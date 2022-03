Los ministros Sileoni y Alak reconocieron a Lilian Juárez como abanderada

LA EX DIRIGENTA GREMIAL Y FUNCIONARIA TERMINÓ LA SECUNDARIA CON 10 DE PROMEDIO –

Por tiempo o proceso, Lilian Juárez perdió su libertad hace más de tres años (causa Títulos truchos, asociación ilícita). No huyó, no se fugó, pero la justicia comprende desde el primer instante que no debe obtener el beneficio de la libertad condicional o prisión domiciliaria. El viernes pasado dos ministros bonaerenses le entregaron en mano un gran reconocimiento. Julio Alak (Justicia y Derechos Humanos) y Alberto Sileoni (Director General de Cultura y Educación).

El Dr. Gustavo De Simone, abogado de Lilian, habló con Desalambrar del acontecimiento: «Realmente es muy importante porque no es cualquier distinción porque fue entregada, nada más ni nada menos que por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, y por el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, por la trayectoria educativa. Es la primera vez que (Lilian) es abandera en la unidad penitenciaria (La Plata) y es la primera vez que una abanderada tiene 10 como promedio absoluto. Se ha brindado y ha hecho toda una trayectoria de estudio y por ello fue distinguida por las autoridades más altas de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a justicia y educación. Creo que esto es una inyección de aliento para una persona que no la está pasando bien, tiene muchos problemas de enfermedad, no la está pasando bien porque es una causa realmente insólita y por otro lado porque está detenida desde el mes de octubre de 2018 sin que tengamos fecha del juicio oral, lo cual es una barbaridad. En cualquier otro caso no hay riesgo de fuga en absoluta, y en nuestra situación es una persona que siempre estuvo sometida a derecho pero sistemáticamente le negaron todos los beneficios que si se les otorgan a personas que podríamos decir que SI son peligrosas».

AUDIO 1 DE SIMONE

¿Donde está detenida Lilian Juárez?

En La Plata pero para este reconocimiento fue trasladada al Penal N° 1 de Olmos donde se realizó la ceremonia de reconocimiento a la trayectoria, y reitero, no hay muchos antecedentes de personas que han respondido de esa manera. Debo decir que a mí no me sorprendió de ninguna manera, pero es un orgullo para ella y como su defensor me siento muy contento.

Esta trayectoria educativa con el máximo puntaje, ¿responde a la terminalidad de la educación secundaria?

Si, es lo referido a los diferentes cursos del nivel Secundario y ya comenzó la carrera de Derecho en la universidad.

AUDIO 2 DE SIMONE