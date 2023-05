Los millones sub ejecutados y el dinero para el Instituto Néstor Kirchner y la escuela Creciendo Juntos

Desde la presidencia de su bloque, Juan Fernández (UCR en Juntos por el Cambio) ha tomado a la educación como un eje que lo convoca, porque es la figura que el oficialismo siempre expone en el recinto por haber sido parte de la Intervención del Consejo Escolar de Moreno.

En ese movimiento pendular siempre previsible, Fernández amplió el análisis al momento de rechazar la Rendición de Cuentas 2022. Realizó un punteo de los recursos presupuestados, disponibles, que no fueron aplicados por la gestión Mariel en el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad; Fondo de Infraestructura municipal; Prevención del Delito Juvenil, Proyecto crianza sin violencia, Operadores de calle; Programa Proteger, un mapa de sub ejecuciones vinculadas con lo social; en lo educativo el Programa PEED (emergencia educativa). Las obras públicas inconclusas en las escuelas, señalando el caso de un establecimiento que mantiene pérdida de gas y por ende no está utilizable.

Juan Fernández recorrió en detalle por secretaría las sub ejecuciones y llegó a un tema que había cuestionado el año pasado cuando en el diario oficial de Mariel se publicó el uso del Fondo Educativo en dos instituciones privadas pero de gestión social: el Instituto Terciario Néstor Kirchner que pertenece al Movimiento Evita, se le afectaron 32 millones de pesos y se ejecutaron 7 millones en 2022. En la escuela Creciendo Juntos, ligada a la Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad, se destinaron 14 millones de pesos y se ejecutaron 4 millones de pesos. Pregunto, ¿el resto de las escuelas públicas y privadas de Moreno tienen la misma suerte que estas instituciones ligadas a la política y familiares del poder público municipal?