada más

¿Desde cuándo ocurre esto?

Siempre fue la misma problemática, antes era el problema de que no había lugar para atender y ahora que la salita esta nueva no atienen

¿Cuándo la inauguraron?

En el 2019, no es que la inauguraron la salita siempre estuvo lo que hicieron fue que la estaban refaccionando y no estaban atendiendo, no tenían lugar donde atender. Ahora lo edilicio está bien pero no hay médicos.