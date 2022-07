«Los municipales están trabajando en condiciones deplorables e indignantes, ya pasamos el tiempo del diálogo»

Rubén «El Cholo» García, Secretario General de FE.SI.MU.BO, marca el rumbo de la política que debe preservar la entidad: hacer valer el trabajo municipal, el Convenio Colectivo de Trabajo y enfrentar a los alcahuetes que buscan ahondar en la tercerización y precarización laboral.

En Moreno hay estructuras de hombres y mujeres que realizan trabajos comunitarios que en otro tiempo realizan los /as municipales. A igual tarea para ellos /as no rige el Convenio. Esta simiente de Estado paralelo es un aspecto vital en el debate. Responde el Secretario Gremial de SITRAM Luis Dornellis: «La realidad es que nosotros entendemos y creemos lo mismo que el Cholo García, nuestro secretario general de FE.SI.MU.BO, que las cooperativas hacen el trabajo, la verdad que no hay porque desmerecerlos, es un trabajo que están haciendo, no quizá están reemplazando a los trabajadores municipales, no podríamos poner esa palabra, si están a la par trabajando, lo que nosotros en realidad no estamos de acuerdo es que eso haya sido momentáneamente, circunstancialmente, una ayuda social, la cooperativa, queremos que sea un trabajo como lo dijo el Cholo García bajo la norma de la ley que tenemos nosotros 1456.

Por eso te hacía la pregunta, si hacen el mismo trabajo, no están reemplazándolos a los /as municipales, vamos a ponerlo así como lo decís vos, pero hay un Convenio Colectivo de trabajo, esas personas tendrían que ser planta temporaria para luego ser planta permanente y está la ley, eso es lo que plantea el Cholo.

Por eso lo que decimos, eso sería una manera de trabajo precarizado, porque la verdad que eso no tiene las condiciones de una norma, una ley que lo avale para tener un trabajo estable como quien dice ¿no? tener estabilidad laboral, aguinaldo, vacaciones, los derechos de un trabajador, por eso en un momento del discurso, de la charla, el Cholo explicó también que se había reunido, hablado con el Ministro de Desarrollo, para que cada municipio se haga cargo, es decir, que las cooperativas pasen bajo la norma la ley 1456, que tengan una estabilidad laboral, que en un momento se planteo que se haga una parte provincia y otra parte podría ser el municipio de acá de Moreno, pero que esté bajo esa ley, por qué si no, cómo siempre digo, vamos por dos caminos, la precarización laboral por un lado y por un lado avanzamos los municipales con la ley, luchando para que se respete la ley que tiene muchos artículos que no se cumplen

Te paso a otro tema, ¿hay muchas denuncias sobre violencia que ejercen las autoridades jerárquicas en distintas áreas del gobierno?

Bueno, respecto a esto estamos recorriendo como siempre, los sectores, hoy acá venimos del Obrador por otra situación, estamos hablando con los compañeros, por diferentes situaciones, por las condiciones de trabajo, por las condiciones edilicias de laburo, por la indumentaria, más allá de lo que preguntás puntualmente de violencia laboral solo te quiero decir que nosotros estamos continuamente en contacto con los compañeros, el miércoles tenemos reunión en los Robles…

Última pregunta, en junio la inflación fue del 5,3 por ciento, ¿hacer un paro es imposible?

Nunca está descartada la medida de paro, la medida de fuerza. Estamos continuamente en contacto con los trabajadores hablando de las condiciones laborales, hoy estuvimos con ese tema en el Obrador y el traslado. Muchas veces nosotros escuchamos discursos, lo que dijo nuestra intendenta Mariel Fernández que «la unidad no es de los dirigentes sino del campo nacional y popular y de los trabajadores» pero a veces el discurso es una cosa y los hechos otra. Los trabajadores están laburando de forma indignante, deplorable, en las condiciones de trabajo, no tienen indumentaria en varios sectores, como el caso del Obrador. Vemos que a veces se invierte en autos 0 km, que compran camionetas y el compañero no tiene una ropa para salir, va a pasar en invierno y no tienen la indumentaria, en esas cosas no estamos de acuerdo. Sabemos el peronismo es el crecimiento de la infraestructura industrial pero el trabajador tiene que ir a la par, así como la parte salarial y las paritarias tienen que estar en un acuerdo, por eso, nosotros estamos hablando con los trabajadores reclamando. Ya pasamos la medida de lo que es diálogo continuamente, notas, reclamos, ahora estamos con los trabajadores para tomar las medidas que se tengan que tomar, la instancia en el momento que no se cumple como se tiene que cumplir. Los trabajadores están cansados por todo lo que te describí anteriormente.