ORGANIZACIONES DEL CAMPO POPULAR –

COMUNICADO DE PRENSA –

Las organizaciones que venimos enfrentando al virus y al hambre en nuestros barrios expresamos nuestra preocupación ante la falta de respuestas y la dilación en la asistencia alimentaria para los miles de comedores y merenderos populares que se organizan a lo largo y a lo ancho del país. Son nuestras compañeras las que ponen en riesgo sus vidas de manera constante, jugándose lo poco que aún tienen, mientras el apoyo necesario desde el Estado no llega, o llega de manera tardía e insuficiente.

Van 164 días de cuarentena, la demanda en nuestros comedores se multiplicó rápidamente, pero la respuesta desde el gobierno todavía no llega. Mientras los que más tienen siguen ganando, hay millones de familias que necesitan respuestas a la altura de la angustiante situación socioeconómica que se viven en nuestro país. La prioridad debe ser combatir el hambre.

Hasta ahora, los distintos funcionarios con los que nos hemos reunido no han podido darnos como respuesta algo más que una tibia promesa a futuro, cuando la crisis estalla en este mismo momento. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo no escucha a las organizaciones que todos los días damos batalla en los barrios de todo el país.

Frente a este doloroso panorama, reafirmamos nuestro compromiso con lxs más humildes de nuestra tierra y exigimos que desde el Estado nacional se ejecuten medidas urgentes para enfrentar esta difícil situación.



