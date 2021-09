Los municipales piden aumento salarial

INCREMENTO DEL ÚLTIMO PORCENTAJE EN EL ÚLTIMO TRAMO PARITARIO –

La inflación es parte del modelo económico que las máximas autoridades del Frente de Todos piden una revisión urgente. El ibuprofeno es inyectar dinero para dinamizar el consumo pero el diagnóstico posterior es mayor inflación si los precios se descontrolan. Del vocabulario técnico, materia de especialistas, pasamos al lenguaje que corresponde a las familias trabajadoras. Ariel González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM), explicó a Desalambrar por qué el gremio pide una adaptación real al acuerdo paritario que ya está firmado con el gobierno de Mariel Fernández: «Sabemos que en los primeros días de noviembre tenemos la reapertura de la mesa paritaria porque así lo dejamos establecido cuando firmamos el acta, porque era el momento de analizar la realidad del país en términos salariales. No obstante lo que entendemos como SITRAM es que esa fecha debería adelantarse y por eso ya presentamos una nota, aclarando que no es la reapertura de paritaria sino adelantar la fecha de la misma. Creo que no alcanza con adelantar solo el último tramo (8 por ciento que se percibe en enero de 2022) sino que se podría sostener esa fecha pero con otro porcentaje, hay que reveer y actualizar los números de la paritaria».

¿Tienen evaluado cuál sería el nuevo porcentaje del último tramo?

Primero decirte que cerramos en un 35,47 por ciento en tres tramos, pero la realidad hoy nos marca que tenemos que estar arriba del 40 y hasta el 45 por ciento de incremento para los /as trabajadoras /es municipales. Por eso como SITRAM sostenemos que hay que modificar los porcentajes, por eso en la presentación que hicimos al Ejecutivo municipal establecimos 8 puntos más (el último tramo de 16 por ciento), y creemos que de esa formas nos ponemos por arriba del 40 por ciento en el año paritario.

AUDIO 1 GONZALEZ